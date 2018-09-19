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 Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница. ФОТОрепортаж

В оккупированной Россией Керчи разрушается Митридатская лестница, которая является памятником архитектуры и считается одним из главных символов города. На ее укрепление оккупанты якобы потратили 167 миллионов рублей (около 66 миллионов гривен), однако лестница до сих пор огорожена забором, и никаких следов деятельности строительных бригад здесь не наблюдается.

Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

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"Заросли плюща оплетают каменную кладку Митридатской лестницы, разросшиеся деревья перекрывают проход по пролетам. Каменные ступени крошатся, разрушаются пролеты лестницы. Ранее популярная среди туристов и местных жителей, сейчас лестница в центре Керчи опустела. Днем здесь греются на солнце бродячие коты, по вечерам компании прохожих распивают спиртные напитки", - отмечает издание.

Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 01
Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 02
Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 03
Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 04
Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 05
Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 06

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Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 07
Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 08
Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 09

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Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 10
Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 11
Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 12Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 13
Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница 14

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Напомним, Митридатская лестница – символ города Керчь и одна из главных его достопримечательностей. Она была возведена в 1840 году в честь античного царя Митридата и ведет на гору Митридат к Обелиску славы и древнему античному городу Пантикапею. Лестница насчитывает 436 ступеней. Ее каменные пролеты украшают скульптуры мифических существ – грифонов.

Источник: https://censor.net.ua/p3086935
 
   
 Топ комментарии
 
"Заросли плюща, бродячие животные ...". Сегодня так пидаРассиян еще не называли.
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Эта фаташоп. Фы фсё фрёти! У нас пално туриздов! Мы самыя Вяликме, когда трезвые. А А пьяные мы по жизни..............Идиоты бля.
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"Заросли плюща, бродячие животные ...". Сегодня так пидаРассиян еще не называли.
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Скоро ещё как в фильме Водный Мир с Кевином Костнером....для получения жидкости будут ставить аппараты для перегонки мочи.
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Эта фаташоп. Фы фсё фрёти! У нас пално туриздов! Мы самыя Вяликме, когда трезвые. А А пьяные мы по жизни..............Идиоты бля.
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не думаю) Скорее всего с зарослями плюща, животными и бутылками лестницу подставили Зарості плюща, безпритульні тварини і пивні пляшки: в окупованій Керчі руйнуються Мітридатські сходи - Цензор.НЕТ 6424
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Конечно идиоты! Выделили миллиард рублей на реставрацию!
Украина не выделила даже одной гривны на реставрационные работы! Может поэтому она и развалилась в 2015-м году?
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Пока не будет свергнута коррупционная постсовковая власть,все и везде будет гавно. Касается как расии так и Украины. Я понимаю,что ее (расию) нужно хаять. Заслужили. Но это хаяние должно быть с высоты уровня. А не в равных позициях или даже в отдельных случаях и хуже. Я не люблю бахвальства из мусорника.
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А почему ни слова что сейчас там планируется ремонт, потому и огорожено заборчиком.
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планировать, это не значит уже делать...
чтобы что-то делать - нужны бабки...
и можно подумать, что именно на этот ремонт выделят точно, а на другое не будет Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница - Цензор.НЕТ 1074
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Усиленно засирают, чтоб вовремя подготавить к ремонту.
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Та ви шо! Рукожопов-рЭставраторов гнать сцаными тряпками! Уже нареставрировали Ханскиий Дворец. У лестницы есть хоть какой-то шанс, если мокшань не прикоснетсяя к ней
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А почему ни слова что Украина за все время независимости не выделила ни гривны на реставрацию?
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Пруф в студию или заткнусь рузькэ
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ага, ты еще сошлись на кисель ТВ, чучело.
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Какая разница на что ссылаться? Она развалилась летом 2015-го. До этого её вообще никто не реставрировал! Во времена нахождения Крыма в составе Украины 100%! Какие пруфы Вам ещё нужны?
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Правильно, Крым оккупировали в феврале 2014, развалилась в 2015. Так при чем тут Украина, если рузькэ чмо ничего не делало????
Мозги прочисть.
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Конечно Украина не при чем! Русским надо было сразу, еще в 2014-м не позднее марта, начать реставрацию Митридатской лестницы! И тогда она бы точно не развалилась в 2015-м! Явное упущение! Вредительство прям!
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два года ничего не делали, а Украина виновата. Вот в этом и есть рузька психология - насрать и обвинить других, что воняет. Мерзкая нация, потомки беглых рабов Золой Орды.
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2 года против 23-х! Не кажется, что есть какой-то подвох в сравнении этих цифр? Можно применить это соотношение к характеристикам наций?
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Характеристика наций?
Пожалуйста:

Украинцы - потомки Киевской Руси. Когда Киев был на месте моусквы лягушки трахались.
роССия - потомки беглых рабов Золотой Орды, не истории, ничего святого. Все украдено, все присвоено. Голое пузо и пьяный вопль "деды воевали". Быдло, никогда не станет интеллигентным человеком.
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При Украине стояла лестница, все было Ок.

Там, где рузькэ - везде вонь, смрад, разруха, зависть.
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Чтобы было все ОК! Надо вкладывать деньги, строить, ремонтировать! А там где этого не делать, через 25 лет, а то и раньше - приходит вонь, смрад, разруха, зависть! Слава Украине!
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При Украине лестница стояла, да, 25(!!!!) лет, а при раССии за 2 года разрушилась!!!!
Приходит от Раши вонь, смрад, разруха, зависть! Героям СЛАВА!!!! Путин *уло!!!
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крыСчане (не все население Крыма) хотели кацапского мира, теперь пусть наслаждаются! Зато без бЭндеровцев и укро-жидо-фашистов Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница - Цензор.НЕТ 2803
Интересно морячок танцует до сих пор?
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Они(крымчане) не имеют права ни на наслаждения ни на муки. Крым нужно возвращать скорее. А виновных наказать. Восстанавливать,все нам.
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Удивительно! Она развалилась летом 2015-го! Знаете почему? Потому что её не реставрировали ни разу с момента развала СССР!

Власти Крыма планируют начать «реставрационные работы» по восстановлению Митридатской лестницы весной этого года, закончить - в 2019 году, сообщил 30 января ТАСС председатель Госкомитета Крыма по охране культурного наследия Сергей Ефимов.
«Реставрация Митридатской лестницы начнется во втором квартале 2018 года. Ждем проведения торгов, по их завершению станет понятно, сколько мы сможем освоить в этом году средств», - цитирует СМИ Ефимова.
По его словам, общая сумма, выделяемая на реставрацию, составляет
более одного миллиарда рублей (около 460 млн гривен).
В январе стало известно, что рабочие снимают облицовочную плитку с пролетов Митридатской лестницы.
Большая Митридатская лестница - один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. Позднее лестничные пролеты укрепили железными балками.
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Он уже навеоное на метр под землёей и камни сверху.
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...ходили слухи в сети, что он уже отбросил клеши...
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"Южная осень" белое.. Чомусь згадалась молодість - "Золота осінь", "Біле міцне".. Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница - Цензор.НЕТ 6753
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...общее название серии - "Слезы Мичурина" Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница - Цензор.НЕТ 3027
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..."Солнце в бокале"...Господи, чего только по молодости не пробовали Зарості плюща, безпритульні тварини і пивні пляшки: в окупованій Керчі руйнуються Мітридатські сходи - Цензор.НЕТ 3525
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Она была возведена в 1840 году в честь античного царя Митридата и ведет на гору Митридат к Обелиску славы и древнему античному городу Пантикапею. Лестница насчитывает 436 ступеней. Ее каменные пролеты украшают скульптуры мифических существ - грифонов. Источник: https://censor.net.ua/p3086935\\\\\\\\\\\\\\

Этим все сказано. Растиковая Федераска засрала памятник мифам, с позволения Зевса Владимировича, да проклинается имя еГо.

И это неплохо. Развалины можно назвать например "славой совкового сцоюза имени Патриса Лумумбы". Тоже ведь значимо будет. И поставить надувную "армату" с комплексом по борьбе со своими летающими жестянками с-200(а что тогда с-400500 могут сделать то?) Бойтесь пяндосы и эрдоганская хунта(бойтесь не умереть от смеха).
Слава Гундилл-Киряевской цыркви - победительнице Константинопольской Хунты!
Ура!(ватникам вход свободен+место для блевания)

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еще не камни с неба, но уже что то похожее.
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Ватным надо по принципу....Чтоб отремонтировали....Написать....Тут отдыхал с Волками Золдостанова Путлер...Любимое место Хозяина......Рем. бригады быстро припрутся.
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с баблосом там уже очень напряжно... Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница - Цензор.НЕТ 943
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Во первых, бутылки не валяются, служат на закате солнца удобными предметами мебели для туч рюзге туристов. А во-вторых - так им и надо.
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строители ждут камней с неба, как бесплатный стройматериал
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Крисяни, щось вашу Говень затягує пліснявою...
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плющ, говорите, так то хорошо, я видел рекламу медпрепарата от кашля, так он на основе плюща. Нибалейте крысяне😀
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"Южная осень"-вино з Кубані,в Криму свого вже нема чи то русня понаїхала?
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почему никто не выпускает весёлого притрушеного морячка?
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ОЧЕНЬ ЖАЛЬ. Там ходил с 1995г. Обязательный заезд в Керчь, и отдых в Казантипе.
Каждый год до 2013г. С палатками и т.д.
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Б-л-и-и-и-и-и-н, а как же МОСТ????!!!!!, что мост совсем не помогает?
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Хоть я раньше любил Крым (особенно Ялту, Евпаторию и Саки), ноги моей там не будет даже после деокупации. Турция дешевле и сервис намного лучше.
Я хоть и служил (пом.нач. направления) в АРК, но бляха муха вы крысчане должны нажраться срусским миром по полной.
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Там ОЧЕНЬ много было ОЧЕНЬ хороших людей, разных национальностей. Я их очень уважал и понимал. Они зарабатывали на туристах только в сезон и проживали в межсезонье заработанное. Теперь не имеют ни шиша. Цены были очень приемлемы. Пусть БЛАГОДАРЯТ ТЕХ кто помог ОКУПАЦИИ Крыма. КрымВаш звучит очень ПАСКУДНО. Очень хочется в КРЫМ. В НАШ КРЫМ.
СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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В Турции тоже отдыхают русские. На мой вопрос почему вы не в Крыму, они отвечают - нема дурных ездить в убогий сервис по безумной цене. Я говорю: так у вас же по вашему телевидению рассказывают как там сейчас хорошо! Они мне сразу отвечают: вот кто это рассказывает тот пусть туда и ездит - а мы будем отдыхать на нормальных курортах! Так что за рубежом духовные скрепы сразу дают трещину!
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Слухайте, а потрібен нам взад той крим? Після орди, нам стане він набагато дорожчим, чим прорити Північно-Кримський канал.
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Срашка там сильно насраяла, але дуже бажаю повернутися до тих спогадів та відчутів які там придбав. Це буде неміряно коштів. Я дуже бажаю повернути КРИМ, але не можу ніяк допомогти.
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P.S. Доки Крим під окупантами я теж там ні ногою.
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Митридатская лестница при кацапах и должна выглядеть как при Митридате Евпаторе--120-63г. до нашей эры + пивные бутылки.
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Чекаємо, щоб і ото що зветься міст також занебав!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗаросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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