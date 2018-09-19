 Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
"Заросли плюща оплетают каменную кладку Митридатской лестницы, разросшиеся деревья перекрывают проход по пролетам. Каменные ступени крошатся, разрушаются пролеты лестницы. Ранее популярная среди туристов и местных жителей, сейчас лестница в центре Керчи опустела. Днем здесь греются на солнце бродячие коты, по вечерам компании прохожих распивают спиртные напитки", - отмечает издание.
Напомним, Митридатская лестница – символ города Керчь и одна из главных его достопримечательностей. Она была возведена в 1840 году в честь античного царя Митридата и ведет на гору Митридат к Обелиску славы и древнему античному городу Пантикапею. Лестница насчитывает 436 ступеней. Ее каменные пролеты украшают скульптуры мифических существ – грифонов.
Украина не выделила даже одной гривны на реставрационные работы! Может поэтому она и развалилась в 2015-м году?
чтобы что-то делать - нужны бабки...
и можно подумать, что именно на этот ремонт выделят точно, а на другое не будет
https://the-1.ru/news/incident/26672-v-kerchi-obrushilas-chast-znamenitoy-mitridatskoy-lestnicy-fotofakt.html
Мозги прочисть.
Пожалуйста:
Украинцы - потомки Киевской Руси. Когда Киев был на месте моусквы лягушки трахались.
роССия - потомки беглых рабов Золотой Орды, не истории, ничего святого. Все украдено, все присвоено. Голое пузо и пьяный вопль "деды воевали". Быдло, никогда не станет интеллигентным человеком.
Там, где рузькэ - везде вонь, смрад, разруха, зависть.
Приходит от Раши вонь, смрад, разруха, зависть! Героям СЛАВА!!!! Путин *уло!!!
Интересно морячок танцует до сих пор?
Власти Крыма планируют начать «реставрационные работы» по восстановлению Митридатской лестницы весной этого года, закончить - в 2019 году, сообщил 30 января ТАСС председатель Госкомитета Крыма по охране культурного наследия Сергей Ефимов.
«Реставрация Митридатской лестницы начнется во втором квартале 2018 года. Ждем проведения торгов, по их завершению станет понятно, сколько мы сможем освоить в этом году средств», - цитирует СМИ Ефимова.
По его словам, общая сумма, выделяемая на реставрацию, составляет
более одного миллиарда рублей (около 460 млн гривен).
В январе стало известно, что рабочие снимают облицовочную плитку с пролетов Митридатской лестницы.
Большая Митридатская лестница - один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. Позднее лестничные пролеты укрепили железными балками.
Этим все сказано. Растиковая Федераска засрала памятник мифам, с позволения Зевса Владимировича, да проклинается имя еГо.
И это неплохо. Развалины можно назвать например "славой совкового сцоюза имени Патриса Лумумбы". Тоже ведь значимо будет. И поставить надувную "армату" с комплексом по борьбе со своими летающими жестянками с-200(а что тогда с-400500 могут сделать то?) Бойтесь пяндосы и эрдоганская хунта(бойтесь не умереть от смеха).
Слава Гундилл-Киряевской цыркви - победительнице Константинопольской Хунты!
Ура!(ватникам вход свободен+место для блевания)
Каждый год до 2013г. С палатками и т.д.
Я хоть и служил (пом.нач. направления) в АРК, но бляха муха вы крысчане должны нажраться срусским миром по полной.
СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!