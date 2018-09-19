 Заросли плюща, бродячие животные и пивные бутылки: в оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

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"Заросли плюща оплетают каменную кладку Митридатской лестницы, разросшиеся деревья перекрывают проход по пролетам. Каменные ступени крошатся, разрушаются пролеты лестницы. Ранее популярная среди туристов и местных жителей, сейчас лестница в центре Керчи опустела. Днем здесь греются на солнце бродячие коты, по вечерам компании прохожих распивают спиртные напитки", - отмечает издание.













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Напомним, Митридатская лестница – символ города Керчь и одна из главных его достопримечательностей. Она была возведена в 1840 году в честь античного царя Митридата и ведет на гору Митридат к Обелиску славы и древнему античному городу Пантикапею. Лестница насчитывает 436 ступеней. Ее каменные пролеты украшают скульптуры мифических существ – грифонов.