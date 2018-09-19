 Сработал Фарт: в пункте пропуска "Борисполь" пограничники обнаружили более 5 кг кокаина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"В ходе проверки на один из чемоданов пассажиров сработала служебная собака Фарт. Во время детального осмотра чемодана была обнаружена двойная стенка, где находилось пять пакетов с 5,4 кг белого порошка, предварительно - кокаина", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, обнаруженное вещество отправлено на дополнительную проверку.

По данному факту проинформирована Нацполиция и подготовлено сообщение о возбуждении уголовного дела по ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, перевозка или пересылка наркотических средств".

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Фото: пресс-служба Госпогранслужбы