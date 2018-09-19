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 Сработал Фарт: в пункте пропуска "Борисполь" пограничники обнаружили более 5 кг кокаина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Партию кокаина задержали вчера вечером пограничники в пункте пропуска "Борисполь" во время проверки багажа, следовавшего транзитом из Варшавы в Тель-Авив.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"В ходе проверки на один из чемоданов пассажиров сработала служебная собака Фарт. Во время детального осмотра чемодана была обнаружена двойная стенка, где находилось пять пакетов с 5,4 кг белого порошка, предварительно - кокаина", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, обнаруженное вещество отправлено на дополнительную проверку.

Сработал Фарт: в пункте пропуска Борисполь пограничники обнаружили более 5 кг кокаина 01

По данному факту проинформирована Нацполиция и подготовлено сообщение о возбуждении уголовного дела по ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, перевозка или пересылка наркотических средств".

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Сработал Фарт: в пункте пропуска Борисполь пограничники обнаружили более 5 кг кокаина 02
Сработал Фарт: в пункте пропуска Борисполь пограничники обнаружили более 5 кг кокаина 03
Сработал Фарт: в пункте пропуска Борисполь пограничники обнаружили более 5 кг кокаина 04

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3086926
 
   
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То есть в Варшаве нормально прошёл контроль. Никто не заметил ?????
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Просто через собаку легализовали оперативную информацию.
Все равно молодцы!!!
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"Я не доверяю людям, которые не любят собак, но я доверяю собаке, когда ей не нравится человек".
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Нюююю, гречка скоро саме того буде...
Допкины на диете?!
🤑
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСработал Фарт: в пункте пропуска "Борисполь" пограничники обнаружили более 5 кг кокаина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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