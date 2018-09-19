 Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Свою работу на Донбассе высокие зарубежные гости начали в Краматорске со встречи с командующим объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Приветствуя гостей, Командующий объединенными силами поблагодарил правительство и народ Великобритании за поддержку Украины в борьбе с коварным врагом.
В ходе брифинга генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил об обстановке в районе проведения операции и вдоль линии государственной границы Украины с государством-агрессором, которая входит в район ответственности Объединенных сил.
Были приведены конкретные факты применения вооружения российского происхождения против воинских частей, ведущих боевые действия на востоке Украины. Наев также проинформировал Уильямсона о мерах, которые выполняются Объединенными силами для отпора российской агрессии и стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской областей.
Отдельно в ходе беседы обсуждался ряд гуманитарных инициатив Командования ОС, направленных на восстановление критически важных объектов инфраструктуры и оказания помощи учреждениям здравоохранения и детям, находящимся в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения.
Командующий ОС также ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, Уильямсон побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил. Больше всего, как сказал британский гость, его поразили стойкость и храбрость украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира.
После передовой Командующий ознакомил британских партнеров с работой одного из КПВВ, где подробно рассказал о работе пунктов пропуска на линии разграничения.
В конце поездки британский чиновник выразил благодарность Командующему ОС за организованную им содержательную поездку по району проведения операции. Он отметил, что Великобритания и в дальнейшем помогать Украине и всесторонне поддерживать ее.
Вот блин подкалывать буду.
Звісно, що ґебнюцькі отруєння вони поки що терплять. Але ж не кожна людина схоче бруднити руки, скажімо, об якогось п'яного покидька.
Они были похожи на моего кота, в момент когда я что-то обнаружил и на него ору
3,14..деть не мешки ворочать.
Для того и создавалась.
Порошенко не золото,но для Украины он делает всё вовремя,и без лишнего шума и пиара.А зрадники и козломордые пусть носки его нюхают дырявые и мятые брюки отутюжат.Раком ставит лишнехромосомных по всем позициям во внешней политике.Даже антихристов РПЦшных с яблони скинул вниз головой.
Слава Украине!Дзякуй Америка! Светлая память старичку нашему Маккейнушке!
малыш,блін, та ще й Бакинський.
Вот я же девять дней назад предсказал, что народный депутат Куприй (известный специалист в снайперских винтовках и очередной бесполезный кандидат в Президенты) возбудится от информации о винтовках.
Voila, он возбудился!
Или это условные рефлексы определенных особей, а не предсказания? Ну, не столь важно.
В любом случае, я искренне благодарен депутату Куприю (известному специалисту в снайперских винтовках и очередному бесполезному кандидату в президенты) за предоставленную возможность еще раз напомнить о том, что да, одна кондитерская корпорация поспособствовала получению армией 430 снайперских комплексов. Информповод на дороге не валяется.
Да, безусловно, МО ему ответит. Корректно и тактично. Со всей положенной информацией, которая у МО есть.
Любопытно тут еще и то, что наличие компании "Rothschild Trust" в качестве управляющей компании не вызывает у Куприя сомнений. Удивительный факт, правда? Обычно все эти борцуны-антикоррупционеры говорят, что траста нет никакого.
Так и живем. Одни армии помогают. Другие заставляют тратить безумное количество времени на отписки."