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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Донбасс (16987) Уильямсон (13) Наев (51) операция Объединенных сил (553)

 Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС. ФОТОрепортаж

Во время рабочего визита в Украину британская делегация во главе с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном в сопровождении заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенанта Анатолия Петренко побывала в районе проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Свою работу на Донбассе высокие зарубежные гости начали в Краматорске со встречи с командующим объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Приветствуя гостей, Командующий объединенными силами поблагодарил правительство и народ Великобритании за поддержку Украины в борьбе с коварным врагом.

Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС 01

В ходе брифинга генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил об обстановке в районе проведения операции и вдоль линии государственной границы Украины с государством-агрессором, которая входит в район ответственности Объединенных сил.

Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС 02

Были приведены конкретные факты применения вооружения российского происхождения против воинских частей, ведущих боевые действия на востоке Украины. Наев также проинформировал Уильямсона о мерах, которые выполняются Объединенными силами для отпора российской агрессии и стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской областей.

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Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС 05

Отдельно в ходе беседы обсуждался ряд гуманитарных инициатив Командования ОС, направленных на восстановление критически важных объектов инфраструктуры и оказания помощи учреждениям здравоохранения и детям, находящимся в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения.

Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС 04

Командующий ОС также ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в ​​полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, Уильямсон побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил. Больше всего, как сказал британский гость, его поразили стойкость и храбрость украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира.

Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС 05

После передовой Командующий ознакомил британских партнеров с работой одного из КПВВ, где подробно рассказал о работе пунктов пропуска на линии разграничения.

Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС 06

В конце поездки британский чиновник выразил благодарность Командующему ОС за организованную им содержательную поездку по району проведения операции. Он отметил, что Великобритания и в дальнейшем помогать Украине и всесторонне поддерживать ее.

Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС 07
Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС 08
Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС 09
Фото: пресс-центр ООС

Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС 10

Источник: https://censor.net.ua/p3086915
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Украине! Слава Киевской Руси...малоросия, недоРосия СОСИ!
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нормальный мужик этот Наев, и сам приехал и гостей привез. Жаль только, что ребята гибнут и от пуль и от ран. Героям Слава!
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Дуже добре. А тепер давай прізвища, і детальніше. Вражений стійкістю і хоробрістю українських солдатів, що зіштовхнулися з однією з найагресивніших армій світу, - Вільямсон побував на передових позиціях ОС - Цензор.НЕТ 1648
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Слава Украине! Слава Киевской Руси...малоросия, недоРосия СОСИ!
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нормальный мужик этот Наев, и сам приехал и гостей привез. Жаль только, что ребята гибнут и от пуль и от ран. Героям Слава!
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не нашел, такие на дороге не валяются, А РАССМОТРЕЛ ВОЕННОГО НАСТОЯЩЕГО, чтобы там тролли н Вражений стійкістю і хоробрістю українських солдатів, що зіштовхнулися з однією з найагресивніших армій світу, - Вільямсон побував на передових позиціях ОС - Цензор.НЕТ 5375 е ваяли.
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можно я еще так переиначу - Слава Украине! Слава Киевской Руси...лугандония СОСИ!
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Куда делись герои Войны за Фолкленды? Этот секретарь реально испуганным выглядит.
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да нет, это в нем весу маловато, а так нормалек.
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У меня опер знакомый из ВКР СБУ - ну точь в точь похож на британца.
Вот блин подкалывать буду. Вражений стійкістю і хоробрістю українських солдатів, що зіштовхнулися з однією з найагресивніших армій світу, - Вільямсон побував на передових позиціях ОС - Цензор.НЕТ 8517
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Також звернув увагу на обличчя: на когось він мені схожий
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Не пали хату, сотоварищ часы принципиально не носит. Плюс по скайпу ответил и ржет скотиняка. Вражений стійкістю і хоробрістю українських солдатів, що зіштовхнулися з однією з найагресивніших армій світу, - Вільямсон побував на передових позиціях ОС - Цензор.НЕТ 8160
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А Ви спробуйте зачепити британців відкрито. Побачите реакцію.
Звісно, що ґебнюцькі отруєння вони поки що терплять. Але ж не кожна людина схоче бруднити руки, скажімо, об якогось п'яного покидька.
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"Ти перебільшуєшь, Павлуша..." - навіть не гадав що ображаю британців. Лише констатую більш впевнений та бойвий вигляд наших військових.
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Главное в Даблинском пабе не выеживаться. Там подраться , как здрасьте. Потом обратно эль. Потом можно и опять. Эль зараза дорогой. Кстати у бармена всегда классная аптечка!
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Это он на фоне наших так выглядит...
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Поражен, что подписанты Будапештского меморандума вообще забили на это дело.
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Ты просто не видел американских морпехов в наших окопах под артобстрелом
Они были похожи на моего кота, в момент когда я что-то обнаружил и на него ору
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Не для троллинга, но наверняка ты когда первый раз под огнем был то так же выглядел.
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Дуже добре. А тепер давай прізвища, і детальніше.
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Да пусть хоть одного даст. Проверка в течении 10 минут.
3,14..деть не мешки ворочать.
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Там вся страница этого Колесникова в ФБ из лозунгов, а не из фактов.
Для того и создавалась.
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А то что в Украине сегодня такая Армия благодаря кому.......благодаря Гриценко-Тимошенко? Или пендальным героям типа Парасюка.....Пендаль и бак мусорный под визги эффектно,но не эффективно.Таким как вилкулы хоть каждый день бей лычи,всё мало будет.
Порошенко не золото,но для Украины он делает всё вовремя,и без лишнего шума и пиара.А зрадники и козломордые пусть носки его нюхают дырявые и мятые брюки отутюжат.Раком ставит лишнехромосомных по всем позициям во внешней политике.Даже антихристов РПЦшных с яблони скинул вниз головой.
Слава Украине!Дзякуй Америка! Светлая память старичку нашему Маккейнушке!
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На фото новий український шолом, 95-ка наразі її тестує.
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Украинская власть специально возит иностранные делегации в Парк Донецкого периода для провокаций со стороны наемников?
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Азер, напиши це українською. Якщо ти НЕ кацап.
малыш,блін, та ще й Бакинський.
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шановний Боцман, нагорі сторінки є перемикач для переходу на українськомовний варіант Цензора.нет. Користуйтесь.
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Нет. Для того, чтобы видели что вытворяет один из подписантов Будапештского меморандума.
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А Юлька что-то ни разу не ездила на передок.
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из всего этого можно сделать только один вывод - Слава Украине!
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Хороша зустріч. Власними очима побачили стан справ на сході, тепер діло за дипломатами, військові на своєму місці роблять все що від них вимагається.
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Еще раз увидят иностранцы на яву агрессию, войну против Украины. КОС убедительно произвел и дал впечатлений делегации. Респект. Слава Украине!!! Победа будет за нами!!
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Прекрасна зустріч наших партнерів,хай все бачать,що витворяє россушка і яка вона брехлива
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"Приятно чувствовать себя провидцем и предсказателем, серьезно.
Вот я же девять дней назад предсказал, что народный депутат Куприй (известный специалист в снайперских винтовках и очередной бесполезный кандидат в Президенты) возбудится от информации о винтовках.
Voila, он возбудился!
Вражений стійкістю і хоробрістю українських солдатів, що зіштовхнулися з однією з найагресивніших армій світу, - Вільямсон побував на передових позиціях ОС - Цензор.НЕТ 5501

Или это условные рефлексы определенных особей, а не предсказания? Ну, не столь важно.
В любом случае, я искренне благодарен депутату Куприю (известному специалисту в снайперских винтовках и очередному бесполезному кандидату в президенты) за предоставленную возможность еще раз напомнить о том, что да, одна кондитерская корпорация поспособствовала получению армией 430 снайперских комплексов. Информповод на дороге не валяется.
Да, безусловно, МО ему ответит. Корректно и тактично. Со всей положенной информацией, которая у МО есть.
Любопытно тут еще и то, что наличие компании "Rothschild Trust" в качестве управляющей компании не вызывает у Куприя сомнений. Удивительный факт, правда? Обычно все эти борцуны-антикоррупционеры говорят, что траста нет никакого.
Так и живем. Одни армии помогают. Другие заставляют тратить безумное количество времени на отписки."
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Сам би розповів комісії,але для цього є мудрі командири,отож хлопці показуйте більше та частіше
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Как отличаются лица ! У наших как у хорьков и крыс. У британца - честное и открытое лицо. Сразу видно,что ему незнакома коррупция и воровство. - Благородство - не вырастить.
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Британия воевала с Гитлером с 1939 года. Одна. Когда СССР подписывал пакт о ненападении и поставлял ресурсы Германии.Когда США зарабатывал на всем происходящем. Поверьте, у этих ребят есть яйца. И если надо могут показать и свою реальную силу. И заслуга Президента, что это наш союзник, а не враг или нечто нейтральное.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВосхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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