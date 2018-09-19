 Восхищен стойкостью и храбростью украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, - Уильямсон побывал на передовых позициях ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Свою работу на Донбассе высокие зарубежные гости начали в Краматорске со встречи с командующим объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Приветствуя гостей, Командующий объединенными силами поблагодарил правительство и народ Великобритании за поддержку Украины в борьбе с коварным врагом.

В ходе брифинга генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил об обстановке в районе проведения операции и вдоль линии государственной границы Украины с государством-агрессором, которая входит в район ответственности Объединенных сил.

Были приведены конкретные факты применения вооружения российского происхождения против воинских частей, ведущих боевые действия на востоке Украины. Наев также проинформировал Уильямсона о мерах, которые выполняются Объединенными силами для отпора российской агрессии и стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской областей.

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Отдельно в ходе беседы обсуждался ряд гуманитарных инициатив Командования ОС, направленных на восстановление критически важных объектов инфраструктуры и оказания помощи учреждениям здравоохранения и детям, находящимся в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения.

Командующий ОС также ознакомил высокого зарубежного гостя с обстановкой в ​​полосе действий одной из бригад непосредственно в ходе работы на местности. В частности, Уильямсон побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил. Больше всего, как сказал британский гость, его поразили стойкость и храбрость украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира.

После передовой Командующий ознакомил британских партнеров с работой одного из КПВВ, где подробно рассказал о работе пунктов пропуска на линии разграничения.

В конце поездки британский чиновник выразил благодарность Командующему ОС за организованную им содержательную поездку по району проведения операции. Он отметил, что Великобритания и в дальнейшем помогать Украине и всесторонне поддерживать ее.







Фото: пресс-центр ООС