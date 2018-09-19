 В пункте пропуска "Грушев" пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"Сегодня (18 сентября. - Ред.) в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев" во время углубленного погранично-таможенного досмотра рейсового автобуса "Неоплан" украинской регистрации, которым в качестве пассажира въезжал в Украину наш соотечественник, пограничный наряд Львовского отряда с помощью служебной собаки в багажном отделении транспортного средства обнаружил 7 чемоданов, наполненных веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно - маковой соломкой", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в УСБУ во Львовской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 305 УК Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".
В настоящее время продолжаются следственные действия, а скрытое от пограничного контроля вещество, общий вес которой составил около 80 килограммов, будет уничтожен установленном порядке.
ухисоломки просит".
але така кількість - і не поділилися?!
Рассказать, что солнце встало
Ну, а если ты не встанешь,
Я набью тебе ...бало.
- оружие, наркотики, не задекларированные ценности...есть?
- ой, не знаю....меня мама собирала
сумокчемоданов.