 В пункте пропуска "Грушев" пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Сегодня (18 сентября. - Ред.) в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев" во время углубленного погранично-таможенного досмотра рейсового автобуса "Неоплан" украинской регистрации, которым в качестве пассажира въезжал в Украину наш соотечественник, пограничный наряд Львовского отряда с помощью служебной собаки в багажном отделении транспортного средства обнаружил 7 чемоданов, наполненных веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно - маковой соломкой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в УСБУ во Львовской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 305 УК Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы задержали наркокурьера на блокпосту на окраине Мариуполя, - пресс-центр ОС. ФОТО

В настоящее время продолжаются следственные действия, а скрытое от пограничного контроля вещество, общий вес которой составил около 80 килограммов, будет уничтожен установленном порядке.









Фото: пресс-служба Госпогранслужбы