EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия, Фоторепортаж
  784  12
Все про:Госпогранслужба (2975) контрабанда (1577) Львовщина (1510) наркотики (1382)

 В пункте пропуска "Грушев" пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 сентября в пункте пропуска "Грушев" пограничники с помощью служебной собаки в багажном отделении транспортного средства обнаружил 7 чемоданов наполненных веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно - маковой соломкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Сегодня (18 сентября. - Ред.) в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев" во время углубленного погранично-таможенного досмотра рейсового автобуса "Неоплан" украинской регистрации, которым в качестве пассажира въезжал в Украину наш соотечественник, пограничный наряд Львовского отряда с помощью служебной собаки в багажном отделении транспортного средства обнаружил 7 чемоданов, наполненных веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно - маковой соломкой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в УСБУ во Львовской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 305 УК Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы задержали наркокурьера на блокпосту на окраине Мариуполя, - пресс-центр ОС. ФОТО

В пункте пропуска Грушев пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба 01

В настоящее время продолжаются следственные действия, а скрытое от пограничного контроля вещество, общий вес которой составил около 80 килограммов, будет уничтожен установленном порядке.

В пункте пропуска Грушев пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба 02
В пункте пропуска Грушев пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба 03
В пункте пропуска Грушев пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба 04
В пункте пропуска Грушев пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба 05
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3086903
 
 
 Топ комментарии
 
"Брат Митька помирает, ухи соломки просит".
 показать весь комментарий
 
Дежурная смена доблестно сожгла наркоту, нанюхалась дыма, объявила войну Аль де Барану и улетела в Космос! В пункте пропуска "Грушев" пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7355
 показать весь комментарий
 
взагалі) то там сумки, не чамайдани)),
але така кількість - і не поділилися?! У пункті пропуску "Грушів" прикордонники виявили в багажі пасажира 80 кг макової соломки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9558
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Брат Митька помирает, ухи соломки просит".
 показать весь комментарий
 
 
Дежурная смена доблестно сожгла наркоту, нанюхалась дыма, объявила войну Аль де Барану и улетела в Космос! В пункте пропуска "Грушев" пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7355
 показать весь комментарий
 
 
взагалі) то там сумки, не чамайдани)),
але така кількість - і не поділилися?! У пункті пропуску "Грушів" прикордонники виявили в багажі пасажира 80 кг макової соломки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9558
 показать весь комментарий
 
 
Я пришел к тебе с приветом.
Рассказать, что солнце встало
Ну, а если ты не встанешь,
Я набью тебе ...бало.
 показать весь комментарий
 
Вы лежали в гамаке С сигаретою в руке И невольно искривляли Тело где-то в позвонке. Вы лежали у реки Ни близки, ни далеки, И губами выдували Слюни, словно пузырьки. Я хотел быть ветерком, Я хотел быть гамаком, Грудь Вам лапками царапать Легкокрылым мотыльком. Я хотел бы быть рекой, Гладить Вас своей рукой, Гладить волосы и тело - Вот я ласковый какой. Я хотел быть ветерком, Я хотел быть мотыльком, Только на хрен Вы мне сдались С искривленным позвонком.

 показать весь комментарий
 
***
- оружие, наркотики, не задекларированные ценности...есть?
- ой, не знаю....меня мама собирала
 показать весь комментарий
 
 
А может это ему зарплату в Голландии так выдали …. а по сути, редчайший долбо@б.....
 показать весь комментарий
 
працювали Хлопці в пана - а з "відходів" маку рішили трохи підзаробити У пункті пропуску "Грушів" прикордонники виявили в багажі пасажира 80 кг макової соломки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8910
 показать весь комментарий
 
Персонаж совсем беспалевный. 7 одинаковых сумок чемоданов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ пункте пропуска "Грушев" пограничники обнаружили в багаже пассажира 80 кг маковой соломки, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх