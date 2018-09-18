 Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в ГФС Украины, к проведению этой спецоперации правоохранители готовились 4 месяца.

И как удалось установить в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины с целью предоставления услуг владельцам сельскохозяйственной продукции (зернотрейдерам и сельхозпроизводителям) по экспорту зерновых и грецких орехов в страны ЕС и Азии без возврата валютной выручки и дальнейшей уплаты налога на прибыль фигуранты дела зарегистрировали на подставных лиц и аккредитовали на Одесской таможне группу подконтрольных субъектов ВЭД – экспортеров (более 18 СХД) и группу подконтрольных компаний нерезидентов (8 компаний). В дальнейшем с целью реализации преступных намерений организаторами заключены между подконтрольными ФСПД-экспортерами и подконтрольными компаниями-нерезидентами внешнеэкономические контракты на экспорт сельскохозяйственной продукции.





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Экспортированная сельскохозяйственная продукция после таможенного оформления доставлялась конечным заказчикам, которые перечисляли денежные средства на банковские счета подконтрольных организаторам компаний-нерезидентов,При этом указанные средства (валютная выручка) в Украину не перечислялась, объемы проведенных операций не декларировались, а налог на прибыль не уплачивался.

Для дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем от незаконного экспорта, организаторами ЦМТП привлечено соорганизатора, которым создан и аккредитован на таможне ряд подконтрольных импортеров субъектов ВЭД. В дальнейшем по заказу владельцев торговых сетей, которые продают продукты питания, заключены внешнеэкономические контракты на импорт ТМЦ (кураги, фиников, орехов, сухофруктов и других товаров) по заниженной стоимости. Для этого на таможни ГФС организатором и участниками ТМЦ изготовлялись и подавались таможенные декларации и инвойсы с недостоверными сведениями относительно таможенной стоимости товаров.







Расчеты за импортируемую продукцию с поставщиками осуществлялись путем перечисления части средств (суммы, указанные в инвойсах) от подконтрольных соорганизатору схемы импортеров, а другая часть (сумма к рыночной стоимости) перечислялась с банковских счетов компаний-нерезидентов, задействованных в схеме незаконного экспорта зерновых.

Импортируемая продукция передавалась владельцам торговых сетей и физическим лицам, которые осуществляют торговлю на рынках Одесской, Киевской и других областей за наличные без отражения в налоговой отчетности.

В дальнейшем объемы, которые реализовывались за наличные, через подконтрольные группе предприятия, использовались для незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям Одесской и Николаевской областей.

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В период с 12 по 14 сентября сотрудниками следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в г. Киеве на основании постановлений Шевченковского районного суда г. Киева проведено 12 обысков, по результатам которых выявлены и изъяты черновые записи, печать нерезидента, бланки с поддельными оттисками печатей нерезидентов, уставные документы подконтрольных нерезидентов и субъектов ВЭД, другие вещественные доказательства, а также сельскохозяйственную продукцию в количестве 9 126 тонн (пшеница, соя, ячмень) стоимостью более 35 млн гривен.





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В настоящее время получено постановления о наложении ареста на изъятые ТМЦ. Следственные действия продолжаются.