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 Экономика, Фоторепортаж
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 Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни. ФОТОрепортаж

Налоговой милицией г. Киева под процессуальным руководством прокуратуры прекращена деятельность "центра минимизации таможенных платежей", организаторы и участники которого реализовывали преступную схему, направленную на оказание услуг по уклонению от уплаты таможенных платежей и налога на прибыль при осуществлении импортных и экспортных операций с использованием косвенных внешнеэкономических контрактов и подконтрольных предприятий-нерезидентов без отражения указанных операций в налоговой и бухгалтерской отчетности вышеупомянутых предприятий.

Как сообщили Цензор.НЕТ в ГФС Украины, к проведению этой спецоперации правоохранители готовились 4 месяца.

Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 01

И как удалось установить в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины с целью предоставления услуг владельцам сельскохозяйственной продукции (зернотрейдерам и сельхозпроизводителям) по экспорту зерновых и грецких орехов в страны ЕС и Азии без возврата валютной выручки и дальнейшей уплаты налога на прибыль фигуранты дела зарегистрировали на подставных лиц и аккредитовали на Одесской таможне группу подконтрольных субъектов ВЭД – экспортеров (более 18 СХД) и группу подконтрольных компаний нерезидентов (8 компаний). В дальнейшем с целью реализации преступных намерений организаторами заключены между подконтрольными ФСПД-экспортерами и подконтрольными компаниями-нерезидентами внешнеэкономические контракты на экспорт сельскохозяйственной продукции.

Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 02
Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр минимизации таможенных платежей, через который было проведено импортных операций на 50 млн грн, ликвидирован в Киеве. ФОТОрепортаж

Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 04

Экспортированная сельскохозяйственная продукция после таможенного оформления доставлялась конечным заказчикам, которые перечисляли денежные средства на банковские счета подконтрольных организаторам компаний-нерезидентов,При этом указанные средства (валютная выручка) в Украину не перечислялась, объемы проведенных операций не декларировались, а налог на прибыль не уплачивался.

Для дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем от незаконного экспорта, организаторами ЦМТП привлечено соорганизатора, которым создан и аккредитован на таможне ряд подконтрольных импортеров субъектов ВЭД. В дальнейшем по заказу владельцев торговых сетей, которые продают продукты питания, заключены внешнеэкономические контракты на импорт ТМЦ (кураги, фиников, орехов, сухофруктов и других товаров) по заниженной стоимости. Для этого на таможни ГФС организатором и участниками ТМЦ изготовлялись и подавались таможенные декларации и инвойсы с недостоверными сведениями относительно таможенной стоимости товаров.

Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 05
Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 06
Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 07

Расчеты за импортируемую продукцию с поставщиками осуществлялись путем перечисления части средств (суммы, указанные в инвойсах) от подконтрольных соорганизатору схемы импортеров, а другая часть (сумма к рыночной стоимости) перечислялась с банковских счетов компаний-нерезидентов, задействованных в схеме незаконного экспорта зерновых.

Импортируемая продукция передавалась владельцам торговых сетей и физическим лицам, которые осуществляют торговлю на рынках Одесской, Киевской и других областей за наличные без отражения в налоговой отчетности.

В дальнейшем объемы, которые реализовывались за наличные, через подконтрольные группе предприятия, использовались для незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям Одесской и Николаевской областей.

Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 08

Смотрите: Центр минимизации таможенных платежей, который провел импортных операций на 150 млн грн, ликвидирован в Одессе. ФОТО

Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 09
Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 10

В период с 12 по 14 сентября сотрудниками следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в г. Киеве на основании постановлений Шевченковского районного суда г. Киева проведено 12 обысков, по результатам которых выявлены и изъяты черновые записи, печать нерезидента, бланки с поддельными оттисками печатей нерезидентов, уставные документы подконтрольных нерезидентов и субъектов ВЭД, другие вещественные доказательства, а также сельскохозяйственную продукцию в количестве 9 126 тонн (пшеница, соя, ячмень) стоимостью более 35 млн гривен.

Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 11
Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 12

Читайте также: Во время обыска организаторов и участников схемы минимизации таможенных платежей изъято товаров и наличных денег на сумму более 12,2 млн грн. ФОТОрепортаж


Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни 13

В настоящее время получено постановления о наложении ареста на изъятые ТМЦ. Следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3086829
 
 
 Топ комментарии
 
Взяли за горіхи......наша пісня дуже нова. починаєм її знову.
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"Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни" - эти схемы уже два года назад раскрыл Саакашвили со своей командой, но шоколадному Пахану не понравилось это, и он перекрыл ему кислород и дал ещё пинка, чтобы не мешал "работать" правильно, чтобы бабло лилось рекой.
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Наш Гройсман сидит на Орешках,ну и Хорошо.....!
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Взяли за горіхи......наша пісня дуже нова. починаєм її знову.
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А что, у нас опять милиция, а не полиция?
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так Марушевской же нет уже, откуда ж безобразие и контрабанда, а, Демчина?
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как такое может быть？ ведь поставили незаменимого и очень честного власова начальником.
Для справки, эта гнида полностью соответствует фамилии, власов сейчас кошмарит всех импортеров поборами
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надо бы пошарить в офисе крупных плательщиков. Для чего он вообще существует?
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знакомая история про орехи , Бурбак как всегда ни при чем, ждем как в 15 году коментарии Папиева Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни - Цензор.НЕТ 7707
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Невже Демчина збирає відкупні, щоб НАБУ перестало "копати" і не висувало йому підозри?
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опять орехи? знову орехова мафия? Да разгоните уже на...й єту налоговую милицию -полностью незаконній орган
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проведено 12 обысков, по результатам которых выявлены и изъяты черновые записи, печать нерезидента, бланки с поддельными оттисками печатей нерезидентов, уставные документы подконтрольных нерезидентов и субъектов ВЭД, другие вещественные доказательства, а также сельскохозяйственную продукцию в количестве 9 126 тонн (пшеница, соя, ячмень) стоимостью более 35 млн гривен.

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Короче, арестована пшеница,она виновна и её будут судить.
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"Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни" - эти схемы уже два года назад раскрыл Саакашвили со своей командой, но шоколадному Пахану не понравилось это, и он перекрыл ему кислород и дал ещё пинка, чтобы не мешал "работать" правильно, чтобы бабло лилось рекой.
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Уже нет Саакашвили и Марушевской, и потому пацаны на таможне зажрались и посмели потребовать мзду от тех, за кем стоят враги Саакашвили и Марушевской. Запахло жжёным сахаром. И некоторых пацанов прихлопнули, чтобы остальные были попослушнее... А прихлопнутыми будут махать до выборов как коррупционными воротилами.
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Наш Гройсман сидит на Орешках,ну и Хорошо.....!
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а одесская таможня конечно совершенно ни при чем
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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