 Руководители нескольких вузов Запорожья продавали дипломы иностранцам. Изъято 111 тысяч долларов и 70 тысяч евро, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что должностные лица организовали механизм противоправного пребывания в Украине выходцев из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки. Для реализации сделки злоумышленники задействовали представителей местной коммерческой структуры.

Используя программу международного студенческого обмена, дельцы оформляли фиктивные приглашения иностранцам на якобы обучение в украинских высших учебных заведениях. На основании полученных приглашений мигранты получали право на проживание в Украине с последующей возможностью выезда в страны ЕС.

Оперативники спецслужбы также установили факты незаконного получения иностранцами, которые не находились на территории Украины, документов о получении высшего образования. Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценивали от пяти до десяти тысяч долларов США.

Во время проведения санкционированных следственных действий в нескольких вузах, офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили паспорта иностранцев, которые якобы учатся в Украине, более сто одиннадцати тысяч американских долларов, почти семьдесят тысяч евро, а также другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность .

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным действиям. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и полицией".



