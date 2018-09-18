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 Руководители нескольких вузов Запорожья продавали дипломы иностранцам. Изъято 111 тысяч долларов и 70 тысяч евро, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей нескольких высших учебных заведений Запорожья на незаконной легализации иностранцев на территории нашего государства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что должностные лица организовали механизм противоправного пребывания в Украине выходцев из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки. Для реализации сделки злоумышленники задействовали представителей местной коммерческой структуры.

Используя программу международного студенческого обмена, дельцы оформляли фиктивные приглашения иностранцам на якобы обучение в украинских высших учебных заведениях. На основании полученных приглашений мигранты получали право на проживание в Украине с последующей возможностью выезда в страны ЕС.

Оперативники спецслужбы также установили факты незаконного получения иностранцами, которые не находились на территории Украины, документов о получении высшего образования. Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценивали от пяти до десяти тысяч долларов США.

Во время проведения санкционированных следственных действий в нескольких вузах, офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили паспорта иностранцев, которые якобы учатся в Украине, более сто одиннадцати тысяч американских долларов, почти семьдесят тысяч евро, а также другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность .

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным действиям. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и полицией".

Руководители нескольких вузов Запорожья продавали дипломы иностранцам. Изъято 111 тысяч долларов и 70 тысяч евро, - СБУ 01
Руководители нескольких вузов Запорожья продавали дипломы иностранцам. Изъято 111 тысяч долларов и 70 тысяч евро, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3086803
 
 
 Топ комментарии
 
От гросік зараз лікті кусає. А був би майже справжній диплом.
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- Человеку без документов строго воспрещается существовать, - заявил Шариков (с)

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Так написано же, для легализации в Украине. Они на самом деле не учились, но считалось, что учатся. А сами просто пребывали на территории, возможно, гражданство получали. Мне интересно, как им зачетки делали. Ведь там много нужно подписей. Руководители нескольких вузов Запорожья продавали дипломы иностранцам. Изъято 111 тысяч долларов и 70 тысяч евро, - СБУ - Цензор.НЕТ 2922
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а гросин тоже изымут или он будет доктором труснячих наук
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От гросік зараз лікті кусає. А був би майже справжній диплом.
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- Человеку без документов строго воспрещается существовать, - заявил Шариков (с)

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Непонятно... Африка - не Украина, зачем ей липовые дипломники?
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Так написано же, для легализации в Украине. Они на самом деле не учились, но считалось, что учатся. А сами просто пребывали на территории, возможно, гражданство получали. Мне интересно, как им зачетки делали. Ведь там много нужно подписей. Руководители нескольких вузов Запорожья продавали дипломы иностранцам. Изъято 111 тысяч долларов и 70 тысяч евро, - СБУ - Цензор.НЕТ 2922
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Правильно делали. Это по любому лучше, чем Украиной торговать.
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точно медицинский, возможно техническая академия (бывший индустриальный)
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А мне тут на днях доказывали, что это студенты тупые раз экззамены покупают. А попробуй не купи у таких преподавателей, сразу сделают тупым.
Открытый суд над преподавателями-мздоимцами и максимальные сроки гадам!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководители нескольких вузов Запорожья продавали дипломы иностранцам. Изъято 111 тысяч долларов и 70 тысяч евро, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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