 Лицо "русского мира", работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Риторический вопрос...
Украинский след
Читайте на "Цензор.НЕТ": Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий израильских военных погибло 15 военнослужащих РФ. Оставляем за собой право на ответные действия, - Минобороны России
Работа сирийских ПВО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу
Пей, полегчает
Лицо "русского мира"
Скоро! Анонс интервью...
ОбликоАморале
"Русский дух"
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о пля)
а я уже подумал шо это Юра Луценко
... если бы не надпись на фуражке
https://censor.net.ua/blogs/3067373/krimnalne_provadjennya_za_vistup_u_vropeyiskomu_parlament/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_67037949