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Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Фоторепортаж
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 Лицо "русского мира", работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Лицо русского мира, работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Риторический вопрос...

Лицо русского мира, работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Украинский след

Читайте на "Цензор.НЕТ": Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий израильских военных погибло 15 военнослужащих РФ. Оставляем за собой право на ответные действия, - Минобороны России

Лицо русского мира, работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Работа сирийских ПВО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - Шойгу

Лицо русского мира, работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Пей, полегчает

Лицо русского мира, работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Лицо "русского мира"

Лицо русского мира, работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Скоро! Анонс интервью...

Лицо русского мира, работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

ОбликоАморале

Лицо русского мира, работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Русский дух"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3086802
 
   
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Лицо "русского мира", работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4402
о пля)
а я уже подумал шо это Юра Луценко
... если бы не надпись на фуражке Лицо "русского мира", работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 46
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Главное, чтоб ВСЕ эти пропагандоны и холуи режима не ушли от ответственности, Геббельс прекрасно сознавал и знал какая его ждет участь после поражения режима, эти не такие смелые и принципиальные, чтоб покончить с собой, надеюсь их повесят как международных преступников или как просто негодяев-подлецов, провокаторов большой бойни и кровавой мясорубки!
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Кримінальне провадження за виступ у Європарламенті
https://censor.net.ua/blogs/3067373/krimnalne_provadjennya_za_vistup_u_vropeyiskomu_parlament/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_67037949
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Картинка с боингом не к месту, я б убрал! Смешного мало!
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Это сатира, не обязана быть смешной.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЛицо "русского мира", работа сирийских ПВО, проделки украинской хунты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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