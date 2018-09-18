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 Общество, Фоторепортаж
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 С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни. ФОТОрепортаж

Во вторник, 18 сентября, в городе Луцк Волынской области состоялось перезахоронение военнослужащего 51-й отдельной механизированной бригады Юрия Лавренчука, который пропал без вести в так называемом "Иловайском котле" в августе 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.

Юрий Лавренчук (29.05.1985 года рождения) - уроженец села Староселье Маневицкого района Волынской области.

Он служил в 51-й отдельной механизированной бригаде. Пропал без вести в так называемом "Иловайском котле" в августе 2014 года. В ноября 2015 года его тело было погребено в селе Парасковеевка Бахмутского района Донецкой области, и только недавно экспертиза ДНК установила его личность.

Сегодня утром тело Героя привезли в родительский дом в селе Староселье, где состоялось прощание с воином. После этого он был доставлен на Театральную площадь Луцка, где состоялась гражданская панихида, а в Святотроицком кафедральном соборе военные капелланы отпевали погибшего.

Лавренчук во время первой волны частичной мобилизации был призван на военную службу в состав 51-й ОМБр. Он принимал непосредственное участие в зоне проведения Антитеррористической операции. С августа 2014-го воин не выходил на связь с родными. Согласно информации штаба Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, он числился как пропавший без вести в учете военнослужащих и гражданских лиц.

Перезахоронили прах Юрия Лавренчука на городском кладбище в селе Гаразджа на Аллее почетных захоронений.

У него остались родители, жена и дочь.

С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 01
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 02
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 03

С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 04
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 05
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 06
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 07
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 08
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 09
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 10
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 11
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 12
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 13
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 14
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 15
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 16
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 17
С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни 18

Источник: https://censor.net.ua/p3086759
 
 
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Спочивай з миром. Земля тобі пухом.
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Вічна Память, Вічна Слава славному сину полеглому за УКРАЇНУ!!!
Спочивай з миром побратим
Низько вклоняю голову
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с каких пор обстрелы военных колонн на марше начали называть котлом.
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Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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