 С погибшим в Иловайском котле воином 51-й ОМБр Юрием Лавренчуком, которого считали пропавшим без вести, простились на Волыни. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.

Юрий Лавренчук (29.05.1985 года рождения) - уроженец села Староселье Маневицкого района Волынской области.

Он служил в 51-й отдельной механизированной бригаде. Пропал без вести в так называемом "Иловайском котле" в августе 2014 года. В ноября 2015 года его тело было погребено в селе Парасковеевка Бахмутского района Донецкой области, и только недавно экспертиза ДНК установила его личность.

Сегодня утром тело Героя привезли в родительский дом в селе Староселье, где состоялось прощание с воином. После этого он был доставлен на Театральную площадь Луцка, где состоялась гражданская панихида, а в Святотроицком кафедральном соборе военные капелланы отпевали погибшего.

Лавренчук во время первой волны частичной мобилизации был призван на военную службу в состав 51-й ОМБр. Он принимал непосредственное участие в зоне проведения Антитеррористической операции. С августа 2014-го воин не выходил на связь с родными. Согласно информации штаба Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, он числился как пропавший без вести в учете военнослужащих и гражданских лиц.

Перезахоронили прах Юрия Лавренчука на городском кладбище в селе Гаразджа на Аллее почетных захоронений.

У него остались родители, жена и дочь.





































