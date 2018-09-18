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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября. ФОТОрепортаж

19 сентября состоялось очередное сессионное заседание Верховной Рады VIII созыва. Депутаты на утреннем заседании утвердили постановление о повестке дня 9-ой сессии парламента VIII созыва, а также приняли ряд законопроектов.

В частности Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях", законопроект №8394 об обеспечении жильем военных, прибывших из временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, усилила соцзащиту жертв политрепрессий и нацистских преследований, а также разрешила доставлять газеты и журналы потребителям на Донбассе по льготным тарифам.

Читайте: Рада сегодня рассмотрит продление инициативы "Маски-шоу стоп", а также повышение штрафов водителям

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 01

Народные депутаты из "Оппозиционного блока" - Александр Вилкул и Наталья Королевская

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 02

Народные депутаты от "Батькивщины" - Сергей Власенко и Алена Шкрум с коллегой от БПП Алексеем Мушаком (в белом).


Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 03

Нардепы от БПП Ольга Богомолец и Борислав Розенблат.


Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 04

Главный "радикал" Олег Ляшко и спикер Андрей Парубий.

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 05

Хвича Мепаришвили (Народный фронт) с коллегой 


Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 06

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов передает документ выступающему за трибуной нардепу от "Батькивщины" Ивану Крулько 

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 07
Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 08

Нардепы от БПП Ирина Луценко (представитель президента Украины в Верховной раде) и Ирина Геращенко (первый вице-спикер ВР) общаются, пока Андрей Парубий изучает очередной законопроект.

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 09

Объятия старейшего нардепа Ефима Звягильского

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 10

Олесь Довгий ("Воля народу") пришел в гости к "радикалам".

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 11

Мария Матиос (БПП) с коллегами.

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 12

Оппоблоковец, экс-регионал Михаил Папиев пришел переговорить с Татьяной Рычковой (БПП).

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 13

Вице-спикер Оксана Сыроид и председатель фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк ищут верное направление.

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 14

Мария Матиос по-матерински поглаживает заместителя главы фракции БПП Александра Третьякова.

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 15

Ирина Луценко и Артур Герасимов

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 16
Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 17

Фракция Блока Петра Порошенко

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 18

Вадим Рабинович (партия "За життя") пришел пообщаться с Олегом Ляшко.

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 19

А потом чем-то развеселил "оппоблоковцев".

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 20
Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 21

В секторе фракции "Народный фронт"

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 22

Совещание "оппоблоковцев"

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 23

Оппоблоковец Игорь Шурма с коллегой

Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября 24

Диалог Виктора Пинзеныка и Владимира Литвина

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3086756
 
 
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меня беспокоит нездоровый вид... женщины 3-го тысячелетия..
как-то она...пожелтела....или для мумий это нормально?
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Матіос зробив собі операцію зі зміни підлоги... тьфу, статі?🙂
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я смотрю, в тренде ярко-синий цвет костюмов )) А какие цвета костюмов у Муры и Ребе? или их как обычно нет в зале? ))))
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Так сегодня ж 18.09.2018. Работают наперёд и сверх нормы. Трудяги! Не жалеют себя.
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Ожидаемая неожиданность. Порошенко окончательно оседлает игрушечного патриотического коня Сентябрь 18, 2018Без рубрикиКомментарии: 1
Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября - Цензор.НЕТ 9257Президент Украины Пётр Порошенко на недавней неформальной встрече с народными депутатами фракции БПП заинтриговал своих подручных готовящимся посланием к Верховной Раде. Было сказано, что, возможно, они услышат неожиданные вещи. Далее, по команде Банковой, интригу разнесли по всем зомбоящикам.
Об этом сегодня рассказывает оппозиционный политик, экс-парламентарий Андрей Сенченко.
Уже сейчас, в преддверии выступления Порошенко, которое состоится 20 сентября, можно утверждать, что ожидается вполне предсказуемая неожиданность - Президент Украины, четыре с половиной года занимавшийся своими фабриками, заводами и офшорами, окончательно оседлает игрушечного патриотического коня.
Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины, который все это время называл войну АТО, злостно нарушал Конституцию и Закон «Об обороне Украины», платил налоги в бюджет государства-агрессора, наживался на поставках в армию и торговал через линию фронта, решил назначить себя главным патриотом и защитником страны.
Весь расчёт на то, что пустого извинения будет достаточно, чтобы народ забыл прошлую предвыборную ложь об окончании «АТО» за две недели, чтобы никто не вспомнил 49 десантников и членов экипажа ИЛ-76, сгоревших над Луганском, Иловайск, Дебальцевский котёл и многие другие трагические эпизоды этой войны, явившиеся результатом трусливого бездействия военно-политической верхушки и преступных решений, лично согласованных Верховным Главнокомандующим.
Президент Украины, отвечающий за внешнюю политику, на фоне четырёхлетнего бесплодного топтания в «безальтернативном» Минске, пустых рассказов о миротворцах и выступлений с трибуны Генассамблеи ООН, в которых он собственноручно перечёркивал Будапештские гарантии, собирается на всю страну возвестить о своей победной стратегии, которая в очередной раз осчастливит всех и каждого.
В четверг в прямом эфире можно будет наблюдать волшебное превращение гусеницы, ненасытно пожирающей зелёные листья, в яркую и привлекательную предвыборную бабочку.
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меня беспокоит нездоровый вид... женщины 3-го тысячелетия..
как-то она...пожелтела....или для мумий это нормально?
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А как тебе вид... мужчины 3-го тысячелетия? Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября - Цензор.НЕТ 7581
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так то мужчина?...я думал то Кужель страдает .. Александра...
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Мдаа, проблемы простых украинцев всю эту 3,14здобратию явно не беспокоят..... увы...
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какие все духовно-интедигентные хари Міжфракційні діалоги і Матіос, яка гладить Третьякова, - ранкове засідання Ради 18 вересня - Цензор.НЕТ 8934
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Пану Третьякову терміново потрібно щось робити з молочними залозами, а то по розміру саму Матіос скоро наздожене))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМежфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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