 Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября. ФОТОрепортаж

В частности Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях", законопроект №8394 об обеспечении жильем военных, прибывших из временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, усилила соцзащиту жертв политрепрессий и нацистских преследований, а также разрешила доставлять газеты и журналы потребителям на Донбассе по льготным тарифам.
День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Народные депутаты из "Оппозиционного блока" - Александр Вилкул и Наталья Королевская
Народные депутаты от "Батькивщины" - Сергей Власенко и Алена Шкрум с коллегой от БПП Алексеем Мушаком (в белом).
Нардепы от БПП Ольга Богомолец и Борислав Розенблат.
Главный "радикал" Олег Ляшко и спикер Андрей Парубий.
Хвича Мепаришвили (Народный фронт) с коллегой
Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов передает документ выступающему за трибуной нардепу от "Батькивщины" Ивану Крулько
Нардепы от БПП Ирина Луценко (представитель президента Украины в Верховной раде) и Ирина Геращенко (первый вице-спикер ВР) общаются, пока Андрей Парубий изучает очередной законопроект.
Объятия старейшего нардепа Ефима Звягильского
Олесь Довгий ("Воля народу") пришел в гости к "радикалам".
Мария Матиос (БПП) с коллегами.
Оппоблоковец, экс-регионал Михаил Папиев пришел переговорить с Татьяной Рычковой (БПП).
Вице-спикер Оксана Сыроид и председатель фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк ищут верное направление.
Мария Матиос по-матерински поглаживает заместителя главы фракции БПП Александра Третьякова.
Ирина Луценко и Артур Герасимов
Фракция Блока Петра Порошенко
Вадим Рабинович (партия "За життя") пришел пообщаться с Олегом Ляшко.
А потом чем-то развеселил "оппоблоковцев".
В секторе фракции "Народный фронт"
Совещание "оппоблоковцев"
Оппоблоковец Игорь Шурма с коллегой
Диалог Виктора Пинзеныка и Владимира Литвина
Фото: Цензор.НЕТ
🤑
Президент Украины Пётр Порошенко на недавней неформальной встрече с народными депутатами фракции БПП заинтриговал своих подручных готовящимся посланием к Верховной Раде. Было сказано, что, возможно, они услышат неожиданные вещи. Далее, по команде Банковой, интригу разнесли по всем зомбоящикам.
Об этом сегодня рассказывает оппозиционный политик, экс-парламентарий Андрей Сенченко.
Уже сейчас, в преддверии выступления Порошенко, которое состоится 20 сентября, можно утверждать, что ожидается вполне предсказуемая неожиданность - Президент Украины, четыре с половиной года занимавшийся своими фабриками, заводами и офшорами, окончательно оседлает игрушечного патриотического коня.
Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины, который все это время называл войну АТО, злостно нарушал Конституцию и Закон «Об обороне Украины», платил налоги в бюджет государства-агрессора, наживался на поставках в армию и торговал через линию фронта, решил назначить себя главным патриотом и защитником страны.
Весь расчёт на то, что пустого извинения будет достаточно, чтобы народ забыл прошлую предвыборную ложь об окончании «АТО» за две недели, чтобы никто не вспомнил 49 десантников и членов экипажа ИЛ-76, сгоревших над Луганском, Иловайск, Дебальцевский котёл и многие другие трагические эпизоды этой войны, явившиеся результатом трусливого бездействия военно-политической верхушки и преступных решений, лично согласованных Верховным Главнокомандующим.
Президент Украины, отвечающий за внешнюю политику, на фоне четырёхлетнего бесплодного топтания в «безальтернативном» Минске, пустых рассказов о миротворцах и выступлений с трибуны Генассамблеи ООН, в которых он собственноручно перечёркивал Будапештские гарантии, собирается на всю страну возвестить о своей победной стратегии, которая в очередной раз осчастливит всех и каждого.
В четверг в прямом эфире можно будет наблюдать волшебное превращение гусеницы, ненасытно пожирающей зелёные листья, в яркую и привлекательную предвыборную бабочку.
Другие недавние тексты Андрея Сенченко:
как-то она...пожелтела....или для мумий это нормально?