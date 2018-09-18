 Межфракционные диалоги и Матиос, гладящая Третьякова, - утреннее заседание Рады 18 сентября. ФОТОрепортаж

В частности Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях", законопроект №8394 об обеспечении жильем военных, прибывших из временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, усилила соцзащиту жертв политрепрессий и нацистских преследований, а также разрешила доставлять газеты и журналы потребителям на Донбассе по льготным тарифам.

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День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Народные депутаты из "Оппозиционного блока" - Александр Вилкул и Наталья Королевская

Народные депутаты от "Батькивщины" - Сергей Власенко и Алена Шкрум с коллегой от БПП Алексеем Мушаком (в белом).





Нардепы от БПП Ольга Богомолец и Борислав Розенблат.





Главный "радикал" Олег Ляшко и спикер Андрей Парубий.

Хвича Мепаришвили (Народный фронт) с коллегой





Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов передает документ выступающему за трибуной нардепу от "Батькивщины" Ивану Крулько





Нардепы от БПП Ирина Луценко (представитель президента Украины в Верховной раде) и Ирина Геращенко (первый вице-спикер ВР) общаются, пока Андрей Парубий изучает очередной законопроект.

Объятия старейшего нардепа Ефима Звягильского

Олесь Довгий ("Воля народу") пришел в гости к "радикалам".

Мария Матиос (БПП) с коллегами.

Оппоблоковец, экс-регионал Михаил Папиев пришел переговорить с Татьяной Рычковой (БПП).

Вице-спикер Оксана Сыроид и председатель фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк ищут верное направление.

Мария Матиос по-матерински поглаживает заместителя главы фракции БПП Александра Третьякова.

Ирина Луценко и Артур Герасимов





Фракция Блока Петра Порошенко

Вадим Рабинович (партия "За життя") пришел пообщаться с Олегом Ляшко.

А потом чем-то развеселил "оппоблоковцев".





В секторе фракции "Народный фронт"

Совещание "оппоблоковцев"

Оппоблоковец Игорь Шурма с коллегой

Диалог Виктора Пинзеныка и Владимира Литвина

Фото: Цензор.НЕТ