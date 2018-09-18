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 Реконструкция КПВВ "Марьинка" завершена, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

В районе операции Объединенных сил завершена реконструкция КПВВ "Марьинка"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Мероприятия по обустройству контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" проводились в условиях его штатного функционирования и продолжались почти все лето. Укомплектованность современными техническими средствами и усовершенствование пропускных операций предоставила возможность пограничникам из состава Объединенных сил обеспечить в этот период ритмичность работы КПВВ и высокий уровень безопасности составляющей. В частности, в течение периода выполнения работ по реконструкции КПВВ линию разграничения на этом дорожном коридоре пересекло около миллиона человек", - сказано в сообщении.

Реконструкция КПВВ Марьинка завершена, - штаб ООС 01

Также сообщается, по результатам усовершенствования инфраструктуры на КПВВ "Марьинка" разграничены движение автотранспорта и пешеходов, открыто два зала ожидания, оборудованные местами отдыха, телевизорами, кондиционерами и информационными стендами. Места проведения контрольных операций накрыты навесами, что позволяет пограничникам производить досмотр транспортных средств и проверку документов, а лицам, которые проходят контрольные процедуры, укрываться от жары или непогоды. Все это обеспечит комфорт как для граждан, следующих через линию разграничения, так и для персонала, несущего службу на КПВВ.

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Реконструкция КПВВ Марьинка завершена, - штаб ООС 02

"Реконструкция КПВВ "Марьинка" - это пилотный проект. Вскоре подобным образом будет обустроена все контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области в районе операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Реконструкция КПВВ Марьинка завершена, - штаб ООС 03
Реконструкция КПВВ Марьинка завершена, - штаб ООС 04
Реконструкция КПВВ Марьинка завершена, - штаб ООС 05
Реконструкция КПВВ Марьинка завершена, - штаб ООС 06
Реконструкция КПВВ Марьинка завершена, - штаб ООС 07
Фото: пресс-служба ООС

Источник: https://censor.net.ua/p3086734
 
   
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телевизоры под дырявой крышей зиму не переживут. Полноценная граница уже установлена. Пора менять в Конституции границы.
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А зачем это надо было? Этот бардак с Дырой никто заканчивать не собирается? Там минное поле должно быть, а не комфортный переход для получения украинских пенсий и выгодного шопинга в Украине. Тогда бы Даунбас быстро понял, что его слышат.
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Заниматься реконструкцией объектов в фронтовой зоне... где в любой момент может начаться масштабный кипишь...И это вместо того, чтобы направить средства в модернизацию и закупку военных средств... На какой там КПП? Там должен быть как минимум опорник с дзотами... Так нет, откаты это святое...
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с оккупированной территории Крыма и ОРДЛО должно быть движение только на эвакуацию, а не торговля с оккупантами дешевым бензином и прочим.
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нет ничего более постоянного, чем временное ?
теперь %уйлопоклонники будут с комфортом ездить к нас за пособиями и пенсиями.
Отлично!
Их надо отгораживать минными полями и колючей проволокой!!!! А не кондиционеры вешать.
Дебилыблять
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Цензор.НЕТФотоОбществоРеконструкция КПВВ "Марьинка" завершена, - штаб ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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