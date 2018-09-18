 Реконструкция КПВВ "Марьинка" завершена, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Мероприятия по обустройству контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" проводились в условиях его штатного функционирования и продолжались почти все лето. Укомплектованность современными техническими средствами и усовершенствование пропускных операций предоставила возможность пограничникам из состава Объединенных сил обеспечить в этот период ритмичность работы КПВВ и высокий уровень безопасности составляющей. В частности, в течение периода выполнения работ по реконструкции КПВВ линию разграничения на этом дорожном коридоре пересекло около миллиона человек", - сказано в сообщении.

Также сообщается, по результатам усовершенствования инфраструктуры на КПВВ "Марьинка" разграничены движение автотранспорта и пешеходов, открыто два зала ожидания, оборудованные местами отдыха, телевизорами, кондиционерами и информационными стендами. Места проведения контрольных операций накрыты навесами, что позволяет пограничникам производить досмотр транспортных средств и проверку документов, а лицам, которые проходят контрольные процедуры, укрываться от жары или непогоды. Все это обеспечит комфорт как для граждан, следующих через линию разграничения, так и для персонала, несущего службу на КПВВ.

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"Реконструкция КПВВ "Марьинка" - это пилотный проект. Вскоре подобным образом будет обустроена все контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области в районе операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.











Фото: пресс-служба ООС