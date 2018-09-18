 Мужчина на глазах у детей зарубил свою супругу топором, - полиция Днепропетровщины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.

"Вызов на линию "102" поступил 17 сентября. На территории домовладения между супругами возникла ссора. Во время конфликта мужчина начал наносить женщине удары палкой, а затем нанес несколько ударов топором", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что по приезде полицейских на место происшествия злоумышленник набросился на них с топором. Чтобы остановить подозреваемого, полицейские применили огнестрельное оружие и ранили мужчину в ногу.

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Следственным подразделением внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.