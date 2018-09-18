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 Мужчина на глазах у детей зарубил свою супругу топором, - полиция Днепропетровщины. ФОТО

В городе Синельниково Днепропетровской области во время ссоры мужчина на глазах у детей убил 29-летнюю супругу, а потом набросился с топором на полицейских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.

"Вызов на линию "102" поступил 17 сентября. На территории домовладения между супругами возникла ссора. Во время конфликта мужчина начал наносить женщине удары палкой, а затем нанес несколько ударов топором", - сказано в сообщении. 

Мужчина на глазах у детей зарубил свою супругу топором, - полиция Днепропетровщины 01

Отмечается также, что по приезде полицейских на место происшествия злоумышленник набросился на них с топором. Чтобы остановить подозреваемого, полицейские применили огнестрельное оружие и ранили мужчину в ногу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумского экс-депутата Жука убила его жена, - прокуратура

Следственным подразделением внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3086729
 
 
 Топ комментарии
 
Константин Грызодубо таки сорвался...
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Вполне возможно, но что алкогольно- слабоумный - это точно. Нет у нас в Украине культуры совместного проживания. Живут вместе до тех пор пока кто-то кого -то не убьет или не покалечит. Зачем спрашивается? Почему не уйти от неадекватного "супруга"?
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У людей. Неадекватными в семье могут быть и мужчины и женщины и даже подросшие дети.
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Вполне возможно, но что алкогольно- слабоумный - это точно. Нет у нас в Украине культуры совместного проживания. Живут вместе до тех пор пока кто-то кого -то не убьет или не покалечит. Зачем спрашивается? Почему не уйти от неадекватного "супруга"?
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У людей. Неадекватными в семье могут быть и мужчины и женщины и даже подросшие дети.
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"почЄму_нЄ_уйті_от_нЄадекватноВо_супруґа?"
Це також запитання до чоловіків?
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Потому, что из-за нищеты, банально некуда и не за что уходить.
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- Мы свободны лишь в пределах нашей покупательной способности.- Жак Фреско.- Чоловік на очах у дітей зарубав свою дружину сокирою, - поліція Дніпропетровщини - Цензор.НЕТ 7184 Чоловік на очах у дітей зарубав свою дружину сокирою, - поліція Дніпропетровщини - Цензор.НЕТ 8787
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Ох, я Вас умоляю... Поговорку знаете? "Вспомни говно - вот и оно...". Не дай бог, опять со своими "топорами" выползет из-за "поребрика"...
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как бы там супруга не была виноватой,а за убийство матери НА ГЛАЗАХ ДЕТЕЙ нужно было стрелять на поражение.
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И законы нужны украинцам не такие какие написаны депутатами- рептилоидами, а нормальные, адекватные, конкретные и не дающими плодить преступность повышенными темпами как у нас.
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рептилоидами... Чоловік на очах у дітей зарубав свою дружину сокирою, - поліція Дніпропетровщини - Цензор.НЕТ 2799
...и тут радистка кэт заорала благим матом...
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Лариса, я извиняюсь, Вы путаете "причину" и "следствие". Бисмарк когда-то сказал, "При хороших чиновниках, даже с плохими законами, государство будет процветать. При плохих чиновниках даже идеальные законы не помогут...". Беда не в "плохих" законах, а в их исполнении гражданами вообще, и "чиновниками" - в частности...
В армии когда-то говаривали - "Разгильдяйство в войсках начинается с расстёгнутого воротничка, а кончается "дисбатом"...". Так и в обычной жизни... Могу привести характерный пример - в соседнем подъезде мальчишка жил. Начинал с того, что бил котов, расписывал своей "мазнёй" подъезды и ссал в лифтовых кабинах. Родители во всём обвиняли тех, кто на него жаловался... "Придираются!". Сейчас сидит за умышленное причинение тяжких телесных...
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они пришли с газовым балончиком,и то ветер в ихнюю сторону дул,так что не применили
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Прям-таки "1922" Стивена Кинга - правда, без хэппи-энда..
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Для чого це поширювати, ідіоти? А скільки публікацій ви поширили про трагедію у Бразилії - пожежу у Національному музеї???
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И да, что-то давно Гризодубо не видно...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина на глазах у детей зарубил свою супругу топором, - полиция Днепропетровщины. ФОТО
 
 
 
 
 
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