 Мужчина на глазах у детей зарубил свою супругу топором, - полиция Днепропетровщины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.
"Вызов на линию "102" поступил 17 сентября. На территории домовладения между супругами возникла ссора. Во время конфликта мужчина начал наносить женщине удары палкой, а затем нанес несколько ударов топором", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что по приезде полицейских на место происшествия злоумышленник набросился на них с топором. Чтобы остановить подозреваемого, полицейские применили огнестрельное оружие и ранили мужчину в ногу.
Следственным подразделением внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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