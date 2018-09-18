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 Двоих иностранцев, сбивших насмерть 15-летнюю девушку вблизи Ужгорода, задержали на границе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Мужчину и женщину, которые совершили смертельное ДТП вблизи Ужгорода, задержали пограничники в пункте пропуска "Тиса" вчера вечером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Оперативно-дежурная служба Чопского пограничного отряда получила информацию от Национальной полиции о розыске двух иностранцев, предварительно - граждан Израиля, которые на трассе "Киев - Ужгород", в районе села Нижнее Солотвино, совершили смертельный наезд на 15-летнюю девочку и скрылись с места происшествия. Приметы подозреваемых в преступлении были отправлены во все пункты пропуска. Получив информацию, пограничники усилили проверку всех путешествующих и за два часа в пункте пропуска "Тиса" задержали разыскиваемых лиц", - сказано в сообщении.

Двоих иностранцев, сбивших насмерть 15-летнюю девушку вблизи Ужгорода, задержали на границе, - Госпогранслужба 01

Отмечается, что о задержании подозреваемых иностранцев пограничники проинформировали сотрудников ГУНП в Закарпатской области. Как впоследствии установили впоследствии стражи порядкаправоохранители, правонарушители являются гражданами Германии и Израиля. После совершения ДТП они оставили свое транспортное средство и пытались выехать за пределы Украины на другом транспортном средстве.

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Двоих иностранцев, сбивших насмерть 15-летнюю девушку вблизи Ужгорода, задержали на границе, - Госпогранслужба 02

"Благодаря бдительности и оперативности действий пограничников, а также налаженной работе сотрудников обеих структур удалось помешать бегству из страны подозреваемых в гибели несовершеннолетней девочки. После того, как были составлены соответствующие процессуальные документы, иностранцы переданы представителям Нацполиции", - добавили в ведомстве.

Двоих иностранцев, сбивших насмерть 15-летнюю девушку вблизи Ужгорода, задержали на границе, - Госпогранслужба 03
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3086698
 
   
 Топ комментарии
 
Хоть граждане Германии и Израиля а корни совковые, сбить и сбежать, пусть выплачивают компенсацию семье погибшей,'пока будут шить форму на зоне.
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Я не против чтобы их замочили. Но они и так уже поуши обоссались и мокрые.
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"Ольгинские" кремлеботы начнут "мочить" Луценка и Порошенка.
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Я не против чтобы их замочили. Но они и так уже поуши обоссались и мокрые.
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ольгіно від савушкіна55, де і сидять=смердять на весь світ "гебельси пукіна" знаходится на відстані 11км.. Навіщо ти ЛЮДЕЙ плутаєшь? Двох іноземців, які збили на смерть 15-річну дівчину поблизу Ужгорода, затримали на кордоні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4903
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То, что в базе обгажено - замочить невозможно по определению...
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Хоть граждане Германии и Израиля а корни совковые, сбить и сбежать, пусть выплачивают компенсацию семье погибшей,'пока будут шить форму на зоне.
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седня шо й апреля еврей в тюрьме ну и насмешил
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Интересные задние планы, на фотках. Мадам, в свитере а-ля шахматная доска- на фоне нашего Государственного Флага, а чудика- в каком-то зале-гербарии. Двох іноземців, які збили на смерть 15-річну дівчину поблизу Ужгорода, затримали на кордоні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5563
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Несколько таких побегушников посадить как за умышленное убийство, и сразу все побеги закончатся... Но депам не до таких изменений УК...
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Умышленное убийство? То-есть они спланировали приехать в Нижнее Солотвино из Германии, чтобы автомобилем убить подростка? Зачем этот бред?
Закон есть. Дтп со смертельным исходом, оставили место преступления. До 7 лет за решеткой.
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Там ще є "харківський_нюанс". Треба ще автошколу судити...
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У вас проблемы с пониманием текстов или просто до конца не дочитываете?
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У тебе проблеми з орфографією чи з шкільними основами законодавства і права?
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Да что же такое у нас на дорогах твориться это же просто ужас , нужно что делать
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у вас организовано дорожное движение автобаны развязки а у нас ничего нету каждый свободен ехать по своему разумению или недоразумению тому и такие ужасы
я бы на месте родителей жертв подавал на ДАЙ и эксплуатантов дорог как на соучастников
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та не "у вас" я тут временно в следующем году назад в Украину, так что у нас , я сам водитель и то что в Украине на дорогах это страшно
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такі да... на всі автомобілі ашкєназі та громадян ісраіля повісити знаки-"інвалід на голову за кермом" Двох іноземців, які збили на смерть 15-річну дівчину поблизу Ужгорода, затримали на кордоні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 983
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нужно добиваться ограниченя 50 +/- 5 км в час в городе как это было замуманно
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За статистикою, за першу половину 2018 року у ДТП в Україні загинуло вже 1237 людей, за 2017 рік - 3432 особи.
У рейтингу європейських країн Україна посіла 6 місце. Найбільший рівень смертності на дорогах - в Росії - 15,85 на 100 тисяч осіб. За нею йдуть Албанія (12,32), Литва (11,34), Білорусь (11,16) та Молдова (9).

Нацист, їх всіх повбивали євреї, чи поляки чи цигани?
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Думаю що це не корінні німці чи ізраїльтяни. Швидше за все колишній совок
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ещё и на переходе. В Германии или Израиле за такое выгребли бы по полной.
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Дві особи не можуть бути за кермом. Так що збив, громадянин Ізраїлю, пасажирка, громадянка Німеччини є свідком і просто сук.ою, але кримінально це не карається.
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оставление человека без помощи в которой он нуждался есть такая статья в ККУ
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвоих иностранцев, сбивших насмерть 15-летнюю девушку вблизи Ужгорода, задержали на границе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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