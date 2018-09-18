 Двоих иностранцев, сбивших насмерть 15-летнюю девушку вблизи Ужгорода, задержали на границе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Оперативно-дежурная служба Чопского пограничного отряда получила информацию от Национальной полиции о розыске двух иностранцев, предварительно - граждан Израиля, которые на трассе "Киев - Ужгород", в районе села Нижнее Солотвино, совершили смертельный наезд на 15-летнюю девочку и скрылись с места происшествия. Приметы подозреваемых в преступлении были отправлены во все пункты пропуска. Получив информацию, пограничники усилили проверку всех путешествующих и за два часа в пункте пропуска "Тиса" задержали разыскиваемых лиц", - сказано в сообщении.
Отмечается, что о задержании подозреваемых иностранцев пограничники проинформировали сотрудников ГУНП в Закарпатской области. Как впоследствии установили впоследствии стражи порядкаправоохранители, правонарушители являются гражданами Германии и Израиля. После совершения ДТП они оставили свое транспортное средство и пытались выехать за пределы Украины на другом транспортном средстве.
"Благодаря бдительности и оперативности действий пограничников, а также налаженной работе сотрудников обеих структур удалось помешать бегству из страны подозреваемых в гибели несовершеннолетней девочки. После того, как были составлены соответствующие процессуальные документы, иностранцы переданы представителям Нацполиции", - добавили в ведомстве.
Закон есть. Дтп со смертельным исходом, оставили место преступления. До 7 лет за решеткой.
я бы на месте родителей жертв подавал на ДАЙ и эксплуатантов дорог как на соучастников
У рейтингу європейських країн Україна посіла 6 місце. Найбільший рівень смертності на дорогах - в Росії - 15,85 на 100 тисяч осіб. За нею йдуть Албанія (12,32), Литва (11,34), Білорусь (11,16) та Молдова (9).
Нацист, їх всіх повбивали євреї, чи поляки чи цигани?
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368510