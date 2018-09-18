 Двоих иностранцев, сбивших насмерть 15-летнюю девушку вблизи Ужгорода, задержали на границе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Оперативно-дежурная служба Чопского пограничного отряда получила информацию от Национальной полиции о розыске двух иностранцев, предварительно - граждан Израиля, которые на трассе "Киев - Ужгород", в районе села Нижнее Солотвино, совершили смертельный наезд на 15-летнюю девочку и скрылись с места происшествия. Приметы подозреваемых в преступлении были отправлены во все пункты пропуска. Получив информацию, пограничники усилили проверку всех путешествующих и за два часа в пункте пропуска "Тиса" задержали разыскиваемых лиц", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о задержании подозреваемых иностранцев пограничники проинформировали сотрудников ГУНП в Закарпатской области. Как впоследствии установили впоследствии стражи порядкаправоохранители, правонарушители являются гражданами Германии и Израиля. После совершения ДТП они оставили свое транспортное средство и пытались выехать за пределы Украины на другом транспортном средстве.

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"Благодаря бдительности и оперативности действий пограничников, а также налаженной работе сотрудников обеих структур удалось помешать бегству из страны подозреваемых в гибели несовершеннолетней девочки. После того, как были составлены соответствующие процессуальные документы, иностранцы переданы представителям Нацполиции", - добавили в ведомстве.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы