 "Акция исторической правды": белорусы напомнили россиянам о совместном параде Красной армии и вермахта. ФОТО

Об этом организаторы акции сообщили "Хартия 97", передает Цензор.НЕТ.
"В очередную годовщину развязывания СССР и Германией Второй мировой войны возле Брестской крепости, рядом с пропагандистскими граффити, появился огромный плакат с фотокадрами совместного парада войск вермахта и Красной армии в захваченном ими Бресте", - указали авторы плакатов.
Кроме того, активисты подчеркнули, что "факт проведения парада, как и вообще союзнических отношений (Адольфа) Гитлера и (Иосифа) Сталина в событиях 1939 года, всегда замалчивался советской историографией". "Сегодняшние белорусские власти также пытаются отодвинуть правду в дальний угол, заменяя ее идеологическими мифами о "Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Акция прежде всего была направлена на российских туристов, многие из которых даже не подозревают, что СССР вступил в войну не 22 июня 1941 года, и был не жертвой, а агрессором", - добавили активисты.
22 сентября 1939 года в Бресте по случаю передачи города советской стороне прошел торжественный парад частей Красной армии и вермахта. За пять дней до этого Красная армия без объявления войны вошла в восточную часть Польши, армия которой уже была разгромлена вермахтом. 28 сентября Германия и СССР заключили Договор о дружбе и границе, завершив тем самым территориальный раздел Польши.
Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух
союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее
месяца…… ДедыВоевали…. но можно пользоваться совковыми
(рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам. "...С тебя честный
человек сапоги снял, а с меня бандит!..." (к/ф "Свадьба в
Малиновке") ….17 сентября - годовщина нападения СССР на Польшу. ...Дело
шло к тому, что вскоре должны были где-то встретиться две армии:
освободительная Красная Армия и разбойничий немецко-фашистский вермахт. Это
произошло в Белостоке..." (А. И. Еременко, "В начале войны", М.,
"Наука", 1964)".