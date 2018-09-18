 Посольство Украины в Чехии добилось исправления тиража атласов с "неукраинским" Крымом, - Перебийнис. ФОТО

"После протеста посольства и отзыва рекомендаций Минобразования Чешской Республики на использование атласа в качестве учебного пособия, чешское издательство Kartografie Praha исправило ошибки в своих картах. Теперь сомнений в том, чей Крым, больше не возникает. На фото: карты до и после", - написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
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