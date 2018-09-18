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 Посольство Украины в Чехии добилось исправления тиража атласов с "неукраинским" Крымом, - Перебийнис. ФОТО

Чешское издательство отметило Крым как территорию Украины и разместило информацию о том, как Россия незаконно оккупировала полуостров и начала агрессию на Донбассе.

"После протеста посольства и отзыва рекомендаций Минобразования Чешской Республики на использование атласа в качестве учебного пособия, чешское издательство Kartografie Praha исправило ошибки в своих картах. Теперь сомнений в том, чей Крым, больше не возникает. На фото: карты до и после", - написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Польское издание Przeglad Sportowy опубликовало карту с "неукраинским " Крымом, ошибка исправлена после вмешательства посольства (обновлено). ФОТО

Посольство Украины в Чехии добилось исправления тиража атласов с неукраинским Крымом, - Перебийнис 01
Посольство Украины в Чехии добилось исправления тиража атласов с неукраинским Крымом, - Перебийнис 02
Посольство Украины в Чехии добилось исправления тиража атласов с неукраинским Крымом, - Перебийнис 03

Также смотрите: Bloomberg удалило карту c "неукраинским" Крымом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3086679
 
   
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