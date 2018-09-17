 Уильямсон посетил "Стену памяти" в Киеве. ФОТОрепортаж

"Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, находясь в Киеве, почтил украинцев, погибших на поле боя, защищая свою родину от российской агрессии на востоке Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение, опубликованное на facebook-странице посольства Британии в Украине.

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Напомним, в рамках визита министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в Киев он провел встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком, а также президентом Украины Петром Порошенко.