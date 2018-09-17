 Уильямсон посетил "Стену памяти" в Киеве. ФОТОрепортаж

"Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, находясь в Киеве, почтил украинцев, погибших на поле боя, защищая свою родину от российской агрессии на востоке Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение, опубликованное на facebook-странице посольства Британии в Украине.
Напомним, в рамках визита министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в Киев он провел встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком, а также президентом Украины Петром Порошенко.
ШОТО был КАКОТО шухер чтобы снять эти фотографии . Хотелось бы узнать инициаторов . может кто им морду набьет
В понедельник, 17 сентября, в белорусском Бресте группа "Хартия 97" организовала мощную историческую акцию.
Там вывесили большой плакат с изображения совместного парада немецкого Вермахта и советской Красной Армии, устроенного сразу после совместного захвата ими Бреста 22 сентября 1939 года.
Примечательно, что обличительное фото прикрепили рядом с пропагандистским граффити, где отмечалась победа СССР над нацистской Германией.
https://twitter.com/evhen_n/status/1041664923263266816
не живущих сегодня в Украине, но любящих ее - все сказала...
просто передал жены слова.
PS. Як твоя кума себе мае, до речи?
все гарно...