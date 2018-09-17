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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16478) Минобороны (5348) Уильямсон (7)

 Уильямсон посетил "Стену памяти" в Киеве. ФОТОрепортаж

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в рамках визита в Киев посетил неофициальную "Стену памяти" с почти 4 тысячами фотографий погибших украинских бойцов у Михайловского Златоверхого собора.

"Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, находясь в Киеве, почтил украинцев, погибших на поле боя, защищая свою родину от российской агрессии на востоке Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение, опубликованное на facebook-странице посольства Британии в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это еще один пример российской дезинформации", - министры обороны Украины и Великобритании о новых "выводах" РФ по катастрофе МН17

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Также читайте: Угроза со стороны РФ растет, - министр обороны Великобритании

Напомним, в рамках визита министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в Киев он провел встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком, а также президентом Украины Петром Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/p3086676
 
   
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Была там в августе со словаками . Последних лет 2017-2018 до сих пор не оформили
ШОТО был КАКОТО шухер чтобы снять эти фотографии . Хотелось бы узнать инициаторов . может кто им морду набьет
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Вроде хотели перевести весь мемориал к Министерству Обороны
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Всякие генералы должны мимо таких стен строем ходить и честь отдавать. А такие как Муженко - каждый портрет целовать и каятся прилюдно, пока ему не поверят.
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посмотреть, кто загнал страну в нынешнее состояние?
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министр обороны Британии склонил голову и стал на колени возле стены Памяти, а с*аный масковский патриархат даже не поднялся в память о погибших Героях. Это все, что надо знать о "братьях".
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В Беларуси прошла громкая акция, в ходе которой россиянам напомнили об их роли в разжигании Второй мировой войны. В РФ болезненно отреагировали на историческую правду.

В понедельник, 17 сентября, в белорусском Бресте группа "Хартия 97" организовала мощную историческую акцию.

Там вывесили большой плакат с изображения совместного парада немецкого Вермахта и советской Красной Армии, устроенного сразу после совместного захвата ими Бреста 22 сентября 1939 года.

Примечательно, что обличительное фото прикрепили рядом с пропагандистским граффити, где отмечалась победа СССР над нацистской Германией.
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СБУ роками продає московитам людей, що є ворогами кадирова-путіна. Зараз на продаж готові близько тридцяти людей. - комбат УДА Андрій Гергерт (Червень)
https://twitter.com/evhen_n/status/1041664923263266816
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Не знаю,когда я буду в Киеве. Но на сегодня имею попросить любого,кто прочитает сказать за меня "Слава Украине" у той стены. Я - капитан Ак-Мурза.
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в мае етого года моя жена у той стены все за всех нас,
не живущих сегодня в Украине, но любящих ее - все сказала...
просто передал жены слова.
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Передай Спасибо своей жене.
PS. Як твоя кума себе мае, до речи? Вільямсон відвідав "Стіну пам'яті" в Києві - Цензор.НЕТ 8566
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Моя кума мешкуе зараз у Seattle,WA. Така собi...Булгарка(тобто "казанска татарка")/Украинка,из Владивостока. Жгуча, шо мексиканский перец Jabanero...носит классический Colt 1911 ,45acp.
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Я подобные стены видел в нескольких городах Украины (на Волыни и Галичине, по крайней мере). Они даже из меня, никогда в Украине не жившего, делают патриота Украины.
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Я ж Сахалинец. Но мое родовое село - на Черкасщине, я там щороку влiтку бував. Спроси меня где Рай - я знаю точный адресс. Село Вишнопиль Черкасской обл.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУильямсон посетил "Стену памяти" в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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