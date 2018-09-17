 Задержанный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов получил 12 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ., со ссылкой на информацию контрразведки.

В сообщении отмечается: "В частности, Орджоникидзевский районный суд г. Харькова признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (Государственная измена) УК Украины. Согласно приговору суда, гражданин Украины "Л" реализовывал преступный умысел, направленный на сбор с целью передачи представителям иностранного государства - Российской Федерации сведений о заданий, хода, результатов и других данных о государственном оборонном заказе, который выполняется одним из научных учреждений Харьковской области.

Напомним, что гражданин Украины "Л" был задержан контрразведкой СБУ 17 августа 2017 при попытке получения секретных сведений по разработки и испытания материалов и технологий, которые используются для дополнительной бронезащиты легкой бронетехники и вертолетов в рамках государственного оборонного заказа.

Во время санкционированных обысков в доме "Л" было обнаружено и изъято предоставленную представителями ГУ ГШ ВС РФ компьютерную технику, мобильные терминалы для передачи разведывательной информации, магнитные носители, в т.ч. с

информации с грифом ограничения доступа, данные по каналам связи с российской разведкой и тому подобное. Также изъяты предметы агитационного характера так называемых "Харьковской народной республики" и "ДНР".

Одновременно контрразведкой СБУ было выявлено и прекращено деятельность созданной "Л" на территории Харьковского региона агентурной сети, чем предупреждено выполнения задания российских кураторов по сбору ее членами сведений об общественно-политической ситуации в г.Харьков, деятельности "Турбоатома", ГП "Завода им. Малышева, ННЦ ХФТИ, газовых месторождений и других важных инфраструктурных объектов региона, а также в отношении сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

Контрразведкой также нейтрализованы планы агента российской военной разведки создать агентурно-боевую группу, которая, в случае необходимости и наличии соответствующей обстановки, должна была использоваться при захвате зданий правоохранительных структур, органов государственной власти и местного самоуправления.

При этом было обнаружено оборудован на территории Харьковской области тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми

устройствами: РПГ-22 - 2 ед .; Ф-1 - 3 ед .; РГД-2 - 1 ед .; запалы к гранатам - 4 Ед.; тротиловая шашка - 1 - ед.

В настоящее время, государственный изменник оспаривает приговор в Апелляционном суде Харьковской области".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в августе 2017 года в Харькове контрразведка СБУ задержала ученого Мехти Логунова, создавшего террористическую организацию в поддержку "русского мира". Злоумышленник привлек в группировку 18 харьковчан.











