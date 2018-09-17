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 Общество
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 Задержанный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов получил 12 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Выявленный и задержанный контрразведкой Службы безопасности Украины агент ГУ ГШ ВС РФ - житель Харьковской области получил приговор украинского суда в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ., со ссылкой на информацию контрразведки.

В сообщении отмечается: "В частности, Орджоникидзевский районный суд г. Харькова признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (Государственная измена) УК Украины. Согласно приговору суда, гражданин Украины  "Л" реализовывал преступный умысел, направленный на сбор с целью передачи представителям иностранного государства - Российской Федерации сведений о заданий, хода, результатов и других данных о государственном оборонном заказе, который выполняется одним из научных учреждений Харьковской области.

Напомним, что гражданин Украины "Л" был задержан контрразведкой СБУ 17 августа 2017 при попытке получения секретных сведений по разработки и испытания материалов и технологий, которые используются для дополнительной бронезащиты легкой бронетехники и вертолетов в рамках государственного оборонного заказа.

Во время санкционированных обысков в доме "Л" было обнаружено и изъято предоставленную представителями ГУ ГШ ВС РФ компьютерную технику, мобильные терминалы для передачи разведывательной информации, магнитные носители, в т.ч. с
информации с грифом ограничения доступа, данные по каналам связи с российской разведкой и тому подобное. Также изъяты предметы агитационного характера так называемых "Харьковской народной республики" и "ДНР".

Одновременно контрразведкой СБУ было выявлено и прекращено деятельность созданной "Л" на территории Харьковского региона агентурной сети, чем предупреждено выполнения задания российских кураторов по сбору ее членами сведений об общественно-политической ситуации в г.Харьков, деятельности "Турбоатома", ГП "Завода им. Малышева, ННЦ ХФТИ, газовых месторождений и других важных инфраструктурных объектов региона, а также в отношении сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

Контрразведкой также нейтрализованы планы агента российской военной разведки создать агентурно-боевую группу, которая, в случае необходимости и наличии соответствующей обстановки, должна была использоваться при захвате зданий  правоохранительных структур, органов государственной власти и местного самоуправления.

При этом было обнаружено оборудован на территории Харьковской области тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми
устройствами: РПГ-22 - 2 ед .; Ф-1 - 3 ед .; РГД-2 - 1 ед .; запалы к гранатам - 4 Ед.; тротиловая шашка - 1 - ед.

В настоящее время, государственный изменник оспаривает приговор в Апелляционном суде Харьковской области".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в августе 2017 года в Харькове контрразведка СБУ задержала ученого Мехти Логунова, создавшего террористическую организацию в поддержку "русского мира". Злоумышленник привлек в группировку 18 харьковчан.

Задержанный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов получил 12 лет тюрьмы 01
Задержанный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов получил 12 лет тюрьмы 02
Задержанный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов получил 12 лет тюрьмы 03
Задержанный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов получил 12 лет тюрьмы 04
Задержанный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов получил 12 лет тюрьмы 05
Задержанный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов получил 12 лет тюрьмы 06

Источник: https://censor.net.ua/p3086673
 
   
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бандеры...хфошизды...хунта....
дедушку в трусиках на зоне на шпиле распяли)))))))))
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надеюсь,этот новорос топтать будет зону в ЗУ
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дай Бог))
Ивано-Франковск...
Львов...
Ровно...

Тур по парашам и петушиным уголкам для сепаратюги!!!
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Взяли зрадоботам, а тепер 12 років старому до смерті у тюрму.
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Не боись за него. Скоро отпустят или обменяют. Да и вообще скорее всего ето какой то полудурок решил попартизанить от некуй делать. Иначе бы у него адвокатов было куча дорогих и дело затялули бы на годы как против Штепы и Ефремова о которых уже все забыли.
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Ця справа відома, як і сам Логунов. Тому не мрій, що його швидко звільняють. Йому багато років, тому скоро почне хворіти і вперёд ногами понесуть.
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А почему СБУ и ГПУ молчит о том что половина донецких сепаров-врачей сейчас устроились в военные госпиталя и сливают скорее всего информацию о наших раненных Рашке и возможно даже проводят медицинские диверсии против наших бойцов?
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Маргарита Симоньян и её братан Мартиросян готовят ответочку
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Пропогондоны РАБссии не спят...,даже когда Новичок спит...
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗадержанный контрразведкой СБУ харьковский террорист Логунов получил 12 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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