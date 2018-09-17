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 Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали незаконное производство и пресекли незаконную реализацию фальсифицированного алкоголя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины были установлены жители г. Каменское, которые незаконно производили и хранили алкоголь с целью дальнейшей незаконной продажи.

Производство алкоголя происходило в трех гаражных помещениях города. Доставляли фальсификат к месту реализации собственным автомобилем.

На основании постановлений суда проведены обыски в местах незаконного производства и реализации товаров, а также по месту жительства фигурантов и в автомобиле, который использовали для перевозки товара.

Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок 02

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Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок 03

По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 1,3 тыс. литров спирта и фальсифицированного алкоголя известных торговых марок (водка, коньяк, виски), расфасованного как в тетрапак, так и в стеклянные бутылки с этикетками известных торговых марок, а также пустые бутылки, оборудование для незаконного производства и автомобиль.

Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок 04

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Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок 05
Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок 06

Общая стоимость изъятого превышает полмиллиона гривен.

Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговики предотвратили массовые отравления фальсификатом: изъято 85 тыс. литров спирта с опасными примесями на 21,2 млн грн. ФОТОрепортаж


Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок 08

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3086667
 
 
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К слову, в 1980 году Рабинович был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Только личное вмешательство Генпрокурора СССР Руденко спасло его от неминуемого тюремного срока.Также известно, что он был исключен из Харьковского автодорожного института за аморальное поведение.В 1980-1982 года годы Рабинович руководил подпольными цехами по изготовлению посуды и других изделий Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок - Цензор.НЕТ 4301 , после чего его вновь арестовали по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/104941_1481235242
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Начальника цеха пытали этим же алкоголем Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок - Цензор.НЕТ 1525
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***
в кабаке:
- неужели вы думаете, что я буду пить такую дрянь?... позовите сейчас же директора.
официант:
- бесполезно.... он тоже не будет пить такую дрянь.
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И что, вы хотите сказать, что это они в гараже Немиров разливали и так в ящики упаковывали??? Податківці ліквідували на Дніпропетровщині підпільний цех, який виготовляв алкоголь під виглядом відомих торгових марок - Цензор.НЕТ 2624
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В Польщі схопили начальника поліції невеличкого селища недалеко від Варшави, який мав нелегальний бізнес по виготовленю контрафактних цигарок. Вдома у нього конфісковано тону тютюну! Якраз зараз його виганяють зі служби, сяде в тюрягу, буде конфісковано майно.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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