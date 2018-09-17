 Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине подпольный цех, производивший алкоголь под видом известных торговых марок. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины были установлены жители г. Каменское, которые незаконно производили и хранили алкоголь с целью дальнейшей незаконной продажи.

Производство алкоголя происходило в трех гаражных помещениях города. Доставляли фальсификат к месту реализации собственным автомобилем.

На основании постановлений суда проведены обыски в местах незаконного производства и реализации товаров, а также по месту жительства фигурантов и в автомобиле, который использовали для перевозки товара.

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По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 1,3 тыс. литров спирта и фальсифицированного алкоголя известных торговых марок (водка, коньяк, виски), расфасованного как в тетрапак, так и в стеклянные бутылки с этикетками известных торговых марок, а также пустые бутылки, оборудование для незаконного производства и автомобиль.

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Общая стоимость изъятого превышает полмиллиона гривен.

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Продолжается следствие.