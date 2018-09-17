 Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет грузинское издание Сухуми.info
Издание отмечае, что 17 сентября МО РФ сообщило, что ракета 9М38 от зенитного комплекса Бук, за номером 886-847-379 была произведена в 1986 году. Именно ее обломки нашли следователи в районе падения сбитого малазийского Боинга.
Ракету № 886-847-379 в том же году поставили в Украину, в воинскую часть ВС СССР №20152, которая после распада СССР получили номер 223 ВСУ.
И именно из этой в/ч № 223 Грузия закупила 6 единиц зенитно-ракетного комплекса Бук-М1, конечно со своими ракетами. Вот что заявлял еще при Януковиче некий украинский депутат: "Комплексы "Бук-М1" были сняты с боевого дежурства, и 223-й ракетный полк просто оказался небоеспособным"
Это все фотографии с грузинской военной базы в Сенаки, где хранились эти Буки, так и не успевшие вступить в боевые действия. Всех их, вместе с ракетами захватили российские оккупанты после российско-грузинской войны в августе 2008 и вывезли в Россию.
Возможно, что одна из них была на том самом Буке, из которого российские террористы сбили малазийский Боинг.
Напомним, 17 сентября Российской Федерацией была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.
Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Все потому так получилось с МН17,что покойный Захарченко, приказал курской бригаде ПВО сбить украинский Ан-26 трофейной ракетой ?
Сорі ... пан сам зрозумів, що написав ???
А там як не компонуй...як з тих дитячих кубиків: Ж П О А... виходить лише одне...
1. Уражаючі елменти, що знайдені в тілах загиблих відмінні від уражаючих елементів ракети на яку посилаються москалі.
2. Документально підтверджено, що "Буки" з ракетами постачалися Україною до Грузії під час роSSійсько-гузинської війни, де були захоплені (і "Буки", і ракети) окупантами й вивезені до роSSії.
3. Місце пуску ракети визначене й знаходиться на неконтрольованій Україною території
Тепер, на вибір:
А. "Боїнг" збили українською ракетою. Тобто заздалегідь планувалася операція збиття пасажирського літака саме цією ракетою. (п.1 у цьому випадку відкидаємо на догоду кацапам)
Б. "Боїнг" збили роSSійською ракетою новішого зразка (на догоду кацапам навіть припускаємо, що помилково)
Яка ситуація гірша для хуйла й підхуйлятників?
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Пришли новые доказательства из Сосбери.
На росії заявили, що Boeing збитий ракетою "Бук" 9М38, а експерти сходяться на тому, що MH17 сбили ракетою 9M38M1.
"Следственная группа будет внимательно проверять сегодняшние заявления минобороны, как это она делала и раньше. Голландцы потратили очень много времени, чтобы исключить версии с украинским "Буком" или украинским истребителем, которые педалировались кремлевской пропагандой. Сейчас, когда потребуется время на документальное опровержение новых версий, следствие может затянуться еще на какое-то время". https://gordonua.com/news/mh17crash/conflict-intelligence-team-mh17-sbila-raketa-ne-toy-modifikacii-o-kotoroy-govorit-minoborony-rf-357627.html
Бук снарядили ракетами "886", то есть 86 года выпуска, которых в российских войсках штатно не было, но трофейные были.