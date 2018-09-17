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 Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ. ФОТОрепортаж

Грузинские СМИ обнародовали информацию о том, что ракета к БУКу, которая в 1986 году был поставлена на вооружение на территорию УССР, в 2008 году была передана Грузии , в виду возможного вторжения РФ, а затем была захвачена в Сухуми армией РФ и вывезена в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет грузинское издание Сухуми.info

Издание отмечае, что 17 сентября МО РФ сообщило, что ракета 9М38 от зенитного комплекса Бук, за номером 886-847-379 была произведена в 1986 году. Именно ее обломки нашли следователи в районе падения сбитого малазийского Боинга.

Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 01

Ракету № 886-847-379 в том же году поставили в Украину, в воинскую часть ВС СССР №20152, которая после распада СССР получили номер 223 ВСУ.

Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 02

И именно из этой в/ч № 223 Грузия закупила 6 единиц зенитно-ракетного комплекса Бук-М1, конечно со своими ракетами. Вот что заявлял еще при Януковиче некий украинский депутат: "Комплексы "Бук-М1" были сняты с боевого дежурства, и 223-й ракетный полк просто оказался небоеспособным"



Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 03
Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 04
Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 05

Это все фотографии с грузинской военной базы в Сенаки, где хранились эти Буки, так и не успевшие вступить в боевые действия. Всех их, вместе с ракетами захватили российские оккупанты после российско-грузинской войны в августе 2008 и вывезли в Россию.

Возможно, что одна из них была на том самом Буке, из которого российские террористы сбили малазийский Боинг.


Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 06
Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 07
Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 08
Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 09
Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 10
Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 11
Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 12


Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 13
Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 14
Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ 15

Напомним, 17 сентября Российской Федерацией была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.

Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

Также читайте:Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/p3086661
 
   
 Топ комментарии
 
Значит этой ракетой собирались сбить гражданский самолет.
Версия с перепутанными Первомайсками подтверждается.
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минобороны Растиковой Федераски - филиал московского цирка.
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Ждал от засРашкинцев еще и мультиков, но они не смогли.... Ракета до БУКа, яку демонструвало Міноборони РФ, у 2008 році була поставлена ​​до Грузії, де була захоплена окупантами і вивезена в Росію, - грузинські ЗМІ - Цензор.НЕТ 2172
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Это похоже на дублирующий вброс чтобы отвести подозрение от российского Бука из Курска который уже установлен следствием Нидерландов. Ракета до БУКа, яку демонструвало Міноборони РФ, у 2008 році була поставлена ​​до Грузії, де була захоплена окупантами і вивезена в Росію, - грузинські ЗМІ - Цензор.НЕТ 1743
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Ну и дальше как?

Все потому так получилось с МН17,что покойный Захарченко, приказал курской бригаде ПВО сбить украинский Ан-26 трофейной ракетой ?
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"Захарченко, приказал курской бригаде ПВО сбить украинский Ан-26 трофейной ракетой"...

Сорі ... пан сам зрозумів, що написав ???
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Так я ж не придумав, а лише скомпонував...
А там як не компонуй...як з тих дитячих кубиків: Ж П О А... виходить лише одне...


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Следующая версия русозверей будет о том, что экипаж Бука имел украинское гражданство, а направившие его в Украину рашистские вояки были завербованы СБУ.
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У мене таке відчуття, що скоро константинопольські попи заявлять, що МП підпорядковується новій українській автокефаліїї. Або "старій".
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какаято тупая мордва. Ведь сколько раз ее грязным пятаком в ее же гавно тыкали а ей не ймется. Откуда у русни такая тяга к мазохизму? попытались списать на Украину эту ракету а получилось по факту что сами на себя показали как на мародеров и преступников.
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Поражающие элементы ракеты М1-2, эксплуатируемые нароссией с 1998года. Согласно отчёту беллингкет.
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Да уж, клептомания никогда до добра не доводила. А если это еще и лишнехромосомные... Так самим себя "вшпилить" умеют только они. Дебилыбля.
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Кацапи це діагноз.
1. Уражаючі елменти, що знайдені в тілах загиблих відмінні від уражаючих елементів ракети на яку посилаються москалі.
2. Документально підтверджено, що "Буки" з ракетами постачалися Україною до Грузії під час роSSійсько-гузинської війни, де були захоплені (і "Буки", і ракети) окупантами й вивезені до роSSії.
3. Місце пуску ракети визначене й знаходиться на неконтрольованій Україною території
Тепер, на вибір:
А. "Боїнг" збили українською ракетою. Тобто заздалегідь планувалася операція збиття пасажирського літака саме цією ракетою. (п.1 у цьому випадку відкидаємо на догоду кацапам)
Б. "Боїнг" збили роSSійською ракетою новішого зразка (на догоду кацапам навіть припускаємо, що помилково)
Яка ситуація гірша для хуйла й підхуйлятників?
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Виходить касапи увесь цей час мовчали, щоб не світити свою агресію у грузію.

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Круто. Тепер тупі кацапм допомогли встановити серійник ракети, та ще більше себе задокументували. Тепер версія, що вони хотіли збити свій борт, дістала суттєве підтвердження..
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Ось у цьому і правда щось є від реалій саме того часу. Браво! +++
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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Посмотрел видео минобороны РФ, где "доказывается", что все изображения бука на записях ерунда. В конце есть момент, где бук на платформе проезжает без ракеты мимо рекламного щита. Реплика комментатора, мол, таким способом фальсификации можно не только бук показать, но и абрамс, и показывают такую уё**щную анимацию этой фуры с абрамсом, что я минут пять ржал Ракета до БУКа, яку демонструвало Міноборони РФ, у 2008 році була поставлена ​​до Грузії, де була захоплена окупантами і вивезена в Росію, - грузинські ЗМІ - Цензор.НЕТ 2728 Как живой этот абрамс, как живой!!!)))
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Анимацией с Абрамсом МО РФ показывает, что не умеет лепить фейки!
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Пришли новые доказательства из Сосбери.
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ты смотри, распродажа обороноспособности как шла - хотели срубить бабла, а сделали хорошее дело, редкость... жаль что мозгов не было (и нет), и после начала войны кацапов с грузинами никто выводов не сделал, кажется, до сих пор.
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Как бы правду ни скрывали, но она вылазит, как х@йло из китайских кальсон:
Ракета до БУКа, яку демонструвало Міноборони РФ, у 2008 році була поставлена ​​до Грузії, де була захоплена окупантами і вивезена в Росію, - грузинські ЗМІ - Цензор.НЕТ 5454
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Это уже дно казламордых, или ещё нет, хто в курсе ???
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что они не делают не идут дела видно в понедельник их мама родила

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Вот это козломордых утюжат по всем фронтам .))) А ... ибо не куй шастать по Грузиям с Украиной .)))
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Очевидно, що ху*ло затягує слідство. Судовий процес над підозрюваними у збитті літака "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 відбудеться у суді міста Гаага. Про це заявив міністр безпеки і юстиції Нідерландів Стеф Блок.
На росії заявили, що Boeing збитий ракетою "Бук" 9М38, а експерти сходяться на тому, що MH17 сбили ракетою 9M38M1.
"Следственная группа будет внимательно проверять сегодняшние заявления минобороны, как это она делала и раньше. Голландцы потратили очень много времени, чтобы исключить версии с украинским "Буком" или украинским истребителем, которые педалировались кремлевской пропагандой. Сейчас, когда потребуется время на документальное опровержение новых версий, следствие может затянуться еще на какое-то время". https://gordonua.com/news/mh17crash/conflict-intelligence-team-mh17-sbila-raketa-ne-toy-modifikacii-o-kotoroy-govorit-minoborony-rf-357627.html
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По суті, брифінг МО РФ - це явка з повинною. Пфсля їхньго брифінгу, по суті вже доказувати нічого. Україні і Грузії лишається тільки оприлюднити документи покупки- продажу, і довести що саме цей бук з ракетами був вкрадений у Грузії під час російської агресії. Все. Можна сміливо проводити міжнародний трибунал. Все стало на свої місця.
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никогда трофейное вооружение не используется, тем более такое сложное!
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удмуртъ. а дамбасня чем воюет? не оружиев захваченным у частей всу на крысме?
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а там помощь для гашения нацистов и более 400 единиц бронетехники, брошенной хероями
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Евгений Иловайскийй Представитель народа - богоносца /скоро этот титул отменят официально/, ты отчитываешься за все рашистское военное ведомство - преступника без срока давности или только за себя ? Думаешь за художества в Ичкерии и борт Качинского рашка увернется ?
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Никогда - это ты скажи своему хуйлу ... Девиз КГБ звучит так:"Цель оправдывает средства". На рубеже нулевых хуйло очень желало повоевать в Чечне, а вот генералы не особо-то желали, пришлось для такой цели хуйлу повзврывать несколько домов ... А что: "Цель же ведь оправдывает средства", каждый сруссиян поддержит хуйло в таких действиях. Вот и здесь. Сбить сруссиянский самолёт , а затем вторгнуться в пределы Украины... Каждый сруссиянин поддерживает хуйло в таких действиях, единственно , нервничают сруссияне, что такой нужной цели не удалось достигнуть, ибо самолёт оказался сбитым не тот , что хотелось.
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А че разве козломордые предьявили двухсторонний акт приемки-передчачи ракеты ВСУ в 2014 или близким к нему годом ? Почему все предьявленные чудо-доказательства носят характер происхождения одностороннего ? При чем тут переправки ракет из одного места в другое по территории сссср, где все подчинялось масквабаду ? военные ватники видно не ведают, что весь процесс сбития Боинга записан с баз в Турции и Румынии не считая космоса и агентуры. И не догадываются, что подсветка цели велась с территории рашен-рейха рашистским радаром, что также зафиксировано.
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кино интересное.
Бук снарядили ракетами "886", то есть 86 года выпуска, которых в российских войсках штатно не было, но трофейные были.
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по началу думал, что грузины решили протроллить русню, но по ходу, Украина реально помогала Грузии, это не знал и теперь вами горжусь ещё больше.
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а чо, у богатых свои правила: кто чего собирает а этот гражданства в коллекцию.. Ракета до БУКа, яку демонструвало Міноборони РФ, у 2008 році була поставлена ​​до Грузії, де була захоплена окупантами і вивезена в Росію, - грузинські ЗМІ - Цензор.НЕТ 3577
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Высокотехнологичное оружие ПВО "БУК! не удастся РФ свалить на Украину или иные инопланетные силы.Вам пи@дец РФ,за ваши нацистские взгляды на все происходящее.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРакета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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