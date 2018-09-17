 Ракета к БУКу, которую демонстрировало Минобороны РФ, в 2008 году была поставлена в Грузию, где была захвачена оккупантами и вывезена в Россию, - грузинские СМИ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет грузинское издание Сухуми.info

Издание отмечае, что 17 сентября МО РФ сообщило, что ракета 9М38 от зенитного комплекса Бук, за номером 886-847-379 была произведена в 1986 году. Именно ее обломки нашли следователи в районе падения сбитого малазийского Боинга.

Ракету № 886-847-379 в том же году поставили в Украину, в воинскую часть ВС СССР №20152, которая после распада СССР получили номер 223 ВСУ.

И именно из этой в/ч № 223 Грузия закупила 6 единиц зенитно-ракетного комплекса Бук-М1, конечно со своими ракетами. Вот что заявлял еще при Януковиче некий украинский депутат: "Комплексы "Бук-М1" были сняты с боевого дежурства, и 223-й ракетный полк просто оказался небоеспособным"











Это все фотографии с грузинской военной базы в Сенаки, где хранились эти Буки, так и не успевшие вступить в боевые действия. Всех их, вместе с ракетами захватили российские оккупанты после российско-грузинской войны в августе 2008 и вывезли в Россию.

Возможно, что одна из них была на том самом Буке, из которого российские террористы сбили малазийский Боинг.

























Напомним, 17 сентября Российской Федерацией была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.

Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.