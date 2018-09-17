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 "Акциз-2018": в Донецкой области из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на 906 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области, которые входят в состав Объединенных сил, прекратили на территории области три факта незаконной торговли подакцизными товарами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Акциз-2018: в Донецкой области из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на 906 тыс. грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено два факта реализации ГСМ со специально оборудованных транспортных средств без государственной регистрации и получения соответствующих разрешительных документов и факт реализации алкогольных и табачных изделий без госрегистрации и разрешительной документации в одном из торговых объектов г. Бахмут.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 3 760 литров ГСМ, два автомобиля, специально оборудованных для реализации горючего, а также 350 бутылок водки и 8,7 тыс. пачек табачных изделий.

Акциз-2018: в Донецкой области из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на 906 тыс. грн 02
Акциз-2018: в Донецкой области из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на 906 тыс. грн 03

Всего из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму 905,8 тыс. грн.

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Акциз-2018: в Донецкой области из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на 906 тыс. грн 04

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Также смотрите: Незаконная АЗС, через которую реализовывали топливо сомнительного происхождения, ликвидирована во Львовской области. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3086660
 
 
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а куда барыги не то, что девают, а хотя бы складывают тысячи тонн конфиската и кучу автомобилей? А из предыдущей новости про двух честных контрабандистов сигаретами - подводу тоже конфисковали?
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это вещдок , а он может или прийти в негодность и утилеприватизирован,или банально пропасть ,мах за это выговор и даже компота с рошенкой не лишат
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Некие юрлица, скупают это на "открытых торгах", по 10 копеек за пачку сигарет (стартовая цена 1 копейка!).
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Цензор.НЕТФотоЭкономика"Акциз-2018": в Донецкой области из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на 906 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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