 "Акциз-2018": в Донецкой области из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на 906 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено два факта реализации ГСМ со специально оборудованных транспортных средств без государственной регистрации и получения соответствующих разрешительных документов и факт реализации алкогольных и табачных изделий без госрегистрации и разрешительной документации в одном из торговых объектов г. Бахмут.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 3 760 литров ГСМ, два автомобиля, специально оборудованных для реализации горючего, а также 350 бутылок водки и 8,7 тыс. пачек табачных изделий.





Всего из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму 905,8 тыс. грн.

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В отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

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