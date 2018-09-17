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 Житель Донетчины задержан при попытке продать патроны для автомата, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Донецкой области задержали местного жителя, который пытался продать патроны для автомата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Житель Донетчины задержан при попытке продать патроны для автомата, - Нацполиция 01

Сотрудники уголовного розыска Никольского отделения полиции получили информацию, что житель села Новоянисоль тайно подыскивает покупателя для продажи автоматных патронов. Правоохранители провели оперативные мероприятия и контрольную закупку.

50-летний продавец был задержан во время сделки с 60 патронами и деньгами от их реализации.

Житель Донетчины задержан при попытке продать патроны для автомата, - Нацполиция 02

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Житель Донетчины задержан при попытке продать патроны для автомата, - Нацполиция 03

Дома у продавца, в сарае, оперативники изъяли еще 960 патронов. За весь запас владелец собирался выручить более 15 тыс. гривен.

Как пояснил злоумышленник, цинк с патронами он взял на складе боеприпасов в селе Малоянисоль во время пожара в прошлом году. "Жена неоднократно уговаривала меня сдать патроны в полицию, но я решил заработать", - рассказал мужчина.

Житель Донетчины задержан при попытке продать патроны для автомата, - Нацполиция 04

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Теперь в соответствии с ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3086643
 
 
 Топ комментарии
 
Из мелкашек мы стреляли, пока яйца не отпали! Береги честь смолоду, а яйца от 7, 62!
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А что он их даром должен был раздавать, что ли?
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с какого калибра наступает уголовная ответственность?
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Из мелкашек мы стреляли, пока яйца не отпали! Береги честь смолоду, а яйца от 7, 62!
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А что он их даром должен был раздавать, что ли?
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Вот интересно, кому он хотел продать ведро патронов? Вроде как не картошка, товар специфический... Житель Донетчины задержан при попытке продать патроны для автомата, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6423
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А если на хлебушек? А если дорогие лекарства купить незах..й?
Стрелял он в кого этими патронами?
Законы - они такие: людей пачками убивают машиной на остановке/переходе - судят годами и отмазывают условным сроком, покуроры/судьи нагребшие лимоны баксов за не правосудные решения - купаются в должностях, зарплатах и испаниях... Могу долго приводить подобные примеры.
Законы в Украине - они такие... не про нашу честь.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Донетчины задержан при попытке продать патроны для автомата, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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