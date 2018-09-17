 Житель Донетчины задержан при попытке продать патроны для автомата, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сотрудники уголовного розыска Никольского отделения полиции получили информацию, что житель села Новоянисоль тайно подыскивает покупателя для продажи автоматных патронов. Правоохранители провели оперативные мероприятия и контрольную закупку.
50-летний продавец был задержан во время сделки с 60 патронами и деньгами от их реализации.
Дома у продавца, в сарае, оперативники изъяли еще 960 патронов. За весь запас владелец собирался выручить более 15 тыс. гривен.
Как пояснил злоумышленник, цинк с патронами он взял на складе боеприпасов в селе Малоянисоль во время пожара в прошлом году. "Жена неоднократно уговаривала меня сдать патроны в полицию, но я решил заработать", - рассказал мужчина.
Теперь в соответствии с ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Стрелял он в кого этими патронами?
Законы - они такие: людей пачками убивают машиной на остановке/переходе - судят годами и отмазывают условным сроком, покуроры/судьи нагребшие лимоны баксов за не правосудные решения - купаются в должностях, зарплатах и испаниях... Могу долго приводить подобные примеры.
Законы в Украине - они такие... не про нашу честь.