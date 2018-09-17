 Две незаконные АЗС ликвидированы в Донецкой области: изъято топливо на 1,4 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории двух населенных пунктов региона функционирует две незаконные АЗС, на которых местные жители осуществляют реализацию горючего без государственной регистрации и каких-либо разрешительных документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Незаконная АЗС, через которую реализовывали топливо сомнительного происхождения, ликвидирована во Львовской области. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 51,5 тонны контрафактного топлива (бензин марки А-92 и А-95, дизельное топливо, сжиженный газ) общей ориентировочной стоимостью 1,4 млн грн и два комплекса для реализации ГСМ стоимостью 4,1 млн грн.









В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ч.1 ст. 164 КУоАП Украины