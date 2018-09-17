 Две незаконные АЗС ликвидированы в Донецкой области: изъято топливо на 1,4 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории двух населенных пунктов региона функционирует две незаконные АЗС, на которых местные жители осуществляют реализацию горючего без государственной регистрации и каких-либо разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 51,5 тонны контрафактного топлива (бензин марки А-92 и А-95, дизельное топливо, сжиженный газ) общей ориентировочной стоимостью 1,4 млн грн и два комплекса для реализации ГСМ стоимостью 4,1 млн грн.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ч.1 ст. 164 КУоАП Украины
5 вересня група з 40 озброєних молодиків спортивної статури зайшла на поле у селі Сидори, обмолотила близько 30 га соняшнику та зібрала врожаю на 1,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнської аграрної ради.
Як повідомляється, дана ділянка знаходиться в Білоцерківськом районі, Київської області і перебуває в обробітку чеського агрохолдингу "Ресілієнт"."Ми зайшли на поле, яке обробляли та засівали відповідно до офіційного договору з фермером про спільний обробіток, та почали збирати свій врожай. Не встигли ми змолотити й 4 га із 30 га, як приїхала група з 40 озброєних "тітушок" і зупинила процес. Для розуміння, з нашої сторони було усього 7 робітників, які ніяк не могли протистояти злочинцям", - повідомив керівник компанії "Ресілієнт" Олексій Сидоров.
"Молодики сказали, що не дозволять нам продовжувати польові роботи, якщо ми не віддамо їм половину врожаю. Зрозуміло, що ми не збирались цього робити. Як стверджують наші працівники, які чергували на полі, близько опівночі конфлікт загострився: заїхало два комбайни, фури, відтіснили наших працівників і почали збирати й вивозити врожай у невідомому напрямку", - додав він.
За словами Сидорова, коли на місце події прибула поліція, зловмисники встигли відігнати та сховати комбайни. https://www.epravda.com.ua/news/2018/09/17/640661/