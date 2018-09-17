 Незаконную торговлю фальсифицированным алкоголем пресекли в Житомирской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины было установлено, что начиная с 2017 года, жители одного из районных центров осуществляют изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а также их хранение и сбыт конечным потребителям.
На основании постановлений суда проведены обыски в местах хранения и реализации продукции, в результате которых изъято и передано на ответственное хранение более 4,6 тыс. литров ликероводочных напитков с поддельными марками акцизного налога стоимостью почти 878 тыс. грн, а также документы бухгалтерского учета.
Продолжается следствие
Сентябрь 17, 2018Без рубрикиКомментарии: 2
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сентября под Киевом в элитном конном клубе Equides прошел необычный
фестиваль Roshen Music Fest. По сути это был корпоратив для менеджеров
корпорации Roshen (принадлежит Петру Порошенко) в честь ее 22-летия. На
мероприятие пригласили мировую знаменитость - певицу LP, одного из самых
востребованных артистов страны - певца Монатика, короля итальянского
соул Марио Бионди и многих других.
https://www.economics-prorok.com/2018/09/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-roshen-%d0%be%d1%82%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be.html#more-54489