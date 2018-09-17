 Незаконную торговлю фальсифицированным алкоголем пресекли в Житомирской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины было установлено, что начиная с 2017 года, жители одного из районных центров осуществляют изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а также их хранение и сбыт конечным потребителям.

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На основании постановлений суда проведены обыски в местах хранения и реализации продукции, в результате которых изъято и передано на ответственное хранение более 4,6 тыс. литров ликероводочных напитков с поддельными марками акцизного налога стоимостью почти 878 тыс. грн, а также документы бухгалтерского учета.











Продолжается следствие