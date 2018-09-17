EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  1943  15
Все про:вертолет (528) МВД (7615) Франция (1978) ГСЧС (1718) Airbus (1)

 Подготовка первых двух вертолетов Airbus Н-225 для МВД начата во Франции, - Артем Шевченко. ФОТО

Также в МВД Украины отобрано 8 первых летчиков, которые готовятся к поездке на учебу во Францию.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: МВД и Airbus Helicopters заключили контракт на поставку 55 вертолетов. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)

"Поздравляем с Днем спасателя весь более 74 тысячный коллектив ГСЧС Украины. На фото - цеха одного из заводов Airbus Helicopters в г. Мариньян, где в рамках украинско-французского соглашения начата подготовка авиатехники - первых двух вертолетов Н-225 для передачи украинским спасателям. Тщательно проверяют работу каждого узла и агрегата, в случае необходимости - заменяют. Безопасная эксплуатация французских вертолетов - непременное условие проекта по созданию у нас системы авиационной безопасности и гражданской защиты. Также в МВД Украины отобрано 8 первых летчиков (6 - с ГСЧС, 2 - Национальная гвардия Украины), которые готовятся к поездке на учебу во Францию", - написал он.

Подготовка первых двух вертолетов Airbus Н-225 для МВД начата во Франции, - Артем Шевченко 01
Подготовка первых двух вертолетов Airbus Н-225 для МВД начата во Франции, - Артем Шевченко 02

Напомним, 23 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали Заявления о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества между Министерством внутренних дел Украины и Министерством Европы и иностранных дел Франции, после чего Аваков заявил, что вертолетный парк МВД должны пополнить 55 машин компании Airbus Helicopters.

Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы. МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225. Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

Источник: https://censor.net.ua/p3086580
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну там 21 из 55 беушные вертушки, но даже оставшиеся 34 они долго буду по 2 шт поставлять.
 показать весь комментарий
 
 
слегка б/у по цене новых?)
ну это понятно, они же испытанные)
основные задачи вертолетных подразделений - ... уголовные расследования...))
забыли еще упомянуть - экстренная эвакуация первых лиц госсударства
походу это основная цель этой покупки
 показать весь комментарий
 
Катастрофа Н225 компании СНС в Северном море у норвежского побережья 29 апреля 2016 с гибелью 13 человек ввиду отрыва несущего винта, выявившая проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов Super Puma, привела к длительным запретам на полеты вертолетов Н225 и AS332L2, продолжавшимся до лета или конца 2017 года. Хотя сейчас запреты сняты, однако ситуация привела к распродаже рядом оффшорных компаний своих вертолетов Н225, причем балансовая стоимость даже весьма новых этих машин к концу 2017 года оценивалась всего в 4 млн долл (в пять раз ниже чем до истории с запретом полетов).
Вечером 4 октября 2016 года польское правительство сообщило о том, что оно разрывает переговоры с компанией Airbus Helicopters о закупке 50 вертолетов H225M Caracal. Европейский производитель, который и так находится не в самом лучшем положении, лишился контракта на 3 млрд евро.
 показать весь комментарий
 
 
это же нужно купить вертолеты, найти летчиков, обучить, завербовать в МВД...Или сразу посадить участкового за штурвал. Когда еще научатся возить сигареты.
 показать весь комментарий
 
 
Главное сейчас урвать и свалить. А там расхлёбывайте с этими вертушками.
 показать весь комментарий
 
кстати...или не кстати
на их обслуживание... у нас...тоже не мало валюты улетит
(запчасти и рем.комплекты на б/у стрекозу нужны по-любэ)
 показать весь комментарий
 
 
проблемы индейцев(граждан Украины), шерифа негодяя (Авакова и его подельников) не интересуют.
 показать весь комментарий
 
 
Раз мінтам вертольоти купили,то наші Збройні Сили вже мають надлишок такої техніки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПодготовка первых двух вертолетов Airbus Н-225 для МВД начата во Франции, - Артем Шевченко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх