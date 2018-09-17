 Подготовка первых двух вертолетов Airbus Н-225 для МВД начата во Франции, - Артем Шевченко. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Поздравляем с Днем спасателя весь более 74 тысячный коллектив ГСЧС Украины. На фото - цеха одного из заводов Airbus Helicopters в г. Мариньян, где в рамках украинско-французского соглашения начата подготовка авиатехники - первых двух вертолетов Н-225 для передачи украинским спасателям. Тщательно проверяют работу каждого узла и агрегата, в случае необходимости - заменяют. Безопасная эксплуатация французских вертолетов - непременное условие проекта по созданию у нас системы авиационной безопасности и гражданской защиты. Также в МВД Украины отобрано 8 первых летчиков (6 - с ГСЧС, 2 - Национальная гвардия Украины), которые готовятся к поездке на учебу во Францию", - написал он.





Напомним, 23 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали Заявления о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества между Министерством внутренних дел Украины и Министерством Европы и иностранных дел Франции, после чего Аваков заявил, что вертолетный парк МВД должны пополнить 55 машин компании Airbus Helicopters.

Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы. МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225. Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.