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 Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция. ФОТОрепортаж

Оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции получили информацию, что в Новотроицком районе по автодороге Херсон-Каховка-Геническ движется автомобиль "Пежо", в котором могут перевозиться наркотики и оружие. В ходе проверки автомобиля полицейские обнаружили гранатомет и более килограмма марихуаны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Оперативники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Новотроицкого отделения полиции остановили автомобиль под управлением 23-летнего киевлянина вблизи одного из населенных пунктов Новотроицкого района.

Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция 01

"Во время осмотра автомобиля в багажнике работники полиции обнаружили часть тротиловой шашки весом 200 граммов, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18 и два бумажных свертка с каннабисом весом 1300 граммов", - сообщил начальник Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Ковалев.

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Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция 02

Полиция устанавливает происхождение оружия и проверяет мужчину на причастность к совершению или планированию преступлений. Все изъято и направлено на экспертизу.

Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция 03

Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ч.2 ст.ст.309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3086559
 
 
 Топ комментарии
 
полный джентльменский набор..
(г*ндоны и коньяк с коробкой конфет уже не катят)
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цензор где про акцию под ГПУ
хде новости?
хватит кацапского дерьма!!!! Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция - Цензор.НЕТ 4876 Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция - Цензор.НЕТ 8791
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точно. туба с гранатомёта - отличная раколовка. интересно, раки любят каннабис?
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полный джентльменский набор..
(г*ндоны и коньяк с коробкой конфет уже не катят)
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И че он мартхуяной хатєл абстрєлять или каво??
Надька тожє хатєла с миномьотика помарихуянить, нє?...
🤑
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цензор где про акцию под ГПУ
хде новости?
хватит кацапского дерьма!!!! Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция - Цензор.НЕТ 4876 Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция - Цензор.НЕТ 8791
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а офис твоего полупьяного хорошо попортили Оперативники затримали на Херсонщині киянина з гранатометом, тротилом і канабісом, - поліція - Цензор.НЕТ 7782
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Ночь. Темно. По улице идет мужик с топором. За ним - мент.
- Где взял топор?
Мужик продолжает идти молча, не оборачиваясь. Мент, все так же, за ним.
- Где взял топор?
Мужик заходит в темный переулок. Мент за ним.
- Где взял топор?
Вдруг мужик поворачивается, и хрясь! - мента топором по голове.
Обтирая лезвие о штаны, он бормочет себе под нос:
- Где взял, где взял... Купил!
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получили информацию, что "...по направлению Государственной границе движется автоцистерна "молоко"
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Это не гранатомет.
Это трубка курительная.
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точно. туба с гранатомёта - отличная раколовка. интересно, раки любят каннабис?
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...без гранатомета (порожньої труби) і "тОРтіла" (пів шашки) тепер ніяк не пов"язати торгівця травкою ...
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....гранатометом, тротилом и каннабисом...

Намечались терракты, а потом отдых? Но потом решили совместить?
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А почему нет фамилии этого кыянына? Что за мода фамилий не называть? Оперативники затримали на Херсонщині киянина з гранатометом, тротилом і канабісом, - поліція - Цензор.НЕТ 2553
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" Он шёл на Очаков - а вышел в Херсоне..."
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ну без наркоты никак не повяжут не тот уровень в службе блядей Украины. прям вся армия в наркоте хотябы не позорились
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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