 Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Оперативники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Новотроицкого отделения полиции остановили автомобиль под управлением 23-летнего киевлянина вблизи одного из населенных пунктов Новотроицкого района.

"Во время осмотра автомобиля в багажнике работники полиции обнаружили часть тротиловой шашки весом 200 граммов, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18 и два бумажных свертка с каннабисом весом 1300 граммов", - сообщил начальник Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Ковалев.

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Полиция устанавливает происхождение оружия и проверяет мужчину на причастность к совершению или планированию преступлений. Все изъято и направлено на экспертизу.

Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ч.2 ст.ст.309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.