 Оперативники задержали на Херсонщине киевлянина с гранатометом, тротилом и каннабисом, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Оперативники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Новотроицкого отделения полиции остановили автомобиль под управлением 23-летнего киевлянина вблизи одного из населенных пунктов Новотроицкого района.
"Во время осмотра автомобиля в багажнике работники полиции обнаружили часть тротиловой шашки весом 200 граммов, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18 и два бумажных свертка с каннабисом весом 1300 граммов", - сообщил начальник Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Ковалев.
Полиция устанавливает происхождение оружия и проверяет мужчину на причастность к совершению или планированию преступлений. Все изъято и направлено на экспертизу.
Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ч.2 ст.ст.309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
(г*ндоны и коньяк с коробкой конфет уже не катят)
Надька тожє хатєла с миномьотика помарихуянить, нє?...
🤑
хде новости?
хватит кацапского дерьма!!!!
- Где взял топор?
Мужик продолжает идти молча, не оборачиваясь. Мент, все так же, за ним.
- Где взял топор?
Мужик заходит в темный переулок. Мент за ним.
- Где взял топор?
Вдруг мужик поворачивается, и хрясь! - мента топором по голове.
Обтирая лезвие о штаны, он бормочет себе под нос:
- Где взял, где взял... Купил!
Я встретил вас и усе..."
Это трубка курительная.
Намечались терракты, а потом отдых? Но потом решили совместить?