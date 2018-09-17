 В результате пожара в Кривом Роге погибли 3 человека, в том числе ребенок, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области.

"16 сентября в 22:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Соловьиной Металлургического района города Кривой Рог.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Отмечается, что огнем было уничтожено домашнее имущество на кухне на площади 5 м.кв.

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По данным спасателей, пожар был локализован в 22:43 и ликвидирован в 23:02.

"Во время тушения пожара сотрудниками ГСЧС внутри дома обнаружены тела двух погибших: мужчины 1964 года и женщины 1965 года. Также в комнате дома пожарные обнаружили ребенка в бессознательном состоянии. Мальчика вынесли из квартиры и передали работникам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных действий. Однако усилия медицинских работников оказались напрасными. Мальчик 2009 года рождения умер в карете скорой медицинской помощи", - сообщили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.