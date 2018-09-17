 "Герои не умирают!": билборд с погибшим под Иловайском героем Владимиром Бражником появился в Лимане на Донетчине. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сестра погибшего украинского воина из Донецка Владимира Бражника Галина Бражник, пере вадет Цензор.НЕТ.
"Г. Лиман Донецкая область Украины, заказала к 29 августу 2018 4 годовщина ... Спасибо тебе, наш родной, за мирное небо! Вечная память!", - написала сестра Владимира Бражника Галина.
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Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
https://charter97.org/ru/news/2018/9/17/305549/
А не что попало...
Такова подлая людская натура. Потому жён и детей героев выгоняют с маршруток, а живым говорят: Мы тебя туда не посылали!
Если бы при Вас кто-то надумал выгонять участника АТО из общественного транспорта, Вы бы смолчали?
Больше того, их с каждым годом будет больше и больше.
Если бы при мне кто то выгонял участника АТО, я бы заплатил за него, как плачу за себя, хотя я инвалид АТО.
Больше я ничего делать не буду, зачем мне сидеть в тюрьме на старости лет?
Напоминание о существовании общества защиты прав потребителей тоже неплохо работает в качестве успокоительного для работающих в сфере обслуживания.
Многие молчат в таких ситуациях не потому, что поддерживают такого горе-водилу, а из-за своей пассивности. Они и ради своего удобства, комфорта не подают голос, хотя имеют право потребовать включить кондиционер летом или обогрев зимой. Это из личных наблюдений.
Израильсская ракета
УЛЕТЕЛА в 0ТПУСК ,- и
РАСXYЯЧИЛА несколько единиц техники касапсских боевиков-и опущенцев под Дамаском.......
.
Вчepa...
Израильсская ракета
УЛЕТЕЛА в 0ТПУСК ,- и
РАСXYЯЧИЛА несколько единиц техники касапсских боевиков-и опущенцев под Дамаском.......
.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!