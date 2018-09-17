 "Герои не умирают!": билборд с погибшим под Иловайском героем Владимиром Бражником появился в Лимане на Донетчине. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сестра погибшего украинского воина из Донецка Владимира Бражника Галина Бражник, пере вадет Цензор.НЕТ.

"Г. Лиман Донецкая область Украины, заказала к 29 августу 2018 4 годовщина ... Спасибо тебе, наш родной, за мирное небо! Вечная память!", - написала сестра Владимира Бражника Галина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На 62-летнюю мать погибшего под Иловайском героя АТО Владимира Бражника напали с криками "родила нацика"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Когда держава призвала их на помощь, они не колебались": героически погибшие воины Темур Юлдашев и Владимир Бражник до сих пор не признаны МО. ФОТО





Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.