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Все про:бигборды (175) Донецкая область (4073) Иловайск (341) Бражник Владимир (1) Бражник Галина (1)

 "Герои не умирают!": билборд с погибшим под Иловайском героем Владимиром Бражником появился в Лимане на Донетчине. ФОТО

В г. Лиман Донецкой области вывесили бигборд с портретом украинского Героя Владимира Бражника, воина погибшего при выходе из Иловайского котла.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сестра погибшего украинского воина из Донецка Владимира Бражника Галина Бражник, пере вадет Цензор.НЕТ.

"Г. Лиман Донецкая область Украины, заказала к 29 августу 2018 4 годовщина ... Спасибо тебе, наш родной, за мирное небо! Вечная память!", - написала сестра Владимира Бражника Галина.

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Герои не умирают!: билборд с погибшим под Иловайском героем Владимиром Бражником появился в Лимане на Донетчине 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ:  "Когда держава призвала их на помощь, они не колебались": героически погибшие воины Темур Юлдашев и Владимир Бражник до сих пор не признаны МО. ФОТО


Герои не умирают!: билборд с погибшим под Иловайском героем Владимиром Бражником появился в Лимане на Донетчине 02

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.

Источник: https://censor.net.ua/p3086499
 
   
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 Топ комментарии
 
Потрібно спостереження, бо сепарня спаскудить.
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Лица воинов должны быть на билбордах по всей стране.
А не что попало...
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Российским туристам в Бресте показали историческую правду

https://charter97.org/ru/news/2018/9/17/305549/
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Потрібно спостереження, бо сепарня спаскудить.
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Лица воинов должны быть на билбордах по всей стране.
А не что попало...
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"Выходили по зеленому коридору". "Зеленый коридор" это вся сущность московии. Дали слово офицера и расстреляли колону. А если бы не выходили этим коридором, то ествественно "намолотили бы" кацапского говна.
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Не обманывайте себя и людей, убитые герои умирают, а живых героев забывают.

Такова подлая людская натура. Потому жён и детей героев выгоняют с маршруток, а живым говорят: Мы тебя туда не посылали!
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Тем, кто выгоняет из маршруток, никогда и не было дела до тех, кто воевал.
Если бы при Вас кто-то надумал выгонять участника АТО из общественного транспорта, Вы бы смолчали?
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Беда в том, что тех кто воевал, мало, а тех кто выгоняет много.
Больше того, их с каждым годом будет больше и больше.
Если бы при мне кто то выгонял участника АТО, я бы заплатил за него, как плачу за себя, хотя я инвалид АТО.
Больше я ничего делать не буду, зачем мне сидеть в тюрьме на старости лет?
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А я бы воздействовала на выгоняльщиков словами. Словом можно действовать не менее эффективно. Культурно, но твердо высказать свое мнение, отношение к выгоняющему и к участнику АТО, это ведь неподсудное дело? Этот вариант, конечно, производит больший эффект в исполнении женщин.
Напоминание о существовании общества защиты прав потребителей тоже неплохо работает в качестве успокоительного для работающих в сфере обслуживания.
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Где у меня столько нервов, что бы спокойно словом воздействовать?
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Я не навязываю Вам этот метод, поэтому и написала, что он более еффективен в исполнении женщин. Думаю, что любому мужчине неприятно его публичное сравнение с другим мужчиной не в его пользу. Каждый пусть действует своим методом, главное не оставаться в таких ситуациях пассивным наблюдателем.
Многие молчат в таких ситуациях не потому, что поддерживают такого горе-водилу, а из-за своей пассивности. Они и ради своего удобства, комфорта не подают голос, хотя имеют право потребовать включить кондиционер летом или обогрев зимой. Это из личных наблюдений.
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Вічна пам'ять загиблим Героям України!!! смерть расії!!!!
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Вчepa...

Израильсская ракета

УЛЕТЕЛА в 0ТПУСК ,- и

РАСXYЯЧИЛА несколько единиц техники касапсских боевиков-и опущенцев под Дамаском.......
.
Вчepa...

Израильсская ракета

УЛЕТЕЛА в 0ТПУСК ,- и

РАСXYЯЧИЛА несколько единиц техники касапсских боевиков-и опущенцев под Дамаском.......
.
https://uploads.disquscdn.com/images/dbb2dced706a5a64a98039b916bd8d9e18daba895a5dcd589449422351fda008.jpg
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https://uploads.disquscdn.com/images/14bfac728375a3157fe36ac1853323445681687096fb2a26f78f274d42defadb.jpg
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их лица должны быть на всех бигбрдах страны- потому что мы на них видим?- она -оно- и всякое мурло и воровская погань красуется по всей стране....
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Герои не умирают!": билборд с погибшим под Иловайском героем Владимиром Бражником появился в Лимане на Донетчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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