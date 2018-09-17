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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:бигборды (175) Донецкая область (4073) Иловайск (340) Бражник Владимир (1) Бражник Галина (1)

 "Герои не умирают!": бигборд с погибшим под Иловайском героем Владимиром Бражником появился в Лимане на Донетчине. ФОТО

В г. Лиман Донецкой области вывесили бигборд с портретом украинского Героя Владимира Бражника, воина погибшего при выходе из Иловайского котла.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сестра погибшего украинского воина из Донецка Владимира Бражника Галина Бражник, пере вадет Цензор.НЕТ.

"Г. Лиман Донецкая область Украины, заказала к 29 августу 2018 4 годовщина ... Спасибо тебе наш родной за мирное небо! Вечная память!", - написала сестра Владимира Бражника Галина.

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Герои не умирают!: бигборд с погибшим под Иловайском героем Владимиром Бражником появился в Лимане на Донетчине 01

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Герои не умирают!: бигборд с погибшим под Иловайском героем Владимиром Бражником появился в Лимане на Донетчине 02

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.

Источник: https://censor.net.ua/p3086499
 
   
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Российским туристам в Бресте показали историческую правду

https://charter97.org/ru/news/2018/9/17/305549/
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Потрібно спостереження, бо сепарня спаскудить.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Герои не умирают!": бигборд с погибшим под Иловайском героем Владимиром Бражником появился в Лимане на Донетчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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