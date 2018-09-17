 Водитель такси въехал в остановку общественного транспорта в Киеве, в результате пострадали две женщины, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, происшествие произошло около 20:00 в Оболонском районе столицы.

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"В полицию позвонил один из свидетелей аварии на улице Маршала Тимошенко. По адресу немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что таксист, находясь за рулем Nissan, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что две женщины получили телесные повреждения: По предварительной информации врачей, у одной потерпевшей травма руки, у другой - закрытая черепно-мозговая травма.

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"С водителем иномарки общались следователи. Кроме того, правоохранители подозревают, что мужчина находился за рулем, вероятно, будучи под действием наркотических веществ, поэтому таксиста доставляют к врачу-наркологу для установления алкогольного или наркотического опьянения", - уточняют в Отделе коммуникаций.





Фото: facebook.com/UA.KyivPolice