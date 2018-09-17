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 Водитель такси въехал в остановку общественного транспорта в Киеве, в результате пострадали две женщины, - полиция. ФОТО

На Оболони водитель такси не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, происшествие произошло около 20:00 в Оболонском районе столицы.

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"В полицию позвонил один из свидетелей аварии на улице Маршала Тимошенко. По адресу немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что таксист, находясь за рулем Nissan, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что две женщины получили телесные повреждения: По предварительной информации врачей, у одной потерпевшей травма руки, у другой - закрытая черепно-мозговая травма.

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"С водителем иномарки общались следователи. Кроме того, правоохранители подозревают, что мужчина находился за рулем, вероятно, будучи под действием наркотических веществ, поэтому таксиста доставляют к врачу-наркологу для установления алкогольного или наркотического опьянения", - уточняют в Отделе коммуникаций.

Водитель такси въехал в остановку общественного транспорта в Киеве, в результате пострадали две женщины, - полиция 01
Водитель такси въехал в остановку общественного транспорта в Киеве, в результате пострадали две женщины, - полиция 02
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Источник: https://censor.net.ua/p3086484
 
 
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фирмы нанимают таксистов ( со своей машиной или нет) которые бывает живут в той машине, ночуют то есть, 2 недели потом другая смена, а бывает чтобы заработать нормально работают в две смены, и никто не контролирует состояние здоровья шофёров, их пригодность к такой работе которая требует осторожности и постоянного внимания, кроме того не так и редко водитель принимает или вещества или алкоголь "для тонуса"
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От этого таксиста пострадало людей в СТО тысяч раз меньше, чем от Пархатой Банды.
Но пишут про таксиста, а не про Липецкого Пораженку.
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тут вина и водителей и фирмы, ну а если работал сам на себя, нелегально, хотя без диспетчера в Киеве, не знаю.. разве что возле вокзалов ловить клиентов
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель такси въехал в остановку общественного транспорта в Киеве, в результате пострадали две женщины, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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