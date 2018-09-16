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 Сборная патрульной полиции обыграла команду ветеранов АТО в регби-7. ФОТО

Сотрудники патрульной полиции Киева сыграли в регби-7 против команды из состава участников боевых действий на Донбассе.

Сборная полиции "Patrol" выиграла у команды ветеранов "The Brave" со счетом 30:0, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На центральный стадион Вооруженных сил в Киеве поддержать команды пришли около 60-80 человек. Также матч посетил и президент Федерации регби Украины Евгений Баженков.

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В регби-7 играют на таком же поле, как в традиционном регби-15 за почти аналогичными правилами, однако в команде по 7 игроков. Игра состоит из двух таймов по 7 минут каждый вместо 40, как в основном виде регби. В схватке в регби-7 участвуют 3 игрока вместо восьми.

Сборная патрульной полиции обыграла команду ветеранов АТО в регби-7 01
Сборная патрульной полиции обыграла команду ветеранов АТО в регби-7 02

Источник: https://censor.net.ua/p3086478
 
 
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ну все. это реформа.... или даже две реформы, за номерами 148 и 149.
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такоеее...
а че доблестные бэбэбэкопы не были в АТО?
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сам факт произошедшего и заголовок-полный песдей!
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А наша т.з. патрульна поліція може тільки бабок на базарі трусити...
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такоеее...
а че доблестные бэбэбэкопы не были в АТО?
+
сам факт произошедшего и заголовок-полный песдей!
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РЕДАКи,ебланы,у нас война в 3-х областях:РК,Донецк,Луганск!
(цы)команды из состава участников боевых действий на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/p3086478
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Патрульные так называемые по новому это намного хуже старых мусоров,таких депилов ещё надо найти,хуже уже не может быть
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ну все. это реформа.... или даже две реформы, за номерами 148 и 149.
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Красавы!
Наконец то прислушались к нашим советам )))
Надо вообще отдельный чемпионат сделать.
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Чемпионат по дебилизму среди мусоров надо обязательно
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Цензор.НЕТФотоСпортСборная патрульной полиции обыграла команду ветеранов АТО в регби-7. ФОТО
 
 
 
 
 
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