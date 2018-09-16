 Сборная патрульной полиции обыграла команду ветеранов АТО в регби-7. ФОТО

Сборная полиции "Patrol" выиграла у команды ветеранов "The Brave" со счетом 30:0, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На центральный стадион Вооруженных сил в Киеве поддержать команды пришли около 60-80 человек. Также матч посетил и президент Федерации регби Украины Евгений Баженков.

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В регби-7 играют на таком же поле, как в традиционном регби-15 за почти аналогичными правилами, однако в команде по 7 игроков. Игра состоит из двух таймов по 7 минут каждый вместо 40, как в основном виде регби. В схватке в регби-7 участвуют 3 игрока вместо восьми.



