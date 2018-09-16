 В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Учебный тренажер борьбы за живучесть корабля - единственный в Украине, он позволяет в реалистичных условиях отрабатывать действия экипажа морского судна с использованием аварийно-спасательного имущества во время борьбы с местными возгоранием и объемными пожарами, затоплениями внутри корпуса в случаях аварийных повреждений внешней обшивки корабля или внутренних корабельных трубопроводов, ликвидации пробоины и выхода из затопленного отсека корабля.
На полигоне одновременно может учиться 10 военнослужащих, то есть экипаж (команда) или боевая часть корабля. Наблюдение за действиями моряков ведется с помощью видеокамер, что дает возможность для дальнейшего анализа проведенных действий.
Стоит отметить, что учебно-материальная база Учебного центра ВМС Украины постоянно развивается. В прошлом году на базе учреждения за разработкой британских ученых был создан современный навигационный тренажер, который полностью имитирует ходовой мостик судна с общим набором органов управления. Тренажер позволяет проводить тренировки всего личного состава и отработку маневров уклонения от торпедной атаки и авиации противника, передачу горючего на ходу, проход каналом, расхождения судов, швартовку и буксировки, поисковые и спасательные действия.
Это наз. саботаж защиты Украины.
Ескадронний міноносець "сПОКОЙНИЙ", 7-А оперативна бригада БПК, СФ.
По трансляції пролунала команда - "Команді обідать!" Звичайно бак №1 і №2 в кубрику №1 готується прийняти харчі які тільки що приніс баковий. Короче субота, кінчилась велика приборка, годки відлежуються на ліжках дивляться тєлік, карасі починають встановлювати бак. Але щось засмерділо паленою резиною з тамбура №2, а він нижче кубрика. Ну підняли люк,заглянули туди. Дим є, вогню нема. Тут годки прийняли рішення - похаваємо, а тоді будемо "аварійну тривогу" грати. Поставили баки, почали розставляти посуду. Ага, дим повалив конкретніше. Не успіємо пообідати. Посуду прибрали, баки зрубали. Звонок в рубку діжурного - задимлення в тамбурі №1 дим поступає з гідроакустичного поста. Короче, зразу дзвінки по всьому кораблю, всі по своїх містах, приперлась аварійна група з випуклими очима. Молодий боєць уже пірнув у гідроакустичний пост, дим повалив ще більше, щось він почав там кашляти і латинню розмовляти. За ним опустився в ИП-4 з аварійки боєць і підсрачниками вигнав того молодого на верх. Короче, той молодий карась почепив у посту робу сушити а вона очала капати на електропакетник, той замкнув і почав диміти.
Короче - відбій "аварійної тривого" і смачний мат по всьому кораблю.
Если у вас придурков нет машины, вы козлики и козлихи всё равно идёте сдавать на водительские права и учите ПДД. А машины ещё нет! Нет сегодня и нет завтра. Но учите ПДД и платите деньги за право управлять драндулетом.
Если у вас нет пожаров, вы всё равно знаете где запасные выходы и пожарные гидранты. Правда тут вопрос в том, что вы реальные козлики и козлихи и гидрантом пользоваться НЕ ХОТИТЕ и НЕ ЖЕЛАЕТЕ. Но ведь ПДД вы козлины зрадофильные учите!
У десантников тоже нечто похожее. Прыжков нет, а на воздушно-десантных комплексах подготовки до седьмого пота тренируются. Один раз в неделю, хоть тресни, а тренировки проводятся. Да ещё и из них 30 % ночью. Прилетает птичка, а они готовы! О как! А до того нет топлива, вертолёты/самолёты на ремонтах-регламентах-задачи выполняют. А прилетели к ним сразу и готовые парни подошли.
Так в чём физдёж? Просто бла-бла-бла?