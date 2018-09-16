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 В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля". ФОТОрепортаж

В Учебном центре Военно-Морских Сил Украины состоялось открытие учебного тренажера "Борьба за живучесть".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер Борьба за живучесть корабля 01

Учебный тренажер борьбы за живучесть корабля - единственный в Украине, он позволяет в реалистичных условиях отрабатывать действия экипажа морского судна с использованием аварийно-спасательного имущества во время борьбы с местными возгоранием и объемными пожарами, затоплениями внутри корпуса в случаях аварийных повреждений внешней обшивки корабля или внутренних корабельных трубопроводов, ликвидации пробоины и выхода из затопленного отсека корабля.

В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер Борьба за живучесть корабля 02

Смотрите: Курсанты ВМС на 3 катерах ушли в морской поход с заходом в порты Турции, Румынии и Болгарии, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер Борьба за живучесть корабля 03
В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер Борьба за живучесть корабля 04В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер Борьба за живучесть корабля 05

На полигоне одновременно может учиться 10 военнослужащих, то есть экипаж (команда) или боевая часть корабля. Наблюдение за действиями моряков ведется с помощью видеокамер, что дает возможность для дальнейшего анализа проведенных действий.

В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер Борьба за живучесть корабля 06

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В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер Борьба за живучесть корабля 07
В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер Борьба за живучесть корабля 08
В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер Борьба за живучесть корабля 09

Стоит отметить, что учебно-материальная база Учебного центра ВМС Украины постоянно развивается. В прошлом году на базе учреждения за разработкой британских ученых был создан современный навигационный тренажер, который полностью имитирует ходовой мостик судна с общим набором органов управления. Тренажер позволяет проводить тренировки всего личного состава и отработку маневров уклонения от торпедной атаки и авиации противника, передачу горючего на ходу, проход каналом, расхождения судов, швартовку и буксировки, поисковые и спасательные действия.

Смотрите: Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк. ФОТОрепортаж

В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер Борьба за живучесть корабля 10

Источник: https://censor.net.ua/p3086469
 
 
 Топ комментарии
 
Ну отлично - корабли можно купить или построить, а специалистов, способных ими управлять, нужно готовить и долго.
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"зрадодрочерам" все не ймется В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 5414 есть "центр" - плохо, нет "центра", тоже плохо В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 8980
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это однозначно лучше, чем строевые смотры вещмешков и писание конспектов сампо, прохождение маршем с песней и без
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бревно можно использовать......
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Не, эта дырявая шлюпка. Они сами её так назвали.
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блин...кораблей НЕТ(петины катера не в счет), а "центр" есть)))))))))
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Ну отлично - корабли можно купить или построить, а специалистов, способных ими управлять, нужно готовить и долго.
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Пусть в Раде такой тренажёр поставят. И у Петрушки в кабинете.
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это однозначно лучше, чем строевые смотры вещмешков и писание конспектов сампо, прохождение маршем с песней и без
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чем песни конечно лучше, но для Украины это примерно то же что тренажер тушения космического корабля.
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Паспорт Жерара Депардье выдан УФМС 770001, где ускоренно получали документы сенаторы, друзья Сечина и солсберийские ликвидаторы.

В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 2136
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"зрадодрочерам" все не ймется В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 5414 есть "центр" - плохо, нет "центра", тоже плохо В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 8980
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Подлодку КУРСК с двумя корпусами не спас ни тренажер, ни команда Плешивого Педофила........ В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 9958
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крутая штука . комната страха отдыхает В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 5439 в молодости приходилось несколько раз попадать на такой полигон . реально трудно . особенно пробоины заделывать . вот только сушиться времени не давали и приходилось мокрыми назад по морозу шагать
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Ну мені повезло. В Севасі в учебкі був влітку і сприймали це як купання.))
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повезло . я зимой во Владике "купался" В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 4101
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Блумберг 2 дня назад напечатал статью про кремлевских Гопников В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 3060Статья называецца The Putin Regime Is Poisoning Itself В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 3060 В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 3060
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А ты всё потешаешься. Клоун. В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 3310
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Плакать, что ли ?: " Режим Путина отравляет себя"
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А то Путин нападёт? Предлагаешь сидеть и терпеть?
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Успокойся, мы рядом с Россией живем уже тысячу лет и никуда от этой православно-монгольской Хезболлы не деться. Так что - защищайся, живи и радуйся, как государство Израиль
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Какого нахрен корабля, если мы их не строим. Кому эта показуха нужна. Где верфи по строительству этих кораблей, кот. нужно спасать? Что за чушь собачья. Рыболовные шлюпки "Гюрза" не в счёт.
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как не в счет? по принципу гавно не тонет?
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По принципу у нас ВМФ пока нет, зато много обещаний и пустомелия.
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Уявіть як нас будуть боятися? КОраблів ще не має, а ми вже готуємося їх рятувати!
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Ну да, по принцыпу, я уже посрал, но ещё не снял штаны.
Это наз. саботаж защиты Украины.
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Крысы кремлевские,вам недолго осталось..максимум Ноябрь...Паскуды Вонючие......... В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 4983 Мавзолейное БЫДЛО...В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля" - Цензор.НЕТ 4983
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Вангуватель, а де ж економічний кризис? Глибокий. У всьому світі. Я калбаскою вже затарився, а його все нема.

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тренажер "Борьба за живучесть корабля" которого нет в Украине, очень креативный распил бабла.
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ага, я ж понимаю, что когда с каждой пробежкой по катеру с огнетушителем, он всё больше становится крейсером, а если бегать толпой то гляди и авианосцем станет.
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Ти просто ідіЙот. Такі як ти утопили БПК "ОТВАЖНИЙ" на ЧФ в 1974 році
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Короче карасі.

Ескадронний міноносець "сПОКОЙНИЙ", 7-А оперативна бригада БПК, СФ.

По трансляції пролунала команда - "Команді обідать!" Звичайно бак №1 і №2 в кубрику №1 готується прийняти харчі які тільки що приніс баковий. Короче субота, кінчилась велика приборка, годки відлежуються на ліжках дивляться тєлік, карасі починають встановлювати бак. Але щось засмерділо паленою резиною з тамбура №2, а він нижче кубрика. Ну підняли люк,заглянули туди. Дим є, вогню нема. Тут годки прийняли рішення - похаваємо, а тоді будемо "аварійну тривогу" грати. Поставили баки, почали розставляти посуду. Ага, дим повалив конкретніше. Не успіємо пообідати. Посуду прибрали, баки зрубали. Звонок в рубку діжурного - задимлення в тамбурі №1 дим поступає з гідроакустичного поста. Короче, зразу дзвінки по всьому кораблю, всі по своїх містах, приперлась аварійна група з випуклими очима. Молодий боєць уже пірнув у гідроакустичний пост, дим повалив ще більше, щось він почав там кашляти і латинню розмовляти. За ним опустився в ИП-4 з аварійки боєць і підсрачниками вигнав того молодого на верх. Короче, той молодий карась почепив у посту робу сушити а вона очала капати на електропакетник, той замкнув і почав диміти.

Короче - відбій "аварійної тривого" і смачний мат по всьому кораблю.
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обычное дело . у нас один баран засунул пилотку в калорифер сушиться . огня не было но дыму на весь коридор . тоже пожарную тревогу сыграли У Навчальному центрі ВМС України з'явився тренажер "Боротьба за живучість корабля" - Цензор.НЕТ 4353
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пару подлодок из Южной Кореи укреплят флот. ЮК начинала с малого ...как и Япония..
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Щоб зберігав життя хлопцям! Їм ще путєноїдів гнобити!
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Очень нужный и полезный тренажёр. В 1989 году на таком конечно помучились, но там реально можно отработать возможные ситуации
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А КТО БАЧИВ ШОУ ТАНЦІ С СЕПАРДИРКАМИ !?)
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Почитал комменты.... Блевать захотелось....
Если у вас придурков нет машины, вы козлики и козлихи всё равно идёте сдавать на водительские права и учите ПДД. А машины ещё нет! Нет сегодня и нет завтра. Но учите ПДД и платите деньги за право управлять драндулетом.
Если у вас нет пожаров, вы всё равно знаете где запасные выходы и пожарные гидранты. Правда тут вопрос в том, что вы реальные козлики и козлихи и гидрантом пользоваться НЕ ХОТИТЕ и НЕ ЖЕЛАЕТЕ. Но ведь ПДД вы козлины зрадофильные учите!
У десантников тоже нечто похожее. Прыжков нет, а на воздушно-десантных комплексах подготовки до седьмого пота тренируются. Один раз в неделю, хоть тресни, а тренировки проводятся. Да ещё и из них 30 % ночью. Прилетает птичка, а они готовы! О как! А до того нет топлива, вертолёты/самолёты на ремонтах-регламентах-задачи выполняют. А прилетели к ним сразу и готовые парни подошли.
Так в чём физдёж? Просто бла-бла-бла?
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Не кипятись, здесь 99% зрадоёбов сидят на зарплате либо у кремляди, либо у проплаченных кремлядью. У них задача хаять всё и вся, раздувать "зраду", и стонать про "зубожиння". Есть один процент реально смотрящих на вещи и критикующих по делу, но пишут они крайне редко.
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Не варто цим пишатися. Це абсолютно нормальний комплес (УТК), який завжди був у кожному навчальному закладі ВМС (ВМФ), у кожній вмб. Це - боротьба за живучість і колись ми проходили різні умови такої боротьби кожної п"ятниці. В певний час роботи (УТК) УТЦ працювала моя команда. Не пам"ятаю, щоб у УТЦ ми отримали оцінку більше "трійки". Особливо у боротьбі з пробоїнами в корпусі. За 20 хвилин вода була під подволоком, а ми з жахом хопали останні сантиметри повітря. От де була дійсна цінність. Які там гроші, яке золото і цінне каміння. ПОВІТРЯ!!! Майже кожного разу за 20 хвилин наш отсік повністю тонув. У кретичний момент - все закінчувалося. Вода спадала. Всі переглядалися переляканами очима. Всі мокрі, виснажені. Виходить в "будку" (такий собі захищений акваріум) капітан 3 рангу і вигукує, що ми всі померли у воді, що ми повні ідіоти, кретини і черепахи. І все починається знову. Але, коли прийшлося працювати за фактом - все зробили за лічені хвилини і навіть секунди. Отже, наявність УТЦ це нормально. Їх відсутність це - повна фігня на флоті. Відкрили УТЦ??? Це перемога порха? А хіба на флоті є інша можливість відпрацьовувати автоматизм команди в екстримальних ситуаціях. А от мені цікаво в які індивідуальні рятувальні засоби включаються наші військові моряки, коли водичка підійшла під саме горло? Щось мені підказує, що це є шоколадки Рошен. І все це - про елементарний УТЦ мені нагадує рекламний ролик про шоколадку Рошен.
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На МКС начались учения-заткни дырку в космос.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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