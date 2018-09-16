 В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Учебный тренажер борьбы за живучесть корабля - единственный в Украине, он позволяет в реалистичных условиях отрабатывать действия экипажа морского судна с использованием аварийно-спасательного имущества во время борьбы с местными возгоранием и объемными пожарами, затоплениями внутри корпуса в случаях аварийных повреждений внешней обшивки корабля или внутренних корабельных трубопроводов, ликвидации пробоины и выхода из затопленного отсека корабля.

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На полигоне одновременно может учиться 10 военнослужащих, то есть экипаж (команда) или боевая часть корабля. Наблюдение за действиями моряков ведется с помощью видеокамер, что дает возможность для дальнейшего анализа проведенных действий.

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Стоит отметить, что учебно-материальная база Учебного центра ВМС Украины постоянно развивается. В прошлом году на базе учреждения за разработкой британских ученых был создан современный навигационный тренажер, который полностью имитирует ходовой мостик судна с общим набором органов управления. Тренажер позволяет проводить тренировки всего личного состава и отработку маневров уклонения от торпедной атаки и авиации противника, передачу горючего на ходу, проход каналом, расхождения судов, швартовку и буксировки, поисковые и спасательные действия.

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