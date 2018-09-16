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 В ДТП в Харькове погибли двое пенсионеров, - Нацполиция. ФОТО

В результате ДТП в Харькове с участием легковых автомобилей погибли два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ДТП в Харькове погибли двое пенсионеров, - Нацполиция 01

Дорожно-транспортное происшествие произошла 16 сентября около 12:00 на Мерефянском шоссе.

В ДТП в Харькове погибли двое пенсионеров, - Нацполиция 02

Смотрите: На Харьковщине автомобиль въехал в остановку, погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО

Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Renault под управлением 44-летнего мужчины. В результате аварии на месте происшествия погибли 80-летний водитель и 79-летняя женщина-пассажир Daewoo Lanos.

В ДТП в Харькове погибли двое пенсионеров, - Нацполиция 03

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3086452
 
 
 Топ комментарии
 
лАнус или просто опель 73 года, царство небесное погибшим...
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просто нету никакого спасения от этих проклятых евробляхеров. правильно соевые?
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+отсутствие боковых подушек+нежелание пользоваться ремнем безопасности (предположительно)
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лАнус или просто опель 73 года, царство небесное погибшим...
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Пенсы 80 и 79 лет Жюлькин лохторат Им бы с бабай жюлей на инвалидной коляске ездеть
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Як я розумію подружжя. І жили разом, і пішли разом.
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Давно пора на территории Харьковской области ужесточить правила дорожного движения. Чем раньше ужесточить тем больше сохраниться жизней.
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А может для начала хотя бы дорожную разметку нанести и знаки в соответствие с нормами привести? Я уже не говорю про сами дороги.
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Клята евробляха Рено vs кошерный Лохуc. Кто там шо гавкал про еврохлам?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ ДТП в Харькове погибли двое пенсионеров, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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