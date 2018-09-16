 В ДТП в Харькове погибли двое пенсионеров, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошла 16 сентября около 12:00 на Мерефянском шоссе.
Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Renault под управлением 44-летнего мужчины. В результате аварии на месте происшествия погибли 80-летний водитель и 79-летняя женщина-пассажир Daewoo Lanos.
Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.