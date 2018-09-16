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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:история (1524) Одесская область (1573) памятник (1803) УНР (58)

 Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине. ФОТОрепортаж

В городе Ананьеве состоялась торжественная церемония открытия первого в Одесской области военного мемориала, посвященного воинам армии Украинской Народной Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине 01

Мемориальный комплекс построен на пожертвования, собранные благотворительным фондом "Героика". Автором проекта и исполнителем работ стал участник боевых действий, доброволец Олег Собченко из Черкащины. В строительстве помогали местные волонтеры.

Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине 02

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Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине 03

Реализованный проект является первым и крупнейшим мемориальным комплексом в честь украинского войска на территории Одесской области. Он находится на въезде в город и представляет собой площадь, вымощенную гранитной брусчаткой. Посреди площади, на постаменте из камней, установлено колонну, увенчанную увеличенной копией ордена Армии УНР Железный Крест "За Зимний поход и бои". Это первый орден в истории украинского войска.

С четырех сторон постамент памятника обрамленный гранитными досками с именами казаков и старшин Армии УНР, которые происходят с Ананьевщины. На площади, рядом с памятником, установлено мачту с Государственным Флагом Украины.

Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине 04

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Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине 05

Почетный караул у памятника несли военные Вооруженных Сил Украины и реконструкторы, одетые в форму армии УНР. Освящение мемориала совершил епископ Одесский и Балтский Павел.

Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине 06
Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине 07

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Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине 08

Справка. Первый Зимний поход армии Украинской Народной Республики по тылам Красной и Добровольческой армий во главе с Михаилом Емельяновичем-Павленко проходил с 6 декабря 1919 по 6 мая 1920 гг. В ходе рейда войска УНР прошли по тылам противника 2500 км, проведя более 50 успешных боев. На завершающем этапе похода в апреле 1920 года войска армии УНР кратковременно выбили большевиков из Балты и Ананьева.

Источник: https://censor.net.ua/p3086438
 
   
 Топ комментарии
 
Мокшань, це не розкол, а повний і остаточний відкол москальського баласту. Сподіваюсь, з наступним його знищенням!
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Мокшань, це не розкол, а повний і остаточний відкол москальського баласту. Сподіваюсь, з наступним його знищенням!
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Україна йде своїм шляхом. А алєні потроху самі відпадають та віддаляються. Самі.

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почему летящий кацап без рогов и копыт? А то непонятно как то получается.
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це новини з рашкі ?
з нетерпінням чекаю коли ви один одного виріжете.
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кажуть, щойно )(йло посиніє, там таке почнеться...
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Початись може коли є сили для дій. А на рашці там не сили, там вівці. В них "безсрочний" мітинг не більше години існує. І це не мухосранську, а в мóцкві.
Амьоби, навіть якщо їх 146 мільйонів на великі рухи не здатні.
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как погодка в Урюпинске? в Хопре ещё купаются или уже холодно?
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Ничего, ненависть к кацапии, здорово объединяет!
Скоро за "мышебратья и адиннарод", морду и в Донецке будут бить...
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Памятник нужно заминировать!
Уверен, найдется ватное быдло, которое попытается его осквернить...и попадет прямиком на кладбище.
Без протоколов, уголовных дел и прочей волокиты!
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не дело из памятников крысоловку делать... тоньше надо...
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Это как алтарь для жертвоприношений, на котором резали глотки врагам.
Символично.
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Була вже в нас держава, яку ми втратили.
Не повторити би ціює помилки знову.
Слава Україні !
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Без знання про минуле - немає майбутнього.. Пошана і подяка воякам України всіх часів..
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Выговорилось, быдло ватное?
Теперь в спам!
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Кацап - ми вас били, ми вас б'ємо, ми вас будемо бити .. Дарма ви напали на Україну в 2014..
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какой ты занятный удмурт однако. но не стоит на цензоре гадить. присядь на бутылку, отдышись, накати стекломоя за дидов вытиранов. можешь даже пару раз ку портретику с хуйлом сделать.
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почему? иногда интересно проследить за рефлексами этой монголоидной свинособаки. ну и поржать с его убогости.
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Летом сего года Порошенко отмечал 100 летие гос.службы в Украине, т.е. до лета 1918 госслужащих в Украине не было, зато были Держава и Армия! Ох уе.., ох уе.., ох уехала жена...
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"Богдан", виробництво якого коштує 7тис доларів - втюхується армії по ціні 32 тис доларів.
(Нью Йорк Таймс)

Петя жодного стосунку не має, так.
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не ври!! "Богдан" санитарка стоит 23 тыс баксов.. а еще 9 тыс. баксов дорисовало твое зрадофильское воображение
"Путену не нужно вербовать наших чиновников, солдат и офицеров.
Путену достаточно дружить с нашим зрадофилами"
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Это своевременно. Теперь надо ставить круглосуточный пост. Иначе возникнут проблемы. Начнут с краски как всегда.
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У меня прадед за Петлюру воевал, за что потом отсидел при совках. Хорошо, хоть не расстреляли.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВоенный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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