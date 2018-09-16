 Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Мемориальный комплекс построен на пожертвования, собранные благотворительным фондом "Героика". Автором проекта и исполнителем работ стал участник боевых действий, доброволец Олег Собченко из Черкащины. В строительстве помогали местные волонтеры.

Смотрите: Памятник воинам УНР в Либерце отреставрировали, - МИД. ФОТОрепортаж

Реализованный проект является первым и крупнейшим мемориальным комплексом в честь украинского войска на территории Одесской области. Он находится на въезде в город и представляет собой площадь, вымощенную гранитной брусчаткой. Посреди площади, на постаменте из камней, установлено колонну, увенчанную увеличенной копией ордена Армии УНР Железный Крест "За Зимний поход и бои". Это первый орден в истории украинского войска.

С четырех сторон постамент памятника обрамленный гранитными досками с именами казаков и старшин Армии УНР, которые происходят с Ананьевщины. На площади, рядом с памятником, установлено мачту с Государственным Флагом Украины.

Также читайте: Мемориальную доску офицеру армии УНР Михаилу Зинченко открыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Почетный караул у памятника несли военные Вооруженных Сил Украины и реконструкторы, одетые в форму армии УНР. Освящение мемориала совершил епископ Одесский и Балтский Павел.





Смотрите также: Память воинов УНР, остановивших вместе с поляками наступление большевиков, почтили в Варшаве. ФОТОрепортаж





Справка. Первый Зимний поход армии Украинской Народной Республики по тылам Красной и Добровольческой армий во главе с Михаилом Емельяновичем-Павленко проходил с 6 декабря 1919 по 6 мая 1920 гг. В ходе рейда войска УНР прошли по тылам противника 2500 км, проведя более 50 успешных боев. На завершающем этапе похода в апреле 1920 года войска армии УНР кратковременно выбили большевиков из Балты и Ананьева.