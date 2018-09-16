 Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Мемориальный комплекс построен на пожертвования, собранные благотворительным фондом "Героика". Автором проекта и исполнителем работ стал участник боевых действий, доброволец Олег Собченко из Черкащины. В строительстве помогали местные волонтеры.
Реализованный проект является первым и крупнейшим мемориальным комплексом в честь украинского войска на территории Одесской области. Он находится на въезде в город и представляет собой площадь, вымощенную гранитной брусчаткой. Посреди площади, на постаменте из камней, установлено колонну, увенчанную увеличенной копией ордена Армии УНР Железный Крест "За Зимний поход и бои". Это первый орден в истории украинского войска.
С четырех сторон постамент памятника обрамленный гранитными досками с именами казаков и старшин Армии УНР, которые происходят с Ананьевщины. На площади, рядом с памятником, установлено мачту с Государственным Флагом Украины.
Почетный караул у памятника несли военные Вооруженных Сил Украины и реконструкторы, одетые в форму армии УНР. Освящение мемориала совершил епископ Одесский и Балтский Павел.
Справка. Первый Зимний поход армии Украинской Народной Республики по тылам Красной и Добровольческой армий во главе с Михаилом Емельяновичем-Павленко проходил с 6 декабря 1919 по 6 мая 1920 гг. В ходе рейда войска УНР прошли по тылам противника 2500 км, проведя более 50 успешных боев. На завершающем этапе похода в апреле 1920 года войска армии УНР кратковременно выбили большевиков из Балты и Ананьева.
з нетерпінням чекаю коли ви один одного виріжете.
Амьоби, навіть якщо їх 146 мільйонів на великі рухи не здатні.
Скоро за "мышебратья и адиннарод", морду и в Донецке будут бить...
Уверен, найдется ватное быдло, которое попытается его осквернить...и попадет прямиком на кладбище.
Без протоколов, уголовных дел и прочей волокиты!
Символично.
Не повторити би ціює помилки знову.
Слава Україні !
Теперь в спам!
(Нью Йорк Таймс)
Петя жодного стосунку не має, так.
"Путену не нужно вербовать наших чиновников, солдат и офицеров.
Путену достаточно дружить с нашим зрадофилами"