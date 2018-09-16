 Пограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

"В пункт пропуска "Гоптовка", на выезд из Украины прибыл автомобиль Volkswagen украинской регистрации. За рулем иномарки находился наш соотечественник, житель Луганской области. При осмотре автомобиля служебный пес, специально натренированный на поиск наркотического вещества, среагировал на транспортное средство. Общей досмотровой группой в составе пограничников Харьковского отряда и сотрудников СБУ и ГФС было принято решение об углубленном осмотре авто", - сказано в сообщении.

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В результате, как отмечается, в топливном баке иномарки были найдены 68 пакетов с веществом серо-зеленого цвета. По словам водителя, общий вес "зелья" составляет около 13 кг. Но правоохранители установили, что иномаркой намеревались перевезти 21 кг вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правонарушителя и товар передали сотрудникам СБУ.





