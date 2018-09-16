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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (2971) наркотики (1376) пограничники (1114) Харьковщина (1189)

 Пограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков. ФОТОрепортаж

Утром в воскресенье, 16 сентября, правоохранители с привлечением служебной собаки обнаружили большую скрытую партию наркотического вещества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

"В пункт пропуска "Гоптовка", на выезд из Украины прибыл автомобиль Volkswagen украинской регистрации. За рулем иномарки находился наш соотечественник, житель Луганской области. При осмотре автомобиля служебный пес, специально натренированный на поиск наркотического вещества, среагировал на транспортное средство. Общей досмотровой группой в составе пограничников Харьковского отряда и сотрудников СБУ и ГФС было принято решение об углубленном осмотре авто", - сказано в сообщении.

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В результате, как отмечается, в топливном баке иномарки были найдены 68 пакетов с веществом серо-зеленого цвета. По словам водителя, общий вес "зелья" составляет около 13 кг. Но правоохранители установили, что иномаркой намеревались перевезти 21 кг вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правонарушителя и товар передали сотрудникам СБУ.

Пограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков 01
Пограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков 02
Пограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков 03

Источник: https://censor.net.ua/p3086437
 
 
 Топ комментарии
 
Та хай би віз, ще добавити треба було... Пограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков - Цензор.НЕТ 385
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Та хай би віз, це ж не сало.. Для "бившіх братьєв" - нічого на жалко..
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Да пускай бы вез в кацапию!
Такой товарообмен с кацапией, нужно не запрещать, а поддерживать.
Пускай себе травятся разным д-мом.
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Та хай би віз, це ж не сало.. Для "бившіх братьєв" - нічого на жалко..
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Вот ша значит Аргентина перекрыла кокс.Приходится у хунты кайф покупать. Прикордонники на Харківщині затримали жителя Луганщини, який намагався вивезти в РФ 21 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 8393
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Да пускай бы вез в кацапию!
Такой товарообмен с кацапией, нужно не запрещать, а поддерживать.
Пускай себе травятся разным д-мом.
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Америка, принимай гостя на ПМЖ:
В Национальном антикоррупционном бюро Украины предоставили разрешение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении, поехать в командировку за границу. Об этом рассказал его адвокат Александр Лысак.
"Паспорта мы сдали. В субботу получили разрешение на выезд за пределы Украины, о том, что он (Владимир Омелян) сообщал, что у него командировка", - сказал адвокат.
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Вот зачем? пусть везет. уплатит налог и везет
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зачем, а точнее сказать нах#я, его задержали?
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Так надо было обработать цианидами и пропустить, пускай мышибратья курят на здоровье.
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не пил бы ты лосьон для ванн "Боярышник".... Пограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков - Цензор.НЕТ 4092
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Я так понимаю, что одна из основных проблем Украины, состоит в том, что до сих пор не перевелись тупые рабы, искренне считающие кацапию дружественной страной - старшим братом.
Но пройдет время и эти рабы вымрут и Украина пойдет своей дорогой.
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Пускай бы вывозил.Это же патриот воюет химическим оружием с оккупантом.Главное что бы к нам не ввозил. Пограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков - Цензор.НЕТ 6894
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Луцьк. Маршрутне таксі зупинилось, щоб забрати пасажирів. Серед них хлопчина у старому камуфляжі з величезною дорожньою сумкою. Обличчя втомлене, але щасливе. Видно, що їде додому. Простягає водієві 3 гривні за проїзд.
Пише http://www.favoritnews.in.ua
- Хлопче, те що ви робите для нас ціни немає. Забери гроші. А мамі на подарунок маєш?
Боєць усміхнувся:
- Все добре. І мамі і сестричці купив.
- Дивись. Якщо потрібно, не соромся!
Їдемо. За водієм сидить жінка років 65, ніби про себе, але щоб всі чули бурмоче російською: - Не дадут никак Донбасу жить.Чего туда лезть. Людей убивать..
Маршрутка зупиналась. Водій відчинив двері, зайшов до салону, взяв незадоволену пані під руку, простягнувши 3 гривні.
- Шановна, мені здається, що ви сіли не в ту маршрутку. Нам з вами не по дорозі.
І дуже ввічливо спровадив її з салону. Повернувся до пасажирів і ,ніби виправдовуючись, сказав:
- У мене син загинув на Донбасі, а в дружини серце не витримало…
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Було б добре, якби жителі древнього Лучеська такими були та й побільше.
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Ему еще медаль должны были за ето дать. Не зря все говорят что в Харькове больше проросийских сепаров даже чем на дамбасе.
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Зелёный коридор чуваку!! В одну сторону..))
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Що москалику, злість бере, що Харків на відміну від домбабве не строриа хрена нер, хоч і ближче до кордону з парашею ніж данецк! Прикордонники на Харківщині затримали жителя Луганщини, який намагався вивезти в РФ 21 кг наркотиків - Цензор.НЕТ 7170
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Сувору догану потрібно оголосити прикордонникам за такі дії
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растрелять на хер на месте по законам военного времени.
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нвіщо затримали, то він дозняк для лікування віз на расію)))
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ще би пару каністор подарували баярішнига з метанолом...
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Жаль,що в нас новічка нема,а то можна було б обробити- і вперьод...
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Горе-погранцов - оштрафовать, и лишить премии, а начальнику смены - так выговор в личное дело. Человек ехал в стан врага проводить диверсии и зарабатывать на кацапах, чтобы валюты для Украины потом переслать немножко, а эти утырки за здоровье кацапских самоедов беспокоятся.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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