 Пограничники на Харьковщине задержали жителя Луганщины, который пытался вывезти в РФ 21 кг наркотиков. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.
"В пункт пропуска "Гоптовка", на выезд из Украины прибыл автомобиль Volkswagen украинской регистрации. За рулем иномарки находился наш соотечественник, житель Луганской области. При осмотре автомобиля служебный пес, специально натренированный на поиск наркотического вещества, среагировал на транспортное средство. Общей досмотровой группой в составе пограничников Харьковского отряда и сотрудников СБУ и ГФС было принято решение об углубленном осмотре авто", - сказано в сообщении.
В результате, как отмечается, в топливном баке иномарки были найдены 68 пакетов с веществом серо-зеленого цвета. По словам водителя, общий вес "зелья" составляет около 13 кг. Но правоохранители установили, что иномаркой намеревались перевезти 21 кг вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правонарушителя и товар передали сотрудникам СБУ.
Такой товарообмен с кацапией, нужно не запрещать, а поддерживать.
Пускай себе травятся разным д-мом.
В Национальном антикоррупционном бюро Украины предоставили разрешение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении, поехать в командировку за границу. Об этом рассказал его адвокат Александр Лысак.
"Паспорта мы сдали. В субботу получили разрешение на выезд за пределы Украины, о том, что он (Владимир Омелян) сообщал, что у него командировка", - сказал адвокат.
Но пройдет время и эти рабы вымрут и Украина пойдет своей дорогой.
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- Хлопче, те що ви робите для нас ціни немає. Забери гроші. А мамі на подарунок маєш?
Боєць усміхнувся:
- Все добре. І мамі і сестричці купив.
- Дивись. Якщо потрібно, не соромся!
Їдемо. За водієм сидить жінка років 65, ніби про себе, але щоб всі чули бурмоче російською: - Не дадут никак Донбасу жить.Чего туда лезть. Людей убивать..
Маршрутка зупиналась. Водій відчинив двері, зайшов до салону, взяв незадоволену пані під руку, простягнувши 3 гривні.
- Шановна, мені здається, що ви сіли не в ту маршрутку. Нам з вами не по дорозі.
І дуже ввічливо спровадив її з салону. Повернувся до пасажирів і ,ніби виправдовуючись, сказав:
- У мене син загинув на Донбасі, а в дружини серце не витримало…