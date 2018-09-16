 Патрульный автомобиль в Черновцах ночью сбил насмерть пешехода. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook полиции Черновицкой области.

Отмечается, что ДТП произошло около двух часов ночи 16 сентября. Следственно-оперативная группа, которая сразу выехала на место аварии, установила, что за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое патрульных на Хмельнитчине вымогали 20 тыс. грн у водителя, севшего пьяным за руль. ФОТО

"На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской. Двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета, полицейский допустил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате полученных травм пешеход погиб на месте. По факту ДТП прокуратура Черновицкой области возбудила дело.







Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По факту ДТП с участием служебного автомобиля полиции в Сумах начато уголовное производство, - Князев. ВИДЕО

В то же время, местный сайт 0372.ua со ссылкой на местных жителей сообщает, что автомобиль якобы сбил парня прямо на пешеходном переходе, а водитель и пассажир полицейского автомобиля скрылись с места происшествия.

Однако заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пелепюк сообщил на странице в Facebook, что патрульные полицейские с места происшествия не скрывались, а их сразу отправили для судебно-медицинского обследования на предмет алкогольного и наркотического опьянения. "По предварительным результатам, такого состояния не обнаружено, все тесты негативные", - добавил он.

Также представитель прокуратуры сообщил, что столкновение произошло до пешеходного перехода, и это подтверждается россыпью обломков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульный на Виннитчине застрелил психически неуравновешенного мужчину с ножом

Следователи изъяли автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства. Патрульных перевели для допроса в прокуратуру области.







