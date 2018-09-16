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 Патрульный автомобиль в Черновцах ночью сбил насмерть пешехода. ФОТОрепортаж

В Черновцах произошло смертельное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции - погиб пешеход.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook полиции Черновицкой области.

Отмечается, что ДТП произошло около двух часов ночи 16 сентября. Следственно-оперативная группа, которая сразу выехала на место аварии, установила, что за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции.

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"На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской. Двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета, полицейский допустил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате полученных травм пешеход погиб на месте. По факту ДТП прокуратура Черновицкой области возбудила дело.

Патрульный автомобиль в Черновцах ночью сбил насмерть пешехода 01
Патрульный автомобиль в Черновцах ночью сбил насмерть пешехода 02
Патрульный автомобиль в Черновцах ночью сбил насмерть пешехода 03

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В то же время, местный сайт 0372.ua со ссылкой на местных жителей сообщает, что автомобиль якобы сбил парня прямо на пешеходном переходе, а водитель и пассажир полицейского автомобиля скрылись с места происшествия.

Однако заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пелепюк сообщил на странице в Facebook, что патрульные полицейские с места происшествия не скрывались, а их сразу отправили для судебно-медицинского обследования на предмет алкогольного и наркотического опьянения. "По предварительным результатам, такого состояния не обнаружено, все тесты негативные", - добавил он.

Также представитель прокуратуры сообщил, что столкновение произошло до пешеходного перехода, и это подтверждается россыпью обломков.

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Следователи изъяли автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства. Патрульных перевели для допроса в прокуратуру области.

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Источник: https://censor.net.ua/p3086435
 
 
 Топ комментарии
 
Раптово вибіг на освітлений пішохідний перехід?
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Та він й до цього півночі бігав за тією автівкою, щоб кинутися під колеса та дискредитувати поважних правоохоронців.
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Водитель и напарник сбежали. Регистратор исчез. Анука соевые расскажите лучше про бляхеров которые сбегают каждый день судя по вашим словам с места ДТП и про перемогу и новую рехвормированную полицию которая спасает граждан?
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судя по фото акуительно резво бегающий пешеход в шлепках. и с какой скростью ехала полиция если сбила не на пешеходном переходе, но успешно "довезла" как раз таки на пешеходный
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Патрульная машина на пешеходном переходе сбила насмерть парня и скрылась с места преступления, прихватив видео-регистратор. У них хоть права есть?
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Еще один... Вам чтение новостей противопоказано - Вы же не читатель, а писатель! Правильно?
"...Следователи изъяли автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства... Источник: https://censor.net.ua/p3086435"
"...патрульные полицейские с места происшествия не скрывались, а их сразу отправили для судебно-медицинского обследования на предмет алкогольного и наркотического опьянения...Источник: https://censor.net.ua/p3086435"
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Как можно ночью "внезапно выскочить" на пешеходный переход? Мусора соврали, как минимум, дважды.
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А яка швидкість "патрулювання" була? Судячи з пошкоджень авто, то це були нічні гонки.(((
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0! Терміново підняти мусорні зарплату !!

бо їм дуже тяжко їздити на іномарках!
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Да, конечно, легче всего списать своё преступление на убитого человека, он ничего уже не скажет, он себя защитить не может. Возникает острое желание посмотреть видео с регистратора полицейской машины… Видео в студию!!! Что слабо? До тех пор пока не будет видео, все слова полицейских - пустой звон, имеющий целью скрыть убийство ими человека на пешеходном переходе!
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Людям в погонах быдло можно давить... еще нарожают......)
Все равно им не будет такого наказания как обычному гражданину (среднестатистическому быдлу ) который вдруг оказался бы в аналогичной ситуации....
Все нормально. Парни так держать! Орлы!
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Удар слева.....то есть пешеход пробежал половину проезжей части.. они не могли его не видеть!!! Тут или скорость или водитель отвлекся а пешеход понадеялся на копов...но то что вина полицейских это 100% !!!! Если бы удар пришелся справа тогда можно еще верить в то что "раптово вибіжав на дорогу"..а так покрывают мусорков 100 %..
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Порахуй на калькуляторі. Між однією фарою та іншою приблизно пів секунди. Так що він міг вискочити з будь якого боку. Траекторія автомобіля залежить від водія. Його реакцій, наскільки він був уважним, в який момент побачив пішоході, як зреагував.
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тоді це свідчить як мінімум про те, що це відбулось не раптово і мусор за кермом відволікся...бо якщо б раптово то удар прийшовся б в праву сторону або посередені капота...реакції нуль у водія або "спав" або значне перевищення швидкості...
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Не, ну есть ещё вариант, пешеход успел перебежать перед машиной, но полицаи его догнали и все равно сбили. Патрульний автомобіль у Чернівцях вночі збив на смерть пішохода - Цензор.НЕТ 7825
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копчики набранные из селюков, взятки собирают как и папередники
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Ну почему сразу из селюков, а официанты, парикмахеры и просто безработные, что в конкурсе не участвовали? У них кстати бонус был, "знание родного города". Патрульний автомобіль у Чернівцях вночі збив на смерть пішохода - Цензор.НЕТ 9490
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я не большой эксперт в делах ДТП-шных, но даже мне видно, что мусоровозка должна нестись с немалой скоростью, чтобы получить такие повреждения от столкновения с человеком, "внезапно выскочившим" на средину пешеходного перехода.
звиздец.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульный автомобиль в Черновцах ночью сбил насмерть пешехода. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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