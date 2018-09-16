 Патрульный автомобиль в Черновцах ночью сбил насмерть пешехода. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook полиции Черновицкой области.
Отмечается, что ДТП произошло около двух часов ночи 16 сентября. Следственно-оперативная группа, которая сразу выехала на место аварии, установила, что за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции.
"На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской. Двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета, полицейский допустил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.
В результате полученных травм пешеход погиб на месте. По факту ДТП прокуратура Черновицкой области возбудила дело.
В то же время, местный сайт 0372.ua со ссылкой на местных жителей сообщает, что автомобиль якобы сбил парня прямо на пешеходном переходе, а водитель и пассажир полицейского автомобиля скрылись с места происшествия.
Однако заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пелепюк сообщил на странице в Facebook, что патрульные полицейские с места происшествия не скрывались, а их сразу отправили для судебно-медицинского обследования на предмет алкогольного и наркотического опьянения. "По предварительным результатам, такого состояния не обнаружено, все тесты негативные", - добавил он.
Также представитель прокуратуры сообщил, что столкновение произошло до пешеходного перехода, и это подтверждается россыпью обломков.
Следователи изъяли автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства. Патрульных перевели для допроса в прокуратуру области.
"...Следователи изъяли автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства... Источник: https://censor.net.ua/p3086435"
"...патрульные полицейские с места происшествия не скрывались, а их сразу отправили для судебно-медицинского обследования на предмет алкогольного и наркотического опьянения...Источник: https://censor.net.ua/p3086435"
бо їм дуже тяжко їздити на іномарках!
Все равно им не будет такого наказания как обычному гражданину (среднестатистическому быдлу ) который вдруг оказался бы в аналогичной ситуации....
Все нормально. Парни так держать! Орлы!
звиздец.