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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 За четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман. ФОТОрепортаж

В украинском обществе спасатели пользуются искренним уважением и авторитетом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, в субботу, 15 сентября, накануне Дня спасателя, подразделения ГСЧС поздравили Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

В частности Премьер заявил, что у украинских спасателей есть искреннее уважение от всего украинского общества, а задача Правительства - обеспечить представителей этой сложной профессии всем необходимым.

За четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман 01

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"Если мы посмотрим на цифры, то за 4 года вашими руками, подразделениями ГСЧС, вашим мужеством спасены более 17 000 человек. Я убежден в том, что в украинском обществе вы имеете искреннее уважение и авторитет. Наша задача сегодня сделать так, чтобы наш спасатель был обеспечен, чтобы у вас была лучшая техника для спасения. Лишь в последние годы мы втрое увеличили бюджет службы. Мы повысили вашу заработную плату", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что в этом году Правительство выделило специальный ресурс, чтобы обеспечить квартирами спасателей. В ближайшее время 204 квартиры будут переданы ГСЧС.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что министерство продолжает техническое переоснащение службы.

За четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман 02

"2018 - это год службы по чрезвычайным ситуациям. Особое внимание мы уделяем повышению заработных плат личного состава, переоснащению подразделений и обеспечению жильем. 90 миллионов гривен заложено только в государственном бюджете на строительство жилья. В прошлом году мы подняли заработную плату вдвое, и эта тенденция будет продолжаться. Кроме этого, в рамках запуска системы авиационной безопасности и защиты МВД, уже в этом году ГСЧС получит первые французские вертолеты Airbus для аэромедицинской эвакуации, в том числе из зоны ООС, и поисково-спасательных операций. Это тот уровень, на котором работают спасатели в европейских странах. Но все это возможно лишь тогда, когда личный состав мотивирован и обеспечен", - сказал Аваков.

Министр поблагодарил спасателей за их значительный вклад в разминировании Донбасса.

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Как отмечается, в этот день 23 специалиста ГСЧС получили государственные награды, отличия Кабинета Министров Украины и МВД Украины, а также и другие ценные подарки. Подразделения ГСЧС в Донецкой и Луганской областях получили сертификаты на восемь пиротехнических машин украинского производства "Казак ПМ-Л". Они будут доставлять людей и спецтехнику к местам разминирования. Уже в ближайшее время они поедут на службу на Донбасс. Также пять семей спасателей получили ключи от служебных квартир.

За четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман 03

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Стоит отметить, что особые награды и отличия получили девять служебных собак, которые помогали спасать людей в чрезвычайных ситуациях - находили детей под завалами, обнаруживали взрывные устройства и помогали с гуманитарным разминированием.

За четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман 04
За четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман 05
За четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман 06
За четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман 07
За четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман 08

Источник: https://censor.net.ua/p3086433
 
   
 Топ комментарии
 
Велика подяка сивочолому гетьману за те, що завів це талановите вінницьке хлопченя на владні пагорби печерська та посадив його дупу спочатку в крісельце голови ВР, а вже потім - в крісельце прем'єра..
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сижу читаю разные новости. До такого правового беспредела страна ещё не доходила. Министр обвиненный в незаконном обогащении и имеющий другое гражданство почему то едет в загранкомандировку, а не в отставку. А это еврейское чучуло про какие то успехи рассказывает. Простой пример, это утонувшие наши граждане. По разным причинам, но проблема одна. На пляхах нет спасателей . Совсем нет , а только телефоны. Когда приезжают спасатели им остается доставать только тела. В этом и есть государственная политика этих уродов. Без совести, чести и Родины.
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Вову уже ни что не спасет....
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гройсман, а когда ты будешь людей спасать от нищеты? или не премьерное это дело?
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Так. дійсно, Додік - не прем'єр, а вінницький барижка, продавець оградок
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Посмотрел фотки, почитал про врученные ордена и как в совке побывал. Тьфу!
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Что самое странное,если озвучивает какие-то усехи не в своем деле сам Гройсман,то почемуто кажется что в этом деле полная жопа.
Может министру экономики лучше озвучивать успехи в экономике?Вот там никто не ошибется.
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А зачем его спасать. Ни одного деятеля не хватало ума поднимать тарифы перед выборами. Только у идиотов.....
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А он знает, что они в пролёте, поэтому и делает всё, что мы готовы проглотить...
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Они свято верят в бабло , которые им купит результат. Вспомни прысчаврго....
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сижу читаю разные новости. До такого правового беспредела страна ещё не доходила. Министр обвиненный в незаконном обогащении и имеющий другое гражданство почему то едет в загранкомандировку, а не в отставку. А это еврейское чучуло про какие то успехи рассказывает. Простой пример, это утонувшие наши граждане. По разным причинам, но проблема одна. На пляхах нет спасателей . Совсем нет , а только телефоны. Когда приезжают спасатели им остается доставать только тела. В этом и есть государственная политика этих уродов. Без совести, чести и Родины.
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звраз сойові бойовики вам перерахують всі покращення і виб'ють ваз ліги зрадофілів
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Парни пашут, порой жизнь на кону, а этот считает...пидрахуй, а не премьер.
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Велика подяка сивочолому гетьману за те, що завів це талановите вінницьке хлопченя на владні пагорби печерська та посадив його дупу спочатку в крісельце голови ВР, а вже потім - в крісельце прем'єра..
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Экономику Украины надо спасать от возомнившего о себе директора рынка.
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Пусть спасатели спасут граждан от беспредела гнойсмана.
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Грося, в отличие от тебя, спасатели таки пользуются уважением.
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Гросьманн ,ти б краще сказав статистику скільки через таких долбойо*бів як ти ,Аваков і Ко загинуло на дорогах,водоймах і ..т.д.Керувати державою це не труселями і цукерочками торгувати!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗа четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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