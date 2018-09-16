 За четыре года подразделения ГСЧС спасли более 17 тысяч человек, - Гройсман. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, в субботу, 15 сентября, накануне Дня спасателя, подразделения ГСЧС поздравили Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

В частности Премьер заявил, что у украинских спасателей есть искреннее уважение от всего украинского общества, а задача Правительства - обеспечить представителей этой сложной профессии всем необходимым.

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"Если мы посмотрим на цифры, то за 4 года вашими руками, подразделениями ГСЧС, вашим мужеством спасены более 17 000 человек. Я убежден в том, что в украинском обществе вы имеете искреннее уважение и авторитет. Наша задача сегодня сделать так, чтобы наш спасатель был обеспечен, чтобы у вас была лучшая техника для спасения. Лишь в последние годы мы втрое увеличили бюджет службы. Мы повысили вашу заработную плату", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что в этом году Правительство выделило специальный ресурс, чтобы обеспечить квартирами спасателей. В ближайшее время 204 квартиры будут переданы ГСЧС.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что министерство продолжает техническое переоснащение службы.

"2018 - это год службы по чрезвычайным ситуациям. Особое внимание мы уделяем повышению заработных плат личного состава, переоснащению подразделений и обеспечению жильем. 90 миллионов гривен заложено только в государственном бюджете на строительство жилья. В прошлом году мы подняли заработную плату вдвое, и эта тенденция будет продолжаться. Кроме этого, в рамках запуска системы авиационной безопасности и защиты МВД, уже в этом году ГСЧС получит первые французские вертолеты Airbus для аэромедицинской эвакуации, в том числе из зоны ООС, и поисково-спасательных операций. Это тот уровень, на котором работают спасатели в европейских странах. Но все это возможно лишь тогда, когда личный состав мотивирован и обеспечен", - сказал Аваков.

Министр поблагодарил спасателей за их значительный вклад в разминировании Донбасса.

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Как отмечается, в этот день 23 специалиста ГСЧС получили государственные награды, отличия Кабинета Министров Украины и МВД Украины, а также и другие ценные подарки. Подразделения ГСЧС в Донецкой и Луганской областях получили сертификаты на восемь пиротехнических машин украинского производства "Казак ПМ-Л". Они будут доставлять людей и спецтехнику к местам разминирования. Уже в ближайшее время они поедут на службу на Донбасс. Также пять семей спасателей получили ключи от служебных квартир.

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Стоит отметить, что особые награды и отличия получили девять служебных собак, которые помогали спасать людей в чрезвычайных ситуациях - находили детей под завалами, обнаруживали взрывные устройства и помогали с гуманитарным разминированием.













