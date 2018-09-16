EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
  914  9
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (16975) Авдеевка (1532) операция Объединенных сил (547)

 Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ. ФОТОрепортаж

В Авдеевке Донецкой области продолжаются работы по восстановлению жилых домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных Сил (ООС).

"На днях в прифронтовом городе были восстановлены работы по ремонту крыш домов, расположенных на улицах Колосова, Леваневского, Шевченко, Седова, Лермонтова и в переулках Лесном, Ясиноватском и Школьном" – сказано в сообщении штаба ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели ГСЧС за год восстановили в Авдеевке 500 разрушенных наемниками РФ домов. ФОТОрепортаж

По распоряжению Командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинской стороной СЦКК при содействии СММ ОБСЕ было обеспечено установление режима прекращения огня в районе проведения работ. Ремонт осуществляется силами специалистов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области из состава Объединенных сил при содействии и координации украинской стороны СЦКК.

"При условии соблюдения вооруженными формированиями РФ режима "Тишины", до 30 октября планируется восстановить 210 домов", – подытожили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты под Авдеевкой хотели снять флаг Украины и поплатились жизнями. ФОТО

Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ 01
Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ 02
Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ 03
Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ 04
Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ 05
Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ 06
Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ 07

Источник: https://censor.net.ua/p3086431
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сьогодні відновлять, завтра знов розіб"ють. Змагання хто швидше впорається. Гроші на вітер.
 показать весь комментарий
 
 
еще и проклянут, не то что спасибо не скажут
 показать весь комментарий
 
 
На фото не видно благодарных жителей .
 показать весь комментарий
 
зачем они это делают? и главное за чей счет? объясните соевые.
 показать весь комментарий
 
пытаются горбатых до могилы исправить .
 показать весь комментарий
 
наша армия не утрачивает традиции... Строить это наше всё... Чем бы им еще заняться...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВоины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх