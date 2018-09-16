 Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных Сил (ООС).
"На днях в прифронтовом городе были восстановлены работы по ремонту крыш домов, расположенных на улицах Колосова, Леваневского, Шевченко, Седова, Лермонтова и в переулках Лесном, Ясиноватском и Школьном" – сказано в сообщении штаба ООС.
По распоряжению Командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинской стороной СЦКК при содействии СММ ОБСЕ было обеспечено установление режима прекращения огня в районе проведения работ. Ремонт осуществляется силами специалистов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области из состава Объединенных сил при содействии и координации украинской стороны СЦКК.
"При условии соблюдения вооруженными формированиями РФ режима "Тишины", до 30 октября планируется восстановить 210 домов", – подытожили в штабе ООС.