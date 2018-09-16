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 Двое вооруженных наркоторговцев задержаны в Херсоне: изъято амфетамина на 300 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Херсоне сотрудники Национальной полиции задержали двух вооруженных мужчин, которые изготовляли и продавали на территории города амфетамин: изъято "товара" почти на 300 тыс. гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"В Херсоне полицейские задержали двух мужчин, которые изготовляли и распространяли амфетамин. Во время обысков у них изъяли деньги, лабораторное оборудование, весы, фасовочный материал, 400 граммов прекурсоров, 2 пистолета и 350 граммов готового амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" достигает около 300 тыс. гривен", - идет речь в сообщении.

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По информации полиции, один из участников группы покупал прекурсоры и изготовлял наркотик с помощью лабораторного оборудования. Другой находил клиентов и сбывал амфетамин путем "закладок". При этом, с потенциальными покупателями он лично не встречался, заказ принимал в мессенджерах и социальных сетях. Распространяли амфетамин на территории города Херсона.

Как отмечают в полиции, сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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Двое вооруженных наркоторговцев задержаны в Херсоне: изъято амфетамина на 300 тыс. грн 01
Двое вооруженных наркоторговцев задержаны в Херсоне: изъято амфетамина на 300 тыс. грн 02
Двое вооруженных наркоторговцев задержаны в Херсоне: изъято амфетамина на 300 тыс. грн 03
Двое вооруженных наркоторговцев задержаны в Херсоне: изъято амфетамина на 300 тыс. грн 04
Двое вооруженных наркоторговцев задержаны в Херсоне: изъято амфетамина на 300 тыс. грн 05

Источник: https://censor.net.ua/p3086426
 
   
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Пистолеты при них нашли или там же, где и лабораторное оборудование?

Качественней надо делать сообщения, Відділ комунікації поліції Херсонської області © Херсонська область: https://hr.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-xersoni-policzejski-vikrili-grupu-ozbrojenix-torgovcziv-amfetaminom/
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Если через закладки, то сбыт будет очень сложно доказать.
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залежить від кількості, а тут 350 гр. одназначно з метою збуту, і окремо доводитит не треба, якби пару грам, то було б важко доводити збут, було б зберігання.
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Я вже якось тут писав- недалеко від мене схожих затримували. Маски-шоу, автоматники через паркан.... Пожурили і відпустили- тижня не пройшло.
Якщо цих хтось кришує- нічого їм не буде.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое вооруженных наркоторговцев задержаны в Херсоне: изъято амфетамина на 300 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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