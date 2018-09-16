 Двое вооруженных наркоторговцев задержаны в Херсоне: изъято амфетамина на 300 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"В Херсоне полицейские задержали двух мужчин, которые изготовляли и распространяли амфетамин. Во время обысков у них изъяли деньги, лабораторное оборудование, весы, фасовочный материал, 400 граммов прекурсоров, 2 пистолета и 350 граммов готового амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" достигает около 300 тыс. гривен", - идет речь в сообщении.

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По информации полиции, один из участников группы покупал прекурсоры и изготовлял наркотик с помощью лабораторного оборудования. Другой находил клиентов и сбывал амфетамин путем "закладок". При этом, с потенциальными покупателями он лично не встречался, заказ принимал в мессенджерах и социальных сетях. Распространяли амфетамин на территории города Херсона.

Как отмечают в полиции, сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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