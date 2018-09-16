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 Россиянина с расфасованными наркотиками задержали спецназовцы в Киеве. ФОТО

Сотрудники полка полиции особого назначения задержали в Киеве 40-летнего гражданина Российской Федерации с расфасованными наркотиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, событие произошло в Подольском районе столицы.

"Около полуночи группа быстрого реагирования на улице Братской обратила внимание на двух подозрительных лиц: мужчины, как только заметили автомобиль полиции, развернулись и поспешили в противоположном направлении", - сказано в сообщении.

Командир полка полиции особого назначения №1 Руслан Цикалюк рассказал, что правоохранители сразу догнали и остановили этих пешеходов, в присутствии понятых провели поверхностный осмотр и в одного из них в сумке выявили расфасованные в пакетики вещества, похожие на наркотические.

Россиянина с расфасованными наркотиками задержали спецназовцы в Киеве 01

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"Уже установлено, что злоумышленник - 40-летний гражданин Российской Федерации, на территории Украины проживает с 2009 года, вид на временное проживание отсутствкет", - сообщил Цикалюк.

Следственно-оперативная группа Подольского управления полиции задокументировала правонарушение. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Изъятое направлено на экспертное исследование. 

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Источник: https://censor.net.ua/p3086422
 
   
 Топ комментарии
 
Нагодувать... До усрачки... Тим, що виявили...
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Ви згодні з висловом М. Теччер що у держави немає інших грошей, крім грошей платників податків? Якщо так, то давайте поміркуємо.
Зараз на раху іде 7% зовніштьторгівельного обороту, а у 2014 було 46%.
Якби відразу припинили торгівлю з рахою, то зупинилася б половина економцки і це в кращому випадку. Отже, мінімум взвічи зменшилися б надходження у бюджет від податків. Я не кажу про витрати на армію, чим тоді гобували б пенсів та бюджетників, ввели картки?
Ви справді вважаєте, що треба було відразу обрубати всі відносини і зупинити половину економіки?
Чи може краще було б зробити так як зараз, поступово згорнути відносини по мірі переорієнтації виробників на інші ринки?
Чим менше людина знає, тим радикально-патрідіотичніша вона у висловах!
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Тролли конченые,хватит вам мочить Гриценка,это так явно и грубо, что любой дурак скажет что вы тролли. Гриценко в каждом своем выступлении на телевидении и в интернете говорит о войне, об агрессоре и т.д. Он не олигарх и не бизнесмен с бизнесом в РФ как у Порошенка и большинства депутатов, так что ему нечего бояться А все что он делал на должности министра обороны было с подачи Кабмина и президента ,а не с его собственного желания, он был исполнителем в Кабмине.Так что идите ,тролли, в дупу.
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Вы очень самокритичны в "дураках"
Но не знаю, как тролли, а только необыкновенно недалёкий человек будет верить тому, что говорит "настоящий полковник". Популист и балабол, практически ни в чем и ни где себя не проявивший, только дерибаном земель, закрепленых за МО.
Кстати, про" полковника". Давеча я был приятно удивлён высокой профессиональной подготовкой этого "военного", когда показали Толика на стрельбище, где он косил мишени. Автомат поддерживал не за цевье (как это положено, и это знает любой солдат-первогодок), а за магазин ... Недополковник, недоминистр, недополитик...
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то що ж то за міністр, що не керує своїм мінстерством, а робить, що йому скажуть звідкись зі сторони, то він так і президентом буде.
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Хочется спросить у Пэдра и депутатов -рептилоидов, когда вы введете визовый режим с кацапами и прекратите с ними торговать? Или делайте то, что давно назрело и перезрело, или идите на фронт и там "торгуйте",твари, под снарядами, рискуя ежеминутно жизнями.
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Ви згодні з висловом М. Теччер що у держави немає інших грошей, крім грошей платників податків? Якщо так, то давайте поміркуємо.
Зараз на раху іде 7% зовніштьторгівельного обороту, а у 2014 було 46%.
Якби відразу припинили торгівлю з рахою, то зупинилася б половина економцки і це в кращому випадку. Отже, мінімум взвічи зменшилися б надходження у бюджет від податків. Я не кажу про витрати на армію, чим тоді гобували б пенсів та бюджетників, ввели картки?
Ви справді вважаєте, що треба було відразу обрубати всі відносини і зупинити половину економіки?
Чи може краще було б зробити так як зараз, поступово згорнути відносини по мірі переорієнтації виробників на інші ринки?
Чим менше людина знає, тим радикально-патрідіотичніша вона у висловах!
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Так,ввели б тоді в.стан то уявіть яка б зрада була, тоді б довелося замість пенсій та зарплат ввести однакові картки на продукти,люди працювали за трудодні ,міжнародні донори не видали б жодної копійки нашому уряду і як тоді фінансувати розробки для армії та закупівлю за кордоном комплектуючих для заміщення рос аналогів які не вироблялися у нас,хто про це думає.
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Експорт товарів з України в першому півріччі 2018 - частка РФ 8%, в 2014-му - 18%, в 2013-му 24%.
Для України не був критичний експорт в рашу, а був і є імпорт енергії звідти.
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що ти кажеш, це воно у відстотках виглядає ніби "не критично", а в грошовому виразі, а в кількості робочих місць, зарплат і таке інше.
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Раша ще з початку десятиліття штучно обмежувала імпорт з України, тому затягування переорієнтації на інші ринки дає якусь вигоду короткостроково, але погіршує ситуацію в далекій перспективі. Ну й те, що з критичним імпортом звідти нічого не хочуть ладнати - це постійна загроза нацбезпеці. Форсування імпорту палива з альтернативних джерел, його власне виробництво та стимулювання енергозбереження дали б додаткові бонуси економіці й зараз і сталу вигоду в подальшому, але барижний режим на то негоден.
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А де ти, така "розумна" була раніше ? Чого не питала у Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, що вони не вводять візовий режим з росією? Якби у свій час хтось із них і заїкнувся про візовий режим, то ти б перша біля кожного стовпа верещала про "брацкіє народи раздєляют, па жівому рєжут". То ж стули пельку. А якщо пишеш, то пиши по ділу, бо тролем виступаєш саме ти. Достеменно відомо, що толі - це невдахи, які не реалізувались професійно та не змогли знайти своє місце в житті.
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Ага...
Спасибо...
Может и такой вариант, но паспорт, я как понял, всё-таки из Растикой Федераски...
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консулу рф в Украине не нужен вид на жительство
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Отпустите Петиного торгового партньора. Видите человек просто торгует. АТОпутиннападэ
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Нагодувать... До усрачки... Тим, що виявили...
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Заставить все сожрать самому за один прием.
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Якщо таких посадити, то треба їх годувати. На обмін вони не потрібні, тому лише депортація у росію.
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Отведите этого торгового партнёра на Банковое к Петрушке--ТАМ ЕМУ МЕСТО среди таких, как Дон Педро.
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Раньше писали "гражданин иностранного государства".
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От і потяглись гастарбайтери з "процвітаючої" рашки. )))
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За что вы так торгового партнёра не любите, он же не воевал с колорадами.
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Наркотики сжечь или отдать в посольство РФ, мужика отправить на полигон, пускай ребята по бегущей цели тренируются стрелять.
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После нападения японцев на Перл Харбор,всех японцев в США,поместили в концлагеря.В СССР тоже самое сделали с немцами,а вот в Украине мужик 9 лет торгует наркотой,и ничего,даже после аннексии Крыма,части Донбасса и сбитого Боинга.А сколько таких, без регистрации,сейчас в Украине?Да,это ведь не тайники с оружием по посадкам находить.Или Рубана с Савченко "поймать".
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кацап - пойди удавись на паРаше...
ну тупые - даже тролить по уму не в состоянии...
гыдота...
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розповзається скрепна короста по всьому світові як бубонна чума...
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Шо казламордого поймали, очень хорошо! А когда своих поотлавливаете? Задрало это наркоманьё, все палисадники на улице перекопали, всё закладки ищут.
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наверное работник диппредставительства рф в Укранине?
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Странно, что раскрыли название "соседнего государства". Обычно скрывают, особенно когда это эрэфия.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссиянина с расфасованными наркотиками задержали спецназовцы в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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