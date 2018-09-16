 Россиянина с расфасованными наркотиками задержали спецназовцы в Киеве. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.
Как отмечается, событие произошло в Подольском районе столицы.
"Около полуночи группа быстрого реагирования на улице Братской обратила внимание на двух подозрительных лиц: мужчины, как только заметили автомобиль полиции, развернулись и поспешили в противоположном направлении", - сказано в сообщении.
Командир полка полиции особого назначения №1 Руслан Цикалюк рассказал, что правоохранители сразу догнали и остановили этих пешеходов, в присутствии понятых провели поверхностный осмотр и в одного из них в сумке выявили расфасованные в пакетики вещества, похожие на наркотические.
"Уже установлено, что злоумышленник - 40-летний гражданин Российской Федерации, на территории Украины проживает с 2009 года, вид на временное проживание отсутствкет", - сообщил Цикалюк.
Следственно-оперативная группа Подольского управления полиции задокументировала правонарушение. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Но не знаю, как тролли, а только необыкновенно недалёкий человек будет верить тому, что говорит "настоящий полковник". Популист и балабол, практически ни в чем и ни где себя не проявивший, только дерибаном земель, закрепленых за МО.
Кстати, про" полковника". Давеча я был приятно удивлён высокой профессиональной подготовкой этого "военного", когда показали Толика на стрельбище, где он косил мишени. Автомат поддерживал не за цевье (как это положено, и это знает любой солдат-первогодок), а за магазин ... Недополковник, недоминистр, недополитик...
Зараз на раху іде 7% зовніштьторгівельного обороту, а у 2014 було 46%.
Якби відразу припинили торгівлю з рахою, то зупинилася б половина економцки і це в кращому випадку. Отже, мінімум взвічи зменшилися б надходження у бюджет від податків. Я не кажу про витрати на армію, чим тоді гобували б пенсів та бюджетників, ввели картки?
Ви справді вважаєте, що треба було відразу обрубати всі відносини і зупинити половину економіки?
Чи може краще було б зробити так як зараз, поступово згорнути відносини по мірі переорієнтації виробників на інші ринки?
Чим менше людина знає, тим радикально-патрідіотичніша вона у висловах!
Для України не був критичний експорт в рашу, а був і є імпорт енергії звідти.
Спасибо...
Может и такой вариант, но паспорт, я как понял, всё-таки из Растикой Федераски...
ну тупые - даже тролить по уму не в состоянии...
гыдота...