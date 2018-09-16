 Россиянина с расфасованными наркотиками задержали спецназовцы в Киеве. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, событие произошло в Подольском районе столицы.

"Около полуночи группа быстрого реагирования на улице Братской обратила внимание на двух подозрительных лиц: мужчины, как только заметили автомобиль полиции, развернулись и поспешили в противоположном направлении", - сказано в сообщении.

Командир полка полиции особого назначения №1 Руслан Цикалюк рассказал, что правоохранители сразу догнали и остановили этих пешеходов, в присутствии понятых провели поверхностный осмотр и в одного из них в сумке выявили расфасованные в пакетики вещества, похожие на наркотические.

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"Уже установлено, что злоумышленник - 40-летний гражданин Российской Федерации, на территории Украины проживает с 2009 года, вид на временное проживание отсутствкет", - сообщил Цикалюк.

Следственно-оперативная группа Подольского управления полиции задокументировала правонарушение. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

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