 У жителя Одесчины обнаружен арсенал оружия и боеприпасов, в т.ч. 3 миномета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители в рамках операции "Оружие и взрывчатка" провели санкционированные обыски в двух дачных домах мужчины.

В первой доме были обнаружены три миномета, две винтовки, три пистолета системы "Наган", автомат ППС времен Второй мировой войны, 84 боевых патронов калибра 7,62 мм, 458 гильз и 458 шаров. Также у мужчины были обнаружены принадлежности для самостоятельного снаряжения боевых патронов, с помощью которого он сам отливал пули и начинял их зарядом.

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Во втором доме мужчины были обнаружены 5 снарядов времен Второй мировой войны, 25 патронов калибра 7,62 мм и остатки взрывчатого вещества.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обыски продолжаются.