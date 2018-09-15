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 У жителя Одесчины обнаружен арсенал оружия и боеприпасов, в т.ч. 3 миномета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

У жителя Одесской области на даче выявлен арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

У жителя Одесчины обнаружен арсенал оружия и боеприпасов, в т.ч. 3 миномета, - Нацполиция 01

Правоохранители в рамках операции "Оружие и взрывчатка" провели санкционированные обыски в двух дачных домах мужчины.

В первой доме были обнаружены три миномета, две винтовки, три пистолета системы "Наган", автомат ППС времен Второй мировой войны, 84 боевых патронов калибра 7,62 мм, 458 гильз и 458 шаров. Также у мужчины были обнаружены принадлежности для самостоятельного снаряжения боевых патронов, с помощью которого он сам отливал пули и начинял их зарядом.

У жителя Одесчины обнаружен арсенал оружия и боеприпасов, в т.ч. 3 миномета, - Нацполиция 02

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У жителя Одесчины обнаружен арсенал оружия и боеприпасов, в т.ч. 3 миномета, - Нацполиция 03

Во втором доме мужчины были обнаружены 5 снарядов времен Второй мировой войны, 25 патронов калибра 7,62 мм и остатки взрывчатого вещества.

У жителя Одесчины обнаружен арсенал оружия и боеприпасов, в т.ч. 3 миномета, - Нацполиция 04

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обыски продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3086406
 
   
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Я смотрю Одесская область прямо таки кладезь вооружения. То ракеты в гаражах, то снаряды с окон выбрасывают, то минометы на дачах...
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Цитата: "458 гильз и 458 шаров". Я понимаю, что это тупой перевод "куль". Но когда уже цензор найдет себе вменяемых журналистов???!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ жителя Одесчины обнаружен арсенал оружия и боеприпасов, в т.ч. 3 миномета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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