 Полиция объявила подозрение организатору преступной группы, создававшей сайты по продаже поддельных билетов на концерты и футбольные матчи. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Полицейские установили, что в феврале 2018 года группа лиц зарегистрировала ряд доменных имен, названия которых были схожими с легальными сайтами по продаже билетов на концерты и футбольные матчи. В частности, интернет-ресурс "e-ticket.in.ua".

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Продажа фейковых билетов началась с апреля 2018 года и все это время ссылки на сайт активно продвигались злоумышленниками в поисковых сервисах и в социальных сетях. Оплата осуществлялась на сайте с помощью электронной платежной системы, на счета, которые злоумышленники заранее зарегистрировали на подставных лиц.

Использование сайта и онлайн-платформы расчета давало возможность злоумышленникам реализовывать электронные билеты с поддельным штрих-кодом всем желающим, не вызывая подозрения. О том, что билеты были фейковые, граждане узнавали уже во время сканирования билетов перед концертом.

По результатам проведенной работниками киберполиции работы удалось установить IP-адреса, с которых осуществлялось администрирование сайта и управления расчетной платформой. Установлены способы и пути обналичивания средств и лиц осуществляли продвижения и рекламы ресурса в сети. Так, организатором мошеннической группы оказался 37-летний одессит. Именно он осуществлял подбор лиц, продвигал сайт, ежедневно снимал средства с подставных счетов, оплачивал услуги хостинга сайта и регистрации доменных имен.

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Работники киберполиции вместе со следователями Шевченковского отделения полиции города Одессы под процессуальным руководством местной прокуратуры № 3 провели санкционированные обыски по месту жительства организатора преступной группы. С места изъяты сим-карты телефонов, с которых происходило управления счетами, компьютерную технику и смартфоны, а также банковские карты.

Кроме того, работники киберполиции установили веб-страницы "final2018.kiev.ua" и "finalrussia2018.com", с помощью которых эти же лица продавали фейковые билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Организатору преступной группы объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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В то же время, работники кибеполиции призывают граждан, ставших жертвами преступных действий этих мошенников, обращаться с обращениями к Причерноморского Управление киберполиции по адресу: м. Одеса, Скидановская спуск, 7а или по телефонам: (048) 7335208, 0679103529.





