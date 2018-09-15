 Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, в машине в качестве пассажира находился житель города Макеевки Донецкой области 1993 года рождения.

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"Согласно поисковой базе ситуационного центра, было обнаружено, что данный гражданин находится в розыске Волновахского ОП ГУНП Украины в Донецкой области с 2015 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.407 УКУ "Самовольное оставление воинской части или места службы". Задержанный передан сотрудникам Сектора реагирования патрульной полиции Волновахского ОП ГУНП Украины в Донецкой области", - отмечается в сообщении.

Всего с начала выполнения специальных задач мобильными блокпостами осуществлена ​​проверка более пятнадцати тысяч единиц техники и двадцати четырех тысяч граждан. Задержаны 55 граждан за уголовные правонарушения и 82 - за административные. За минувшие сутки Нацгвардия в составе ООС задержала десять человек, четверо из них - за уголовные правонарушения и шесть - за административные.

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