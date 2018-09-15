 Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, в машине в качестве пассажира находился житель города Макеевки Донецкой области 1993 года рождения.
"Согласно поисковой базе ситуационного центра, было обнаружено, что данный гражданин находится в розыске Волновахского ОП ГУНП Украины в Донецкой области с 2015 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.407 УКУ "Самовольное оставление воинской части или места службы". Задержанный передан сотрудникам Сектора реагирования патрульной полиции Волновахского ОП ГУНП Украины в Донецкой области", - отмечается в сообщении.
Всего с начала выполнения специальных задач мобильными блокпостами осуществлена проверка более пятнадцати тысяч единиц техники и двадцати четырех тысяч граждан. Задержаны 55 граждан за уголовные правонарушения и 82 - за административные. За минувшие сутки Нацгвардия в составе ООС задержала десять человек, четверо из них - за уголовные правонарушения и шесть - за административные.
и ведь ответить нечего - только и помню шо было смешно)
- МЧС не только не может спасти людей из пожара, но и мешает это сделать другим;
- в посольстве РФ находят 400 кг кокаина, который собирались отправить диппочтой в другое посольство;
- скорая помощь не едет к умирающему, чтобы его смерть не испортила статистику;
- в борту космического корабля рабочий случайно делает дырку и замазывает её клеем;
- глава Росгвардии ворует на пайках для своих бойцов под носом всех спецслужб разом,
- а в оправдание вызывает на дуэль Навального;
- двум убийцам из спецслужб не могут придумать легенду, в которую поверит хотя бы школьник.
ваш Антиколорадос. тчк. спс.
Сообщаю - он дома, в Магасе. Никто в РФ его арестовывать не спешит