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 Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС. ФОТОрепортаж

Во время несения службы военнослужащие одного из мобильных блокпостов вблизи населенного пункта Дмитровка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2106.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил, в машине в качестве пассажира находился житель города Макеевки Донецкой области 1993 года рождения.

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"Согласно поисковой базе ситуационного центра, было обнаружено, что данный гражданин находится в розыске Волновахского ОП ГУНП Украины в Донецкой области с 2015 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.407 УКУ "Самовольное оставление воинской части или места службы". Задержанный передан сотрудникам Сектора реагирования патрульной полиции Волновахского ОП ГУНП Украины в Донецкой области", - отмечается в сообщении.

Всего с начала выполнения специальных задач мобильными блокпостами осуществлена ​​проверка более пятнадцати тысяч единиц техники и двадцати четырех тысяч граждан. Задержаны 55 граждан за уголовные правонарушения и 82 - за административные. За минувшие сутки Нацгвардия в составе ООС задержала десять человек, четверо из них - за уголовные правонарушения и шесть - за административные.

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Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС 01Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС 02
Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС 03

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Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС 04
Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3086379
 
   
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Спасибо украинским спецслужбам-всех этих "добровольцев" мы примем с большой радостью. Низкий вам поклон. Спасибо братья. По эшолону в сутки давайте этих "атошников" а мы их за поребрик на Колыму срок тянуть и тюльку хавать. Луценко молодец !
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А тебе какая радость от этого? Хуйло мендаль даст
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А своими добровольцами вы поля удобряете? Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС - Цензор.НЕТ 400
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А своих вы сами нам отсылаете. Молодцы братья. Порошенко нам друг и конфеты его люблю да тортик "киевский" липецкого изготовления.
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Хома.... ты все проспал... тебе не заплатят.. Это не о том тема
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если и есть понятие "толсто-тонкий троллинг", то вЫ - лидар! ой, лидЕр.
и ведь ответить нечего - только и помню шо было смешно)
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- полковник МВД покупает квартиру в Москве, чтобы использовать её, как сейф, и хранит там миллиарды рублей;
- МЧС не только не может спасти людей из пожара, но и мешает это сделать другим;
- в посольстве РФ находят 400 кг кокаина, который собирались отправить диппочтой в другое посольство;
- скорая помощь не едет к умирающему, чтобы его смерть не испортила статистику;
- в борту космического корабля рабочий случайно делает дырку и замазывает её клеем;
- глава Росгвардии ворует на пайках для своих бойцов под носом всех спецслужб разом,
- а в оправдание вызывает на дуэль Навального;
- двум убийцам из спецслужб не могут придумать легенду, в которую поверит хотя бы школьник.
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Сдать его военному пгокугогу Матиосу. А то он здесь в Киеве херней занимается.
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Самые гнилые люди в Донбассе - это из Макеевки и Енакиево. Говорю как Дончанин. И к тому же у меня в Макеевке бабушка сейчас живет. Сама из Донецка и я к ней часто приезжал погостить. Так,что знаю не по наслышке. Там образовался клан греков под эгидой дохлого джарты. И они там творят,что хотят. Даже менты донецкие с ними не связываются,когда слышат ,что из Макеевки )) Донецк и Макеевка это небо и земля. Хотя и вросли друг в друга.
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Читаем отчет нашего Генштаба. Понимаем сколько таких(прибл.) текстов отрабатывают наши генералы в день. Перестаем наезжать на Наева, Муженка и т.д.
ваш Антиколорадос. тчк. спс.
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Порошенко на второй срок ! Хороший он человек. Деловой.
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После вчерашней бури, когда меня тут Хомі всякие сделали агентом ФСБ, почему никто не интересуется судьбой Тимура Тумгоева , "зверски выданного на растерзание в РФ" ?
Сообщаю - он дома, в Магасе. Никто в РФ его арестовывать не спешит
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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