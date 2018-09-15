 СБУ задержала военнослужащего, который сбывал наркотики на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Согласно информации спецслужбы, мужчина закупал психотропы через связи в криминальных кругах и сбывал знакомым.

Его задержали во время попытки пронести на территорию военного городка очередную партию амфетамина.

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"Во время осмотра личных вещей задержанного были изъяты психотропы и марки ЛСД. По месту жительства военного оперативники изъяли пакеты с психотропами, упаковки и электронные весы для взвешивания наркотических веществ", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в отношении военнослужащего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Ожидается, что вскоре задержанному будет избрана меры пресечения.

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