 СБУ задержала военнослужащего, который сбывал наркотики на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Согласно информации спецслужбы, мужчина закупал психотропы через связи в криминальных кругах и сбывал знакомым.
Его задержали во время попытки пронести на территорию военного городка очередную партию амфетамина.
"Во время осмотра личных вещей задержанного были изъяты психотропы и марки ЛСД. По месту жительства военного оперативники изъяли пакеты с психотропами, упаковки и электронные весы для взвешивания наркотических веществ", - отмечается в сообщении.
В настоящее время в отношении военнослужащего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Ожидается, что вскоре задержанному будет избрана меры пресечения.