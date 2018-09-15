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 Происшествия, Фоторепортаж
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 СБУ задержала военнослужащего, который сбывал наркотики на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В Черниговской области на сбыте психотропных веществ сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Согласно информации спецслужбы, мужчина закупал психотропы через связи в криминальных кругах и сбывал знакомым.

Его задержали во время попытки пронести на территорию военного городка очередную партию амфетамина.

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"Во время осмотра личных вещей задержанного были изъяты психотропы и марки ЛСД. По месту жительства военного оперативники изъяли пакеты с психотропами, упаковки и электронные весы для взвешивания наркотических веществ", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в отношении военнослужащего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Ожидается, что вскоре задержанному будет избрана меры пресечения.

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СБУ задержала военнослужащего, который сбывал наркотики на Черниговщине 01
СБУ задержала военнослужащего, который сбывал наркотики на Черниговщине 02
СБУ задержала военнослужащего, который сбывал наркотики на Черниговщине 03
СБУ задержала военнослужащего, который сбывал наркотики на Черниговщине 04
СБУ задержала военнослужащего, который сбывал наркотики на Черниговщине 05

Источник: https://censor.net.ua/p3086377
 
 
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Спасибо украинским спецслужбам-всех этих "добровольцев" мы примем с большой радостью. Низкий вам поклон. Спасибо братья. По эшолону в сутки давайте этих "атошников" а мы их за поребрик на Колыму срок тянуть и тюльку хавать. Луценко молодец !
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Скучно на ЦН без статьи где про Юльку хоть чуть-чуть. Давай пиши а то рейтинги падают. А рейтинги это ваши зарплаты. А админам тоже, больше забанил, больше получил.
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Да ! Это был именно военнослужащий и притом доброволец. На картинке по форме видно. Даже шеврон "правый сектор".
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До какий только гавн ригошоколадная пресса не ухитряется.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала военнослужащего, который сбывал наркотики на Черниговщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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