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 Украинец Коростылев выиграл "золото" на ЧМ по пулевой стрельбе. ФОТО

Украинец Павел Коростылев завоевал "золото" на чемпионате мира по пулевой стрельбе в южнокорейском городе Чханвон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.

"В последний день 52-го чемпионата мира по пулевой стрельбе Павел Коростылев становится чемпионом мира в упражнении МП-10 (581 очко), что помогло Павлу вместе с Пастернаком Владимиром и Петриву Александром получить еще и бронзовые награды в командном зачете", - говорится в сообщении.

Отметим, всего сборная Украины завоевала 12 медалей на чемпионате мира и заняла третью строчку. Команда завоевала 12 медалей: 3 "золота", 4 "серебра" и 5 "бронз".

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Украинец Коростылев выиграл золото на ЧМ по пулевой стрельбе 01
Украинец Коростылев выиграл золото на ЧМ по пулевой стрельбе 02
Украинец Коростылев выиграл золото на ЧМ по пулевой стрельбе 03

Источник: https://censor.net.ua/p3086357
 
   
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На сегодня самый актуальный вид спорта.
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В снайпери його, нехай клацає кацапню.
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Поздравляю!!!

Наверное, тренировался на мишенях с фоткой Х√йла Украинец Коростылев выиграл "золото" на ЧМ по пулевой стрельбе - Цензор.НЕТ 4520
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молодець Павло), хай це буде ще одним застереженням кацапам)!
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Так он же не "винтовочник", а "пистолетчик"... В Россию его, с "бригадой прикрытия", "героев Новороссии" отстреливать, чтобы даже у себя дома оглядывались, помня, что "Ты ходил в Украину, а сейчас "Украина" придёт к тебе...".
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинец Коростылев выиграл "золото" на ЧМ по пулевой стрельбе. ФОТО
 
 
 
 
 
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