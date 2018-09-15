 Украинец Коростылев выиграл "золото" на ЧМ по пулевой стрельбе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.

"В последний день 52-го чемпионата мира по пулевой стрельбе Павел Коростылев становится чемпионом мира в упражнении МП-10 (581 очко), что помогло Павлу вместе с Пастернаком Владимиром и Петриву Александром получить еще и бронзовые награды в командном зачете", - говорится в сообщении.

Отметим, всего сборная Украины завоевала 12 медалей на чемпионате мира и заняла третью строчку. Команда завоевала 12 медалей: 3 "золота", 4 "серебра" и 5 "бронз".

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