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 Нужна помощь на лечение воину Юрию Чернышенко (Муравей), награжденному орденом "За мужество" за подвиг под Иловайском. ФОТО

Нужна помощь на лечение воину Юрию Чернышенко (Муравей), который получил орден "За мужество" за подвиг в Старобешево, вблизи Иловайска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет волонтер Татьяна Бедняк.

"Внимание. Всех, кого касается.
Обновление информации, касающейся нашего друга и побратима Юрия Чернышенко (Муравья).

Сегодня Ирина Чернышенко Кузьмина прилетела в клинику.

Состояние Юры стабильно тяжелое. Есть реакция Юрия на встречу с женой - он положительно отреагировал на ее присутствие.
Это очень важная информация.

Пока рано говорить прогнозы. Но ...
Юра пережил много сложных ситуаций.
Я знаю, он человек огромной воли.

На сегодня врачи предварительно говорят о необходимости пребывания Ирины рядом с Юрой в течение трех месяцев, пока будет идти лечение и реабилитация.

Народ, люди, друзья. Я очень благодарна всем, кто откликнулся на просьбу о помощи!!!!
И прошу всех, кто может помочь, помочь Ирине на ее карту в ПриватБанке в евро
5168 7573 7507 5084 Чернышенко Ирина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий Юрий Чернышенко награжден орденом "За мужество" за подвиг в Старобешево под Иловайском в августе 2014 г., - Маслов. ФОТО

Нужна помощь на лечение воину Юрию Чернышенко (Муравей), награжденному орденом За мужество за подвиг под Иловайском 01
Нужна помощь на лечение воину Юрию Чернышенко (Муравей), награжденному орденом За мужество за подвиг под Иловайском 02

Источник: https://censor.net.ua/p3086355
 
 
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Сколько там миллиардов наши три маланца у МВФ выклянчили? А на лечение солдат волонтёры как в первый день войны с протянутой рукой..
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Тут уместно заявление Муженко, что Иловайск не имел стратегического значения, поэтому дан приказ отходить в рамки заранее очерченного котла ну и далее, через согласованные с российским Генштабом огневые точки.
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Житыпановаму Украина цээвропабезвизнашевсе? А наши солдаты как просили помощи так и просят. Все в Украине поменялось говорите?
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Ну естественно и тут не без желчи...
Выздоровления бойцу.
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Да порохосрань, люди этим и отличаются от порохоботов, ты гнида мерзкая желаешь "выздоровления" зная что "государству на него наплевать...а люди презирают власть за подобное отношение к защитникам...
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Вот только из-за этого эта антинародная власть должна быть незвержена.

Выздоравливай Воин.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНужна помощь на лечение воину Юрию Чернышенко (Муравей), награжденному орденом "За мужество" за подвиг под Иловайском. ФОТО
 
 
 
 
 
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