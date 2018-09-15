 Нужна помощь на лечение воину Юрию Чернышенко (Муравей), награжденному орденом "За мужество" за подвиг под Иловайском. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет волонтер Татьяна Бедняк.

"Внимание. Всех, кого касается.

Обновление информации, касающейся нашего друга и побратима Юрия Чернышенко (Муравья).

Сегодня Ирина Чернышенко Кузьмина прилетела в клинику.

Состояние Юры стабильно тяжелое. Есть реакция Юрия на встречу с женой - он положительно отреагировал на ее присутствие.

Это очень важная информация.

Пока рано говорить прогнозы. Но ...

Юра пережил много сложных ситуаций.

Я знаю, он человек огромной воли.

На сегодня врачи предварительно говорят о необходимости пребывания Ирины рядом с Юрой в течение трех месяцев, пока будет идти лечение и реабилитация.

Народ, люди, друзья. Я очень благодарна всем, кто откликнулся на просьбу о помощи!!!!

И прошу всех, кто может помочь, помочь Ирине на ее карту в ПриватБанке в евро

5168 7573 7507 5084 Чернышенко Ирина".

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