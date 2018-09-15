 Задержан медработник, продававший наркотики осужденным в колонии на Харьковщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"24-летнего мужчину разоблачили "на горячем" в кабинете медицинской части колонии во время передачи наркотиков лицу, отбывающему наказание", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств в местах лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.

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По данным следствия, на данный момент известно о двух эпизодах сбыта наркотиков задержанным. При личном обыске у медработника обнаружены деньги, полученные от осужденного за "товар".

Досудебное расследование продолжается. Изъятое вещество направлено на экспертизу.





