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 Задержан медработник, продававший наркотики осужденным в колонии на Харьковщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Харьковской области совместно с управлением Службы безопасности Украины в области и работниками оперативного подразделения Диканевской исправительной колонии разоблачили медработника колонии, продававшего наркотики осужденным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"24-летнего мужчину разоблачили "на горячем" в кабинете медицинской части колонии во время передачи наркотиков лицу, отбывающему наказание", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств в местах лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.

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По данным следствия, на данный момент известно о двух эпизодах сбыта наркотиков задержанным. При личном обыске у медработника обнаружены деньги, полученные от осужденного за "товар".

Досудебное расследование продолжается. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Задержан медработник, продававший наркотики осужденным в колонии на Харьковщине, - прокуратура 01
Задержан медработник, продававший наркотики осужденным в колонии на Харьковщине, - прокуратура 02
Задержан медработник, продававший наркотики осужденным в колонии на Харьковщине, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/p3086354
 
 
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Так то сімейний лікар. І за ним гроші ходили )
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Ну, продажа опиатов это традиционный промысел всех медработников, имеющих к ним доступ... А онкобольным для обезболивания потом колют физраствор...
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хз. Зекота могла погрожувати розправою з сім"єю і т.п.
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К наркомании нужно относится как болезни и свободному выбору. Если кто-то решил погубить себя, то давайте ему наркоту бесплатно и больших дозах, пусть уже быстрей покинет этот мир и не будет никому обузой. Правда РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ не согласны, что у РАБОВ есть право на фактическое самоубийство (а кто же тогда на них работать будет? большие потери от упущенной выгоды)!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан медработник, продававший наркотики осужденным в колонии на Харьковщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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