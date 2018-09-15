 Мужчина погиб от взрыва баллона с газом в Кременчуге. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Полтавской области.

По предварительной информации, взорвался баллон для сварки, который находился в автомобиле Renault Trafic.

Отмечается, что 55-летнего водителя автомобиля ударной волной отбросило к рядом расположенному дому. Его госпитализировали, однако в реанимации мужчина умер.

Из Полтавы в Кременчуг выехали эксперты-взрывотехники Главного управления Нацполиции в Полтавской области, которые должны оказать помощь в проведении следствия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту взрыва.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж