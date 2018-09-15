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 Мужчина погиб от взрыва баллона с газом в Кременчуге. ФОТО

В пятницу, 12 сентября, в Кременчуге (Полтавская область) в результате взрыва баллона с кислородом в автомобиле компании "Житлорембудсервис" погиб мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Полтавской области.

По предварительной информации, взорвался баллон для сварки, который находился в автомобиле Renault Trafic.

Отмечается, что 55-летнего водителя автомобиля ударной волной отбросило к рядом расположенному дому. Его госпитализировали, однако в реанимации мужчина умер.

Из Полтавы в Кременчуг выехали эксперты-взрывотехники Главного управления Нацполиции в Полтавской области, которые должны оказать помощь в проведении следствия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту взрыва.

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Мужчина погиб от взрыва баллона с газом в Кременчуге 01

Источник: https://censor.net.ua/p3086343
 
 
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