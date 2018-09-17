 Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного. ФОТО

Цензор.НЕТ предлагает зарисовку о жизни самой загадочной и самой недооцененной точки на карте Украины.

Итак, самый высокий и, как говорят, самый настоящий остров в Черном море. А также, вероятно, самый чистый уголок нашей страны.

ИСТОРИЯ

Известен он с античных времен как остров Левка (буквально "Белый"). О нем писали Геродот, Овидий и Страбон. Для греков это была священная земля. Здесь по одному из преданий, морская богиня Фетида похоронила своего сына – героя Ахилла. Греки верили, что кроме самого Ахилла и его супруги Ифигении здесь находили покой души блаженных. На самой высокой точке острова стоял храм в честь героя, в котором постоянно жили лишь несколько жрецов.

Греческие колонизаторы и торговцы часто причаливали к берегу, чтобы принести жертву в храме Ахилла. Их не пугали крутые скалы и массивные водовороты.

А что греки видели дальше, за островом? Дальше в их понимании мира лежал вход в Царство мертвых. Черное море, в котором из-за сероводорода ниже 150 метров не может существовать ничто живое, как нельзя лучше годится для этой роли. Мало того, на черноморском дне в прибрежных районах на глубине от 100 до 200 метров, находится множество грязевых и газовых вулканов.

Пребывая в составе Римской империи, Левка имел не столько священное, но и стратегическое значение. Римляне превратили остров в свой форпост. После падения античного мира остров пережил господство разных стран: от Византия - к Османской империи, у которой он был отвоеван империей Российской. На тот момент остров давно носил название Фидониси, подарив имя одной из немногих побед, которые одерживал черноморский флот.

Во время российского господства был сделан первый шаг к современному виду острова, но и первый повод погрустить об утрате грандиозного исторического наследия. На фундаменте храма Ахилла и частично из его материалов в 1830-х был сооружен маяк. Он и сегодня превосходно выполняет свои функции, но от храма не осталось и следа. Можно представить, как он поражал величием на самой высокой точке острова, а значит, и Черного моря.

Змеиный. Гравюра 1896 года.

Далее островом владела Румыния, после Второй мировой войны - Советский Союз. Все это время на острове на постоянной основе базировались военные.

ОСТРОВ СЕГОДНЯ

И наконец Украина. В 2002-м Змеиный был демилитаризован. В следующем году был разработан генеральный план развития острова. Согласно ему, здесь должны обустроить отель, а также хозяйственную и административную часть со всей необходимой инфраструктурой. Пик реализации плана пришелся на время судебной тяжбы с Румынией за шельф Змеиного. Тогда провели кардинальную реконструкцию маяка и приграничного пункта.

Маяк выполняет свою функцию и сегодня. В теплое время года он энергетически автономен - благодаря солнечным батареям.



Аутентичная винтовая лестница после реконструкции выглядит превосходно.

В память о закладке маяка сохранилась табличка.

Сейчас приграничная "застава" на Змеином считается одной из лучших в Украине.

Во время глобальных работ была установлена вышка мобильной связи ("Киевстар"). Тогда же соорудили блок для туристов - небольшую турбазу, музей, дорожки, фонари, беседки и т. д. Для административного обозначения нового поселения решили взять историческое название, но уже на новый лад - так на карте появилось село Белое (подчинено горсовету Вилково).

Из первоначального плана реализовали около половины. После вынесения решения суда в споре с Румынией финансирование проекта практически прекратилось. Нереализованными остались планы по обустройству современной канализации, обеспечению водой, развитию туристических объектов. Поэтому сегодня рядом с готовыми отельчиками пустуют недостроенные корпуса. Насос, который потенциально должен был качать пресную воду, не функционирует.

А стены музея без отопления не выдерживают постоянной влаги.

За музеем две вертолетные площадки - основная и запасная.

Окаменевшие древние моллюски в музее.

Осталась нерешенной и проблема энергоэффективности острова. Здесь, где постоянное изобилие ветров, казалось бы, все подсказывает, что лучше места для установки ветровой станции не найти. Это то и предусматривал первоначальный проект. Ветровая станция должна была с головой покрыть все потребности острова в случае введения в эксплуатацию всех запланированных объектов (поговаривали даже о мусороперерабатывающем заводе). В 2009 году была установлена основа. Но работы тормозились, а в 2012-м шторм разрушил причал, по которому должны были доставляться лопасти. Так и стоит этот "кол" - как символ нерешенности проблем Змеиного.

Маяк и портовое управление используют солнечные батареи (благо, солнца здесь тоже достаточно). Для остального - сюда ежегодно завозят десятки тонн дизельного топлива, что гораздо дороже по сравнению с завершением работ по установке "ветряка".

Основа для ветровой станции.

Сегодня гражданская часть острова поддерживается за счет областного бюджета Одесчины.

Вид из маяка. Туристическая часть острова расположена на "голове". Слева - главный причал, справа - малый, разрушенный штормом в 2012-м. Ученые говорят, что перешеек постепенно размывается. Если его не укреплять, когда-то Змеиный разделится надвое.

Из-за войны с РФ, и как следствие, напряженной ситуации в Черном море оборона острова усилена. Также здесь постоянно работают научные экспедиции. Однако туристическая отрасль остается стратегически важной для Змеиного - как гарантия и демонстрация того, что Украина использует остров на полную.

ТУРИЗМ

Добраться до Змеиного можно на коммунальном корабле "Касатка" из Вилково.

То, что поездка на Змеиный не для неженок, организаторы предупреждают заранее. Во-первых, о том, состоится ли рейс на остров, информируют в последний момент. При слишком большой высоте волн пассажирский корабль попросту не выпустят в море. Во-вторых, в связи с нынешней неспокойной геополитической ситуацией выход в море может быть перекрыт. Оба варианта случаются не часто, но все же к ним нужно быть готовыми. И наконец, в-третьих - собственно сама поездка. Путь занимает около часа по дельте Дуная, затем - около 3,5 часов по морю.

Рукава Дуная перед впадением в море.

И вот тут-то неискушенный путешественник имеет шанс обнаружить, что морская болезнь существует. Это в том случае, если волны будут выше метра (не говоря уже об обратной дороге, где погоду сложно предугадать). Однако водная бирюза, невероятные небесные узоры, подплывающие к кораблю дельфины и дух морских приключений запечалятся в памяти надолго.

Как и волнение от вида постепенно приближающегося острова.





Говорят, что после демилитаризации Змеиный был практически черным, покрытым копотью - из-за неаккуратного использования топлива базирующимся здесь пунктом советской ПВО. КП "Островное" практически заново восстанавливало почву (бурую глину) и местную экосистему.

Многие туристы ожидают очутиться в одном из немногих мест, где нет, комаров. Но их мечты развеиваются в первый же вечер. Степные травы здесь довольно высокие, и места для жизни насекомых хватает.

К тому же, общеизвестный факт, что на Змеином не растут деревья, больше не актуален. Смотрителям острова неимоверными усилиями удалось вырастить небольшие акации.

Они прижились около строений, которые хоть как-то защищают их от морского ветра, приносящего соленую пену.

У дороги колодец. Сейчас его наполняют водой из Дуная, затем обеззараживая ее.



А в саду возле приграничного пункта и маяка, которые ограждены от моря стенами, растут яблоня, вишня, виноград и даже гибискус.

Удалось даже вырастить несколько кактусов-опунций.

На Змеином несколько пляжей. Половина из них весьма экстремальные, но от этого выглядят только чарующе.

На самых крутых все же не рекомендуют купаться.

Самый "легкий" - Дамский пляж. На берегу здесь галька. Дно равномерно усеяно обточенными водой камнями, что делает заход в воду довольно неудобным, однако не таким экстремальным, как на соседних спусках.

Свое название пляж получил из-за того, что его в свое время облюбовали жены советских военных. С высоты заход в воду тогдашних дамочек на этом низком пляже выглядел, вероятно, весьма мило.

Туристы больше всего любят Золотой пляж. Он более дикий, но дно тут удобнее в плане купания.

Здесь не придется мучительно заходить в воду по камням, так как с больших глыб можно сразу окунуться в морскую прохладу. При этом дно под ногами чувствуется, так что это место довольно безопасное.

Разломы скал своим невероятным цветом дают знать о повышенном содержании железа в составе породы. В разное время суток они играют по-разному.

Но туристы облюбовали Золотой пляж не только из-за удобства и красоты. В его скалах и камнях весьма комфортно собирать мидии и рапаны. Этой живности много по всем откосам острова, собирать комфортно благодаря доступности и быстрому переходу к глубине.

Есть мидии и рапаны можно сырыми просто на месте. Обязательные условия употребления моллюсков в сыром виде – чистейшая вода и самая что ни на есть первая свежесть. Здесь все под носом – самая чистая вода и мидия, которая минуту назад еще втихую липла к камню под глыбой воды. Организаторы тура довольно быстро научат вас, как правильно открывать мидии и рапаны ножом. А также снабдят лимоном. А если вы все же предпочитаете приготовленных на огне моллюсков, на острове есть кухня и гриль.

Яркая раковина рапаны прикрыта мелкой "дверью".

А вот за крабами все же советуют отправляться на Дамский пляж, и естественно, лучше за ними охотиться ночью с фонариком. Правда, большинство все же предпочитает отпускать глазастиков с клешнями обратно в море.

Кроме дикой живности на острове хватает домашних питомцев. Кошки и собаки охраняют птицу. Раньше на острове даже выращивали свиней. Домашние животные играют решающую роль для тех, кто остается на острове зимовать на долгие месяцы, когда судоходство прекращается.

Туристам предлагают жить в номерах эконом-класса (с удобствами на улице). Однако в комнатах есть холодильники, что является определенным бонусом. Также есть большая площадка, где удобно стать с палаткой.

Для трапезы сооружены большие беседки на самом краю. Завтрак с видом на огромную солнечную дорожку в пустом море незабываем. А в обед, несмотря на зной, ветер продувает беседку. Вечером же вас окружает темная бездна... а вы в атмосфере романтики впервые в жизни пробуете котлеты из рапан.

Встречать либо провожать солнце можно на лавочках.

Вот так. Рассвет без единого корабля на горизонте.

Разве что птицы разбавят пейзаж.

В целом похоже, что украинцы пока не осознали, какое сокровище держат в руках. Это понимаешь только после визита на этот сурово красивый остров. Не использован на полную мощность туристический потенциал (напомню, по преданиям, это земля перед входом в царство Аида). Научные работы также могли бы быть более эффективными. Что уж говорить о хозяйственных решениях, которые подсказывает сама природа. Даже если в данный момент работы тормозятся агрессией РФ, поездка на Змеиный подвигает к размышлениям.

Фото: Ольга Скороход.