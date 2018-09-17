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 Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного. ФОТО

В мире существует три острова Змеиных, но из них только украинский удивит относительной безопасностью. Болгарский "Змеиный" густо усеян кактусами, что делает его практически непроходимым, а на бразильский нога туриста практически не ступает, так как остров кишит ядовитыми змеями. На нашем Змеином нет змей. Вовсе. Ужи, которых приносит с Дуная, здесь не приживаются. Вокруг острова существует и ряд других мифов, которые развеиваются после визита на этот клочок суши.

Цензор.НЕТ предлагает зарисовку о жизни самой загадочной и самой недооцененной точки на карте Украины.

Итак, самый высокий и, как говорят, самый настоящий остров в Черном море. А также, вероятно, самый чистый уголок нашей страны.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 01

ИСТОРИЯ

Известен он с античных времен как остров Левка (буквально "Белый"). О нем писали Геродот, Овидий и Страбон. Для греков это была священная земля. Здесь по одному из преданий, морская богиня Фетида похоронила своего сына – героя Ахилла. Греки верили, что кроме самого Ахилла и его супруги Ифигении здесь находили покой души блаженных. На самой высокой точке острова стоял храм в честь героя, в котором постоянно жили лишь несколько жрецов.

Греческие колонизаторы и торговцы часто причаливали к берегу, чтобы принести жертву в храме Ахилла. Их не пугали крутые скалы и массивные водовороты.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 02

А что греки видели дальше, за островом? Дальше в их понимании мира лежал вход в Царство мертвых. Черное море, в котором из-за сероводорода ниже 150 метров не может существовать ничто живое, как нельзя лучше годится для этой роли. Мало того, на черноморском дне в прибрежных районах на глубине от 100 до 200 метров, находится множество грязевых и газовых вулканов.

Пребывая в составе Римской империи, Левка имел не столько священное, но и стратегическое значение. Римляне превратили остров в свой форпост. После падения античного мира остров пережил господство разных стран: от Византия - к Османской империи, у которой он был отвоеван империей Российской. На тот момент остров давно носил название Фидониси, подарив имя одной из немногих побед, которые одерживал черноморский флот.

Во время российского господства был сделан первый шаг к современному виду острова, но и первый повод погрустить об утрате грандиозного исторического наследия. На фундаменте храма Ахилла и частично из его материалов в 1830-х был сооружен маяк. Он и сегодня превосходно выполняет свои функции, но от храма не осталось и следа. Можно представить, как он поражал величием на самой высокой точке острова, а значит, и Черного моря.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 03

Змеиный. Гравюра 1896 года.

Далее островом владела Румыния, после Второй мировой войны - Советский Союз. Все это время на острове на постоянной основе базировались военные.

ОСТРОВ СЕГОДНЯ

И наконец Украина. В 2002-м Змеиный был демилитаризован. В следующем году был разработан генеральный план развития острова. Согласно ему, здесь должны обустроить отель, а также хозяйственную и административную часть со всей необходимой инфраструктурой. Пик реализации плана пришелся на время судебной тяжбы с Румынией за шельф Змеиного. Тогда провели кардинальную реконструкцию маяка и приграничного пункта.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 04

Маяк выполняет свою функцию и сегодня. В теплое время года он энергетически автономен - благодаря солнечным батареям.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 05

Аутентичная винтовая лестница после реконструкции выглядит превосходно.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 06

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 07

В память о закладке маяка сохранилась табличка.

Сейчас приграничная "застава" на Змеином считается одной из лучших в Украине.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 08

Во время глобальных работ была установлена вышка мобильной связи ("Киевстар"). Тогда же соорудили блок для туристов - небольшую турбазу, музей, дорожки, фонари, беседки и т. д. Для административного обозначения нового поселения решили взять историческое название, но уже на новый лад - так на карте появилось село Белое (подчинено горсовету Вилково).

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 09

Из первоначального плана реализовали около половины. После вынесения решения суда в споре с Румынией финансирование проекта практически прекратилось. Нереализованными остались планы по обустройству современной канализации, обеспечению водой, развитию туристических объектов. Поэтому сегодня рядом с готовыми отельчиками пустуют недостроенные корпуса. Насос, который потенциально должен был качать пресную воду, не функционирует.

А стены музея без отопления не выдерживают постоянной влаги.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 10

За музеем две вертолетные площадки - основная и запасная.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 11

Окаменевшие древние моллюски в музее.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 12

Осталась нерешенной и проблема энергоэффективности острова. Здесь, где постоянное изобилие ветров, казалось бы, все подсказывает, что лучше места для установки ветровой станции не найти. Это то и предусматривал первоначальный проект. Ветровая станция должна была с головой покрыть все потребности острова в случае введения в эксплуатацию всех запланированных объектов (поговаривали даже о мусороперерабатывающем заводе). В 2009 году была установлена основа. Но работы тормозились, а в 2012-м шторм разрушил причал, по которому должны были доставляться лопасти. Так и стоит этот "кол" - как символ нерешенности проблем Змеиного.

Маяк и портовое управление используют солнечные батареи (благо, солнца здесь тоже достаточно). Для остального - сюда ежегодно завозят десятки тонн дизельного топлива, что гораздо дороже по сравнению с завершением работ по установке "ветряка".

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 13

Основа для ветровой станции.

Сегодня гражданская часть острова поддерживается за счет областного бюджета Одесчины.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 14

Вид из маяка. Туристическая часть острова расположена на "голове". Слева - главный причал, справа - малый, разрушенный штормом в 2012-м. Ученые говорят, что перешеек постепенно размывается. Если его не укреплять, когда-то Змеиный разделится надвое.

Из-за войны с РФ, и как следствие, напряженной ситуации в Черном море оборона острова усилена. Также здесь постоянно работают научные экспедиции. Однако туристическая отрасль остается стратегически важной для Змеиного - как гарантия и демонстрация того, что Украина использует остров на полную.

ТУРИЗМ

Добраться до Змеиного можно на коммунальном корабле "Касатка" из Вилково.

То, что поездка на Змеиный не для неженок, организаторы предупреждают заранее. Во-первых, о том, состоится ли рейс на остров, информируют в последний момент. При слишком большой высоте волн пассажирский корабль попросту не выпустят в море. Во-вторых, в связи с нынешней неспокойной геополитической ситуацией выход в море может быть перекрыт. Оба варианта случаются не часто, но все же к ним нужно быть готовыми. И наконец, в-третьих - собственно сама поездка. Путь занимает около часа по дельте Дуная, затем - около 3,5 часов по морю.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 15

Рукава Дуная перед впадением в море.

И вот тут-то неискушенный путешественник имеет шанс обнаружить, что морская болезнь существует. Это в том случае, если волны будут выше метра (не говоря уже об обратной дороге, где погоду сложно предугадать). Однако водная бирюза, невероятные небесные узоры, подплывающие к кораблю дельфины и дух морских приключений запечалятся в памяти надолго.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 16

Как и волнение от вида постепенно приближающегося острова.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 17
Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 18
Говорят, что после демилитаризации Змеиный был практически черным, покрытым копотью - из-за неаккуратного использования топлива  базирующимся здесь пунктом советской ПВО. КП "Островное" практически заново восстанавливало почву (бурую глину) и местную экосистему.

Многие туристы ожидают очутиться в одном из немногих мест, где нет, комаров. Но их мечты развеиваются в первый же вечер. Степные травы здесь довольно высокие, и места для жизни насекомых хватает.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 19

К тому же, общеизвестный факт, что на Змеином не растут деревья, больше не актуален. Смотрителям острова неимоверными усилиями удалось вырастить небольшие акации.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 20

Они прижились около строений, которые хоть как-то защищают их от морского ветра, приносящего соленую пену.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 21

У дороги колодец. Сейчас его наполняют водой из Дуная, затем обеззараживая ее.

А в саду возле приграничного пункта и маяка, которые ограждены от моря стенами, растут яблоня, вишня, виноград и даже гибискус.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 22

Удалось даже вырастить несколько кактусов-опунций.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 23

На Змеином несколько пляжей. Половина из них весьма экстремальные, но от этого выглядят только чарующе.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 24

На самых крутых все же не рекомендуют купаться.

Самый "легкий" - Дамский пляж. На берегу здесь галька. Дно равномерно усеяно обточенными водой камнями, что делает заход в воду довольно неудобным, однако не таким экстремальным, как на соседних спусках.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 25

Свое название пляж получил из-за того, что его в свое время облюбовали жены советских военных. С высоты заход в воду тогдашних дамочек на этом низком пляже выглядел, вероятно, весьма мило.

Туристы больше всего любят Золотой пляж. Он более дикий, но дно тут удобнее в плане купания.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 26

Здесь не придется мучительно заходить в воду по камням, так как с больших глыб можно сразу окунуться в морскую прохладу. При этом дно под ногами чувствуется, так что это место довольно безопасное.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 27

Разломы скал своим невероятным цветом дают знать о повышенном содержании железа в составе породы. В разное время суток они играют по-разному.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 28

Но туристы облюбовали Золотой пляж не только из-за удобства и красоты. В его скалах и камнях весьма комфортно собирать мидии и рапаны. Этой живности много по всем откосам острова, собирать комфортно благодаря доступности и быстрому переходу к глубине.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 29

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 30

Есть мидии и рапаны можно сырыми просто на месте. Обязательные условия употребления моллюсков в сыром виде – чистейшая вода и самая что ни на есть первая свежесть. Здесь все под носом – самая чистая вода и мидия, которая минуту назад еще втихую липла к камню под глыбой воды. Организаторы тура довольно быстро научат вас, как правильно открывать мидии и рапаны ножом. А также снабдят лимоном. А если вы все же предпочитаете приготовленных на огне моллюсков, на острове есть кухня и гриль.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 31

Яркая раковина рапаны прикрыта мелкой "дверью".

А вот за крабами все же советуют отправляться на Дамский пляж, и естественно, лучше за ними охотиться ночью с фонариком. Правда, большинство все же предпочитает отпускать глазастиков с клешнями обратно в море.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 32

Кроме дикой живности на острове хватает домашних питомцев. Кошки и собаки охраняют птицу. Раньше на острове даже выращивали свиней. Домашние животные играют решающую роль для тех, кто остается на острове зимовать на долгие месяцы, когда судоходство прекращается.

Туристам предлагают жить в номерах эконом-класса (с удобствами на улице). Однако в комнатах есть холодильники, что является определенным бонусом. Также есть большая площадка, где удобно стать с палаткой.

Для трапезы сооружены большие беседки на самом краю. Завтрак с видом на огромную солнечную дорожку в пустом море незабываем. А в обед, несмотря на зной, ветер продувает беседку. Вечером же вас окружает темная бездна... а вы в атмосфере романтики впервые в жизни пробуете котлеты из рапан.

Встречать либо провожать солнце можно на лавочках.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 33

Вот так. Рассвет без единого корабля на горизонте.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 34

Разве что птицы разбавят пейзаж.

Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного 35

В целом похоже, что украинцы пока не осознали, какое сокровище держат в руках. Это понимаешь только после визита на этот сурово красивый остров. Не использован на полную мощность туристический потенциал (напомню, по преданиям, это земля перед входом в царство Аида). Научные работы также могли бы быть более эффективными. Что уж говорить о хозяйственных решениях, которые подсказывает сама природа. Даже если в данный момент работы тормозятся агрессией РФ, поездка на Змеиный подвигает к размышлениям.

Фото: Ольга Скороход.

Источник: https://censor.net.ua/p3086337
 
   
 Топ комментарии
 
ну ты клоун . еще и большими буквами набрал . а чего же восклицательных знаков не наставил ? вы зрадофилы уже за@бали своими закидонами . везде зраду выискиваете . это украинская территория . соответственно и терводы вокруг тоже украинские и шельф тоже наш . доступно объясняю ?
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Хих.... А вы вааще смотрите географическое положение???? ...... и вооот это....Итак, самый высокий!!!! и, как говорят, самый настоящий остров в Черном море.

Ну вы даете ...да это глаза и уши ВСЕГО Черного моря. Да там полноценная станция ВМС и ПВО должна быть. До Крыма то км 200.
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Эх было время - нам вдалбливали - "нафиг вам армия? с кем вы воевать будете? с россией?"
До 2014 успешно демилитаризировали и Змеиный и Майский и еще сотню военных городков и десятки аэродромов.
Є кого пригадати не злим тихим словом і Кучму, і Юща, і Тимошенко, і Гриценка.
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Пора отдать остров румынам за ненадобностью. Без шельфа, он нам не нужен. Спасибо Ющенко.
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не страдайте ХЕРНЁЙ и не раздувайте ИМПЕРСКУЮ ИСТЕРИЮ (Украина не москальская империя и орда) из-за (по сути никому не нужного и "богом забытого") клочка суши по среди моря, не имеет от НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ (ни военной, ни стратегической, ни туристической) а только обуза на бюджет страны и "лакомый кусочек" его деребана!
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Британцы воевали с Аргентиной за Фолклендские острова только по "принципиальности" и комплекса былого "вяличия империи" (столько людей напрасно погибло), а так эти острова Великобритании "на хер не упали". Нужно было "тихо и полюбовно" договорится о передачи их Аргентине, теперь после войны (чтоб оправдать её бессмысленность) ни о какой передачи и речи быть не может, пока живы родные и близкие погибших и раны ещё не затянулись окончательно.
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точитай о нефтяном месторождении Sea Lion . тогда узнаешь за что воевали англичане и не будешь фигню писать
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сомнительны войны, когда нефтяные шельфы проще разрабатывать по тендору не обязательно на "собственной территории", чемгде-то у "чёрта на куличках", испортив отношения с важным экономически развивающимся регионом"
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испортили отношения только с Аргентинской хунтой полковников . с остальными странами все нормально
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Аргентина в ближайшем будущем - это основной игрок и лидер всего южноамериканского континента (на пару с Бразилией)!
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в современном МИРЕ БАРЫЖНОГО КАПИТАЛА национальные границы весьма условны и не являются особым или непреодолимым препятствием!
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ну ты клоун . еще и большими буквами набрал . а чего же восклицательных знаков не наставил ? вы зрадофилы уже за@бали своими закидонами . везде зраду выискиваете . это украинская территория . соответственно и терводы вокруг тоже украинские и шельф тоже наш . доступно объясняю ?
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Скажи "СПАСИБО", что не требуют вернуть захваченную и оккупированную советской ИМПЕРИЕЙ территория Северной Буковины (Румынии) или Закарпатья (Словакии или Венгрии, пусть сами между собой спорят), да что уж там пол страны (западную часть, Польше)! А ведь это справедливые исторические претензии. Благо, если Украина держит курс в Европейский союз (тогда особо не важно к какой формально стране принадлежит та или иная ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ территория), а если обратно может быть оккупирована москальской империей!?
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к чему такая помпезность ? у тебя что кнопки на клаве западают или думаешь я маленькие буквы не увижу ?

спасибо то хоть кому говорить ? Стародавній маяк, гори мідій і найчистіше в Україні море: життя острова Зміїного - Цензор.НЕТ 7391
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к тому, чтоб видели ключевые слова и было понятно, даже не читая весь текст
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все учебные материалы и пособия используют шрифт, для выделения важных понятий и основы.
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тогда можешь расслабиться . почитаем и с маленькими
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а ты не БУКВАМ придирайся (к шриту), а напиши, что-нибудь по СМЫСЛУ и СУТИ вопроса!

.. иначе ты просто "ТРОЛЛЬ"!
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Хих.... А вы вааще смотрите географическое положение???? ...... и вооот это....Итак, самый высокий!!!! и, как говорят, самый настоящий остров в Черном море.

Ну вы даете ...да это глаза и уши ВСЕГО Черного моря. Да там полноценная станция ВМС и ПВО должна быть. До Крыма то км 200.
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Мобильно, дешево и "сердито" (хоть на АН-24 "цепляй" и куда "дальше" обзор прямой видимости целей, потому что на высоте), не нужно постоянных и неподвижных мишеней с заранее известными координатами (без мобильности и возможности манёвра - уйти из под удара"). В современную эпоху военно-стратегическое значение этого КЛОЧКА СУШИ просто СМЕХОТВОРНО!
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АН-71 забытый ещё советский проект 80-х годов прошлого века!
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одна ядерная боеголовка расхерачит в дребезг ("к еб.не матери") всё, что там не находилось бы!
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ОДНА ЯДЕРНАЯ боеголовка- РАСХЕРАЧИТ "ВСЮ" россию - останутся автоматы с "боярышником" на переферии
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Это не остров а скала. Доказано Ющенко. А шельф, так этих шельфов просто завались, не обеднели ведь. Вся страна в шоколаде.
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Эх было время - нам вдалбливали - "нафиг вам армия? с кем вы воевать будете? с россией?"
До 2014 успешно демилитаризировали и Змеиный и Майский и еще сотню военных городков и десятки аэродромов.
Є кого пригадати не злим тихим словом і Кучму, і Юща, і Тимошенко, і Гриценка.
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Что мешает сделать остров - военной базой? Натыкать в воду ракет....
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Бессмысленность и дороговизна содержания при ничтожном эффекте.
Иными словами - нет ответа на вопрос "Зачем?"
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России Крым "содержать "в военном теле" -Надо???
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Ну так будем равняться на клинических идиотов?
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И что? Черное море - лужа и для современных плавсредств, и для современных средств обнаружения, и дле современных средств уничтожения. Любая современная ракета может слетать туда и обратно и разместить эти ракеты можно чуть ли не на тех шутейных катерах, шо Пэтя делает.

В чем смысл содержания оторванной от основных комуникаций базы посреди лужи?
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Территориальные воды определяются по островам, балбесы!
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На каждый российский военный кораблик - с десяток ракеток
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На змеином квартировались моряки немного и ПВО. Змеиный всегда был страшилкой у офицеров и так сказать местом ссылки для неугодных. С моего призыва троих туда сослали. Довольно интересное место и действительно очень ветреное. Рассказывал один сослуживец, попав после Змеиного в санчасть на материк. Когда я только начал службу на Южном КП ПВО в Одессе, один дух (так назывался тогда салага) сбежал с острова на лодке. Вертолет несколько часов его искал, я отображал на КП маршрут полета. Нашли не нашли уже и не узнали. Но сам факт, побега с острова, звучит, как в литературном романе. Эх давно это было, молодо-весело. А сейчас думаю, может и мне нужно было что-то натворить, что б и меня туда на курорт сослали...
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Не плохо бы смотрелся на этом острове украинский космодром с таким себе " морским стартом"
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Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного. ФОТО

Приятно такие статьи читать.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДревний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного. ФОТО
 
 
 
 
 
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