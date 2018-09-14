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 Патрульные помогли ветерану УПА, который потерялся в Ривном. ФОТОрепортаж

Сотрудники патрульной полиции Ривного оказали помощь пожилому ветерану УПА,к оторый приехал в город и потерялся.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь патрульной полиции Ривного Оксана Юрченко.

Она отметила: "Обычный рабочий день. Я вбежала в столовую и увидела как девушки с ложечки кормят дедушку. Экипаж не знал куда его вести и привез в УПП (Управление патрульной полиции). Он не поднимал вверх глаз. Смущался и .... ел с невероятной жадностью. Наша Люда суетилась на кухне в поисках еще чего-нибудь вкусненького".

"Позже выяснилось что по Ривному дедушка ходил со вторника (!!!). Он приехал в наш город к другу. В сумке нехитрые гостинцы - хлеб, консервы и стиральный порошок (купил, чтобы постирать себе вещи). Из документов затертое удостоверение ветерана ОУН-УПА с неразборчивой фамилией.

Затем звонки в сельские советы, полицию, паспортные столы двух областей. Дедушка сказал, что он с Волыни", - продолжила пресс-секретарь.

"Наконец поиски дали свой результат. Сельский председатель связался с дочерью и та подтвердила, что это ее отец. Иванна Боякивская и Таня Ятчук помчали дедушку домой.

Невероятно вежливый, даже галантный, скромный, с натруженными руками и виноватыми глазами (бедняга переживал, что отнимает время таких уважаемых людей) он долго стоял в глазах с тем узелком", - резюмировала Юрченко.

Патрульные помогли ветерану УПА, который потерялся в Ривном 01

Патрульные помогли ветерану УПА, который потерялся в Ривном 02

Патрульные помогли ветерану УПА, который потерялся в Ривном 03

Источник: https://censor.net.ua/p3086325
 
   
 Топ комментарии
 
Все ж таки є хороші чуйні люди і серед поліцейських.
Не лише негатив.
Дякую дівчатам і всім хто долучився до цієї справи.
Ветерану бажаю здоров'я та благополуччя.
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Будь здрав и бодр. На примере таких как ты, пока еще как то держится Украина
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Все ж таки є хороші чуйні люди і серед поліцейських.
Не лише негатив.
Дякую дівчатам і всім хто долучився до цієї справи.
Ветерану бажаю здоров'я та благополуччя.
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Будь здрав и бодр. На примере таких как ты, пока еще как то держится Украина
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А на ком держится Украина? На шокопете?
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Хоть бы его Рашке не выдали как Тимура Тумгоева. Теперь от власти и от мусоров не знаешь чего ожидать.
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А на чому ще б було PR зробити??
Нююю, ФАС!!!
🤑
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Прекрасная история, даслез... Любому гражданину должна осуществляться такая же помощь. Особенно старикам и детям
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Дай Боже здоровья деду ! Любой нормальный человек поступил бы так же .
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Девчатам-полицейским - респект! Не всегда у них хватает времени, чтобы так заботиться. Тронуло.
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ПУТИНоСкоты!!
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
.
А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,, в спину .....................и т д...
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg

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Цензор.НЕТФотоОбществоПатрульные помогли ветерану УПА, который потерялся в Ривном. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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