 Патрульные помогли ветерану УПА, который потерялся в Ривном. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь патрульной полиции Ривного Оксана Юрченко.
Она отметила: "Обычный рабочий день. Я вбежала в столовую и увидела как девушки с ложечки кормят дедушку. Экипаж не знал куда его вести и привез в УПП (Управление патрульной полиции). Он не поднимал вверх глаз. Смущался и .... ел с невероятной жадностью. Наша Люда суетилась на кухне в поисках еще чего-нибудь вкусненького".
"Позже выяснилось что по Ривному дедушка ходил со вторника (!!!). Он приехал в наш город к другу. В сумке нехитрые гостинцы - хлеб, консервы и стиральный порошок (купил, чтобы постирать себе вещи). Из документов затертое удостоверение ветерана ОУН-УПА с неразборчивой фамилией.
Затем звонки в сельские советы, полицию, паспортные столы двух областей. Дедушка сказал, что он с Волыни", - продолжила пресс-секретарь.
"Наконец поиски дали свой результат. Сельский председатель связался с дочерью и та подтвердила, что это ее отец. Иванна Боякивская и Таня Ятчук помчали дедушку домой.
Невероятно вежливый, даже галантный, скромный, с натруженными руками и виноватыми глазами (бедняга переживал, что отнимает время таких уважаемых людей) он долго стоял в глазах с тем узелком", - резюмировала Юрченко.
Не лише негатив.
Дякую дівчатам і всім хто долучився до цієї справи.
Ветерану бажаю здоров'я та благополуччя.
Нююю, ФАС!!!
🤑
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
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А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,, в спину .....................и т д...
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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