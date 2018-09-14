 Патрульные помогли ветерану УПА, который потерялся в Ривном. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь патрульной полиции Ривного Оксана Юрченко.

Она отметила: "Обычный рабочий день. Я вбежала в столовую и увидела как девушки с ложечки кормят дедушку. Экипаж не знал куда его вести и привез в УПП (Управление патрульной полиции). Он не поднимал вверх глаз. Смущался и .... ел с невероятной жадностью. Наша Люда суетилась на кухне в поисках еще чего-нибудь вкусненького".

"Позже выяснилось что по Ривному дедушка ходил со вторника (!!!). Он приехал в наш город к другу. В сумке нехитрые гостинцы - хлеб, консервы и стиральный порошок (купил, чтобы постирать себе вещи). Из документов затертое удостоверение ветерана ОУН-УПА с неразборчивой фамилией.

Затем звонки в сельские советы, полицию, паспортные столы двух областей. Дедушка сказал, что он с Волыни", - продолжила пресс-секретарь.

"Наконец поиски дали свой результат. Сельский председатель связался с дочерью и та подтвердила, что это ее отец. Иванна Боякивская и Таня Ятчук помчали дедушку домой.

Невероятно вежливый, даже галантный, скромный, с натруженными руками и виноватыми глазами (бедняга переживал, что отнимает время таких уважаемых людей) он долго стоял в глазах с тем узелком", - резюмировала Юрченко.





