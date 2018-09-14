 На Харьковщине автомобиль въехал в остановку, погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Авария произошла 14 сентября около 15.45 в поселке Васищево. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны города Харькова по трассе "Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка". По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта.
В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина. Также пострадали две женщины, 53 и 49 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Вже реально страшно ходити по тротуарах і чекати транспорт на зупинках.
И змейки из бетонных блоков возле остановок и пешеходных переходов...