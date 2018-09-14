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Все про:ДТП (5148) Нацполиция (8149) Харьковщина (1185) жертвы (818)

 На Харьковщине автомобиль въехал в остановку, погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО

В поселке Васищево Харьковской области автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего одна женщина погибла, еще две были госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Харьковщине автомобиль въехал в остановку, погибла женщина, - Нацполиция 01

Авария произошла 14 сентября около 15.45 в поселке Васищево. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны города Харькова по трассе "Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка". По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта.

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На Харьковщине автомобиль въехал в остановку, погибла женщина, - Нацполиция 02

В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина. Также пострадали две женщины, 53 и 49 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.

На Харьковщине автомобиль въехал в остановку, погибла женщина, - Нацполиция 03

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На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3086293
 
 
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жрите совок и свищите за пенсиями бл. с.ки
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На Харьковщие нужно вообще запретить автомобильное движение. Там, сука, скоро людей не останется - передавят друг друга. А, кстати, эта баба, которая там на джипе шесть человек убила, сидит?
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Скільки вже було подібних смертельних випадків..
Вже реально страшно ходити по тротуарах і чекати транспорт на зупинках.
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Почему в остановку ? Дебилам мало деревьев на обочине ? Надо возвращать практику : "уполномоченный человек в кустах" .
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Харьковчан надо пересаживать на такой транспорт как у их мера.
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На Харьковщине автомобиль въехал в остановку, погибла женщина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6351

И змейки из бетонных блоков возле остановок и пешеходных переходов...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Харьковщине автомобиль въехал в остановку, погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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