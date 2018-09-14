 "Речовий доказ": активисты под ГПУ требовали вернуть общине Киева дом, который купили по заниженной цене родственники Насирова и Довгого. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию на Facebook-странице сквот-галереи "Речовый доказ".

Художники, активисты и неравнодушные граждане растянули баннер и зажгли дымовые шашки.





Активисты считают, что Генеральная прокуратура пытается спустить на тормозах уголовное дело о незаконном отчуждении дома по улице Рейтерской. Они требуют "вернуть украденное у общины Киева".











"Есть номер уголовного производства, которое открыто по факту украденного помещения, его прокуратура не расследует. Мы вместе с художниками протестуем, требуем чтобы помещение вернули на баланс города. Ситуация такова: рейдер скупил центр города под застройку и пытается сжечь и застроить", — заявил один из организаторов акции Назарий Кравченко, представитель "Ультрас Динамо" "Родичи".

По словам активистов, в последние месяцы из дома пытаются выгнать картинную галерею, арт пространство и детскую школу для того, чтобы разрушить здание и построить отель. Сейчас там создан сквот "Речовий доказ", в котором проходят различные культурные мероприятия.

Напомним, родственники бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и нардепа депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого заставляют творческие коллективы, которые находятся в здании по улице Рейтерской 8-5б освободить помещения.

Как сообщает издание"Наші гроші" со ссылкой на Единый госреестр судебных решений, еще в начале 2018 года суд наложил арест на половину здания по ул. Рейтарской, 8Б в Киеве, который, по данным следствия, был незаконно отчужден.

Сейчас здание площадью 2315 кв м принадлежит ООО "Георгиевский резиденс". Половина уставного капитала ООО "Георгиевский резиденс" принадлежит Александру Глимбовскому, тестю уволенного главы ГФС Романа Насирова. Остальные 50% - сестре народного депутата Олеся Довгого Оксане Гуляевой через ООО "Рейтерс".

Суд запретил фирме отчуждать помещения, но позволил ей ими пользоваться. Дом на Рейтарской 5-8 расположен в пределах охранной (буферной) зоны "Софии Киевской", где существуют значительные ограничения по новому строительству.

Фирма родственников Довгого и Насирова покупала недвижимость кусками. В октябре 2015 году на основании договора купли-продажи приобрела 474 кв м. В декабря 2016 года оформила на себя еще 538 кв м, в январе 2017-го - 436 кв м, и через несколько месяцев - 224 кв м.

По мнению прокуратуры Киева, здание было приобретено по заниженной на 4,06 млн грн. цене. В судебном постановлении не указано в каком году проходила эта покупка и по какой цене она проводилась. Также не сообщается какие цены сравнивали следователи, чтобы установить преступные действия. Указанная сумма 4,06 млн грн. по нынешнему курсу в расчете на общую площадь здания 2315 кв м составляет $65 за "квадрат". Тогда как квартиры на Рейтарской продаются сейчас по $2500 за "квадрат", отмечает издание.

По материалам следствия, должностные лица Главного управления коммунальной собственности Киева с 2007 по 2010 год, злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц, в нарушение требований приватизационного законодательства, без учета интересов территориальной общины столицы, используя подконтрольные субъекты хозяйствования (в частности, ООО "Абриль-студио"), по заниженной стоимости совершили незаконное отчуждение объектов недвижимости, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева, в пользу третьих человек, в том числе ООО "Георгиевский резиденс".

Напомним, Олесь Довгий был секретарем Киевского городского совета с 2006 по 2011 год.

Читайте также: Столичная прокуратура открыла производство по всем земельным вопросам, рассмотренным на печально известной "сессии" Киевсовета, - Луценко о "деле Довгого"

"Указанное общество является субъектом хозяйствования созданным для реализации схемы овладения имуществом, а потому не является добросовестным приобретателем", - говорится в судебном постановлении относительно ООО "Георгиевский резиденс".

Прокуратура Киева ведет досудебное расследование в уголовном производстве № 32012110070000045 от 4 декабря 2012 года, в частности, по ч.2 ст. 233 ( "Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), ч. 2 ст. 364 ( "Злоупотребление властью или служебным положением", ч.5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ( "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" ).